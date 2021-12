Utiliser l'analyse de la parole et l'analyse des sentiments pour identifier les clients qui appellent parce qu'ils se sentent seuls.

Former les représentants sur la façon d'identifier les clients qui utilisent l'interaction de service pour un soutien émotionnel et une socialisation plutôt que pour une véritable résolution de problème.

Protéger les représentants et leurs relations avec les clients en leur donnant les moyens de mettre fin aux conversations avec ces clients avec empathie.

Dans des circonstances extrêmes, assurez-vous que les représentants disposent des ressources nécessaires en matière de santé mentale ou de prévention du suicide pour orienter les clients vers un soutien approprié.

Veiller à ce que l'analyse des points d'échec du libre-service tienne compte de cette tendance ; ces clients seront difficiles à faire migrer vers le libre-service.

", a déclaré Emily Potosky, directrice de recherche senior au sein de la pratique Service et support client de Gartner. "."Les recherches de Gartner montrent que cette tendance aura également un impact sur les représentants du service client. Par exemple, les représentants peuvent être confrontés à des temps de traitement plus longs du fait que les clients essaient de socialiser, ce qui a un impact sur les efforts de coaching et de gestion des performances des organisations. De plus, traiter avec des clients émotifs est un défi et pourrait conduire à une diminution du bien-être des représentants.", a déclaré M. Potosky. "Gartner prévoit que d'ici 2024, la principale raison invoquée par les représentants du service client pour quitter l'organisation sera l'effort émotionnel non officiel qu'ils doivent fournir avec les clients en dehors de leurs tâches professionnelles officielles. Les responsables des services et de l'assistance qui cherchent à atténuer l'effet des clients solitaires devraient envisager ce qui suit :Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions ? Sont-elles crédibles ?Quel est votre avis sur le libre-service du support client ?En tant que professionnel de l'informatique, pensez-vous avoir déjà été confronté à ce type de situation ?