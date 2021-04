opérations spatiales (Space Operations) ;

missions de renseignement (Information Operations) ;

défense antimissile (Integrated Missile Defense) ;

commandement et conduite des opérations (Global Command and Control) ;

analyse, surveillance et reconnaissance (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) ;

frappe globale ;

dissuasion (Strategic Deterrence).











Le United States Strategic Command (STRATCOM) est l'un des onzedépendant du Département de la Défense des États-Unis (DoD). Le STRATCOM exerce un contrôle militaire sur l'ensemble des armes nucléaires déjà fabriquées des États-Unis. La fabrication de nouvelles armes nucléaires dépend du Département de l'Énergie des États-Unis. C'est également un intégrateur global chargé des missions suivantes :L'USSTRATCOM, qui est donc responsable de l'arsenal nucléaire américain, a semé la confusion après avoir publié un tweet qui semblait être du charabia: «; l ;; gmlxzssaw». Le tweet a été supprimé peu de temps après. USSTRATCOM a présenté des excuses dans un tweet et a demandé aux utilisateurs de « ne pas tenir compte » du message précédent.Compte tenu du rôle de USSTRATCOM, certains utilisateurs de médias sociaux craignaient que le compte ait été piraté. Des utilisateurs de Twitter ont commencé à plaisanter en disant que l'agence avait par inadvertance envoyé un code de lancement nucléaire. Le tweet a même été utilisé par les adeptes de QAnon pour approfondir leur théorie du complot. Comme l'a rapporté Alex Kaplan, un chercheur qui s'intéresse à la propagation des mauvaises informations ou intox sur les réseaux sociaux ainsi qu'à l'extrémisme en ligne :« Certains influenceurs de QAnon prétendent à tort qu'un tweet supprimé depuis du Commandement stratégique des États-Unis qui est du charabia était en quelque sorte lié à QAnon (la communauté QAnon prétend souvent que les fautes de frappe sont liées à QAnon, mais tout ce tweet était du charabia) ».Mais il s'avère que le tweet n'était qu'un accident. Après avoir reçu une demande relative au Freedom of Information Act (en français,est fondée sur le principe du droit à l'information. Elle oblige les agences fédérales à transmettre leurs documents, à quiconque en fait la demande, quelle que soit sa nationalité), l'USSTRATCOM a révélé que le tweet a été fait par un jeune membre de la famille du responsable des réseaux sociaux du compte. Le responsable d'USSTRATCOM a déclaré que le tweet avait été rédigé lorsque le responsable Twitter de l'agence a momentanément laissé son ordinateur sans surveillance.« Le responsable Twitter de l'USSTRATCOM, alors qu'il était en télétravail, a momentanément laissé le compte Twitter de l'agence ouvert et sans surveillance », lit-on dans la réponse. « Son très jeune enfant a profité de la situation et a commencé à jouer avec les touches et, malheureusement, sans le réaliser, a posté le tweet ».L'USSTRATCOM a en outre souligné que le tweet n'était pas le résultat d'un incident de piratage.« Absolument rien de néfaste ne s'est produit, c'est-à-dire aucun piratage de notre compte Twitter », peut-on lire dans la réponse : « Le message a été découvert et l'avis de suppression a eu lieu par téléphone ».Source : réponse de l'U.S. Strategic Command (USSTRATCOM) en PDF Quand vous êtes en télétravail, vous pensez à vous déconnecter lorsque vous prenez une pause ?Quelles mesures prenez-vous pour ne pas faire face à ce genre d'incident ?