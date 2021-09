Trolldi : comment éviter d'embaucher les meilleurs développeurs pour ne pas susciter la convoitise de grandes enseignes technologiques comme Facebook et Google

Meilleur est le développeur, plus vite il trouvera un emploi.

Avoir un processus d'embauche de plusieurs mois en tant que petite entreprise inconnue.

Prenez votre temps pour répondre ou donner votre avis. Plus c'est long, mieux c'est.

Testez-les jusqu'à ce qu'ils abandonnent

Testez-les sur des choses qu'ils ne font pas au quotidien, car cela leur rendra plus difficile la réussite.

Faites-leur faire le test sur un tableau blanc pour les déséquilibrer.

Posez des questions de casse-tête sans réponse.

Faites un test à emporter extrêmement long.

Limitez-vous à l'embauche locale dans les zones peu peuplées

N'engagez pas de développeurs distants.

Ne proposez aucune aide au déménagement.

Faites-les parcourir de grandes distances pour des entretiens de 30 minutes à leurs frais. Surtout si vous êtes dans une petite ville de campagne.

Exigez la passion

Exigez des réponses passionnées sur les raisons pour lesquelles les gens veulent changer le monde avec votre entreprise.

Exigez que les gens passent tout leur temps libre sur des projets technologiques.

Sous-payez

Payez des salaires inférieurs à ceux de toutes les autres entreprises de votre région.

Offrez une équité qui n'est accordée qu'après plusieurs années de service.

Ce qu'il ne faut pas faire lors de l'embauche de développeurs

Être réactif aux messages et aux candidatures, car cela gardera les personnes talentueuses intéressées par votre entreprise.

Agir rapidement et fournir de bons commentaires, car cela montrera aux gens que vous êtes intéressé par leur candidature et que vous les appréciez.

Les tester sur leurs connaissances et capacités pertinentes concernant les tâches quotidiennes et/ou les compétences de base, car cela vous donnera un bon aperçu de leur capacité à effectuer le travail dont vous avez besoin.

Supprimer les longs tests à emporter, car cela leur montrera que vous appréciez leur temps et contribuera à augmenter le nombre de personnes talentueuses qui réussissent à passer par votre entonnoir de recrutement.

Autoriser le travail à distance ainsi que l'aide au déménagement, car cela vous aidera à trouver des talents incroyables du monde entier. Les gens extraordinaires ne sont pas toujours sur le pas de la porte.

Comprendre que parfois un travail n'est qu'un travail et que les gens ont d'autres passions dans la vie, car cela vous aidera à recruter des personnes qui sont formidables dans leur travail quotidien ainsi que dans d'autres choses de leur vie.

Payer les gens équitablement et bien les rémunérer, car cela garantira que des personnes hautement qualifiées seront intéressées à travailler pour vous.

Informer les gens dès le départ de leur salaire, car cela les aidera à prendre des décisions éclairées dès le début du processus.

Être réactif et agir rapidement pendant le processus d'embauche.

S'intéresser à leurs capacités à effectuer les tâches quotidiennes comme cela devrait être fait normalement.

Valoriser et respecter leur temps.

Être ouvert aux employés distants et offrir une aide au déménagement.

Comprendre que la technologie et le travail ne sont pas les seules choses dans la vie.

Payer un salaire juste et être franc avec les attentes salariales.

Embaucher des développeurs peut être délicat : c'est un investissement à long terme, leur intégration prend plusieurs mois, et pour en tirer le meilleur parti, il faut les employer pendant plusieurs années. Sur le marché d'aujourd'hui, tout le monde veut les meilleurs développeurs, doncPour vous aider à atteindre cet objectif, voici quelques conseils proposés par Iain Cambridge sur la façon d'éliminer la crème de la crème du monde des développeurs, afin que vous puissiez embaucher des développeurs qui n'ont nulle part où aller.Les meilleurs sur n'importe quel marché sont normalement happés très rapidement. Cela est particulièrement vrai pour le développement de logiciels, car le nombre d'emplois disponibles est supérieur au nombre de personnes possédant cette compétence. Si vous ralentissez votre processus d'embauche, vous réduisez considérablement le volume de développeurs de haute qualité que vous pouvez embaucher. Ralentir ce processus fonctionne particulièrement bien si vous avez une petite entreprise ou si vous êtes une toute nouvelle start-up, car vous n'avez pas à vous soucier d'avoir une réputation qui vous permet d'avoir un processus d'embauche de plusieurs mois, vous pouvez le faire de toute façon, et toujours trouver de bons développeurs.Pour ralentir ce processus d'embauche, vous devez prévoir des temps d'attente longs et inutiles à chaque étape*: prenez 3 à 4 semaines pour répondre à leur candidature et 2 semaines supplémentaires pour leur répondre à chaque étape. Les bons développeurs qui recherchent de toute urgence du travail seront hors du marché dans ce laps de temps, et en faisant cela, vous ferez penser à ces développeurs que vous n'êtes pas intéressé à les embaucher, alors ils chercheront ailleurs.En somme :Tester les gens pendant le processus d'entrevue est un must. Dans chaque domaine, il y a un test des connaissances du candidat ; mais pour que vous puissiez éliminer ces développeurs haut de gamme embêtants, vous devez les tester sur des tâches dénuées de sens qui n'ont absolument rien à voir avec leurs tâches quotidiennes. Vous embauchez un développeur PHP pour créer des sites WordPress ? Demandez-leur comment écrire un algorithme de tri*! Vous recrutez un développeur frontend ? Demandez-leur comment détecter les problèmes de performances avec les requêtes MySQL.Vous pouvez même aller plus loin et leur demander d'écrire le code sur un tableau blanc ou un document Google. Cela les déstabilisera complètement car ils n'auront jamais à écrire de code dans ce format, où qu'ils travaillent*! En supprimant leurs outils quotidiens, vous pouvez voir comment ils travaillent sur des tâches qui ne ressemblent à rien de ce que vous avez besoin qu'ils fassent pour vous.Une autre façon de les tester sur des choses insignifiantes est de leur poser des questions sans réponse. Par exemple*: « Comment mesureriez-vous la profondeur de l'océan à l'aide d'une pomme*? ». Des questions comme celles-ci élimineront certainement les meilleurs développeurs, car ils deviendront tellement frustrés par ces tests dénués de sens qu'ils mettront fin à l'entretien, vous faisant gagner du temps et d'autres questions.Pour ceux qui sont encore là, vous pouvez leur demander de faire un test technique à emporter sur plusieurs jours. Cela vous aidera à éviter d'embaucher des talents de premier ordre, car ils n'auront pas le temps de terminer le test. Plus votre test à emporter est long et complexe, plus ils devront être désespérés pour le terminer. Les talents de haute qualité ne sont jamais désespérés, alors ils refuseront carrément de le faire. S'ils chronomètrent le test à emporter, ils ne sont clairement pas assez désespérés, vous pouvez donc compter cela contre eux, peu importe la qualité de leurs résultats de test. Si ces mesures ne suffisent pas, vous pouvez demander à l'un des développeurs (celui que vous avez réussi à embaucher) de générer des faux positifs lors du test. Cela empêchera tout bon développeur de passer cette étape.En somme :Comme toute personne faisant une recherche de recrutement vous le dira, plus vous élargissez votre filet, plus vous avez de chances de trouver quelque chose de génial. Ne jetez pas votre filet. Limitez-vous à l'embauche dans une zone minuscule afin que vous n'ayez presque pas de candidats. Dans le monde d'aujourd'hui, le travail à distance a offert une pléthore d'opportunités et il semble que d'excellents développeurs soient facilement accessibles, mais Cambridge vous recommande de l'éviter à tout prix. De plus, comme de nombreuses grandes entreprises sont situées dans les grandes villes, elles embauchent souvent des talents de haut niveau qui recherchent un nouvel emploi sans avoir à déménager. Pour lutter contre cela, déplacez les bureaux de votre entreprise dans une petite zone rurale et ne recherchez que localement.Pour le processus d'entretien, exigez que tous les candidats se présentent au bureau pour un entretien de 30 minutes à leurs frais (surtout si vos bureaux sont situés dans une petite ville de campagne). S'ils sont prêts à parcourir une grande distance à leurs propres frais, c'est le signe qu'ils ont désespérément besoin d'un emploi. Si vos candidats sont prêts à déménager pour le travail ou veulent déménager dans cette région, refusez de les aider à déménager. Les développeurs vraiment désespérés dépenseront une somme d'argent importante pour se réinstaller, ainsi que leurs familles, pour un emploi dans une petite entreprise inconnue.En somme :Plus vous mettez d'obstacles en place et plus vous les rendez restrictifs, plus il sera difficile pour une personne phénoménale de franchir le pas tout au long du processus de candidature*; ce qui réduira vos chances de vous retrouver accidentellement avec un développeur de classe mondiale.Le prochain obstacle que vous devez mettre en place est l'exigence de la passion : la passion pour ce que vous faites et/ou la passion pour la technologie. Dans les entretiens, demandez à chacun : « pourquoi voulez-vous travailler pour cette entreprise ? ». S'ils ne sont pas prêts à mentir et à trouver une raison passionnée de vouloir changer le monde avec votre entreprise de commerce électronique de mode, alors voulez-vous vraiment les embaucher quand même ?Vous pouvez également consulter leur activité dans la communauté. Bien sûr, se soucier de la communauté est un signe qu'ils vont être une personne vraiment incroyable, mais ce sont le genre de personnes que vous souhaitez supprimer de votre processus d'embauche. Consacrent-ils tout leur temps libre à l'informatique*? ou contribuent-ils à des projets open source et passent-ils du temps avec leur famille ? S'ils ont une vie, ils n'abandonneront pas leur temps libre pour travailler gratuitement pour vous - alors débarrassez-vous-en*!En somme :Les personnes hautement qualifiées méritent d'être bien rémunérées, alors assurez-vous de les sous-payer. Au lieu d'un salaire décent, offrez-leur des salaires inférieurs à ceux de vos concurrents et une fraction de pour cent des capitaux propres de votre entreprise*; qu'ils n'obtiendront que s'ils restent 3 ans. S'ils sont assez intelligents pour se rendre compte que l'offre d'actions est en réalité sans valeur, alors ils sont trop intelligents et vous voulez les éviter.En clair :Jusqu'à présent, Cambridge a fourni un certain nombre de conseils sur la façon d'éloigner les personnes très talentueuses de votre entreprise, mais il a également évoqué les erreurs que les entreprises ordinaires commettent lorsqu'elles embauchent des personnes extraordinaires qui sont également de superbes développeurs*:En clair, il ne faut pas :Source : billet Iain CambridgeQue pensez-vous de ces conseils ? Quel est celui qui vous semble le plus absurde ?Avez-vous des anecdotes sur une situation qui vous rappelle l'un d'eux ?Quels conseils pourriez-vous donner ?