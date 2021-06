Vient alors Go1 d’Unitree Robotics

En juin 2020, Boston Dynamics a amorcé la commercialisation de son robot quadrupède Spot, qui est capable de monter des escaliers ou de traverser un terrain accidenté. Le robot, qui fait étrangement penser à ceux de la série La guerre des mondes sur Canal+, était accessible depuis 2019 via un programme de leasing qui a permis d’écouler 150 exemplaires. La nouveauté, c’est qu’il était désormais ouvert à la vente aux États-Unis pour la coquette somme de 74 500 dollars.À ce prix-là, les entreprises pourront disposer du kit de développement Spot Explorer, du robot, de deux batteries, du chargeur de la batterie, d’une tablette pour contrôler le robot, d’un boîtier d’alimentation et des packages client Python pour les API Spot. Boston Dynamics vendra également des charges utiles Spot et les clients recevront des mises à jour logicielles « lorsqu’elles seront disponibles ». La société propose la livraison gratuite pour une durée limitée – le site Web indique actuellement que Spot Explorer est expédié en six à huit semaines.C’est la première fois que les entreprises pouvaient acheter directement un robot Boston Dynamics. Il s’agit également de la première offre de vente en ligne de l’entreprise. Spot est uniquement en vente aux États-Unis pour un usage commercial et industriel, mais la société espère se développer à l’international cette année. « Nous prévoyons de fabriquer environ un millier de Spots au cours de la prochaine année, mais nous pouvons augmenter le volume en fonction de la demande », a déclaré un porte-parole de Boston Dynamics. « Nous explorons les possibilités de permettre des ventes à l’étranger cette année.» La société prévoyait à l’origine de terminer la construction de 1000 Spots d’ici la mi-2020, mais la pandémie de coronavirus a perturbé ce calendrier.La force de Spot est d’être modulaire. Il se révèle de plus, extrêmement agile, conçu pour aller là où les autres robots ne peuvent s’aventurer, y compris sur des terrains accidentés. Spot peut être utilisé pour inspecter du matériel ou un site puisqu’il est capable de scanner son environnement et de détecter des anomalies. Équipements nucléaires, installations électriques, chantiers, les domaines d’application sont multiples.Boston Dynamics n’est pas la seule entreprise à fabriquer des robots quadrupèdes futuristes. La société chinoise Unitree Robotics y travaille également depuis des années et a dévoilé cette semaine sa dernière création : l’Unitree Go1, un bot à quatre pattes robuste et remarquablement bon marché, avec des prix commençant à seulement 2 700 $ (à titre de comparaison, le robot Spot de Boston Dynamics coûte 74 500 $)Mais à quoi sert le Go1 ? Eh bien, une vidéo de démonstration montre qu’il peut faire des tâches comme suivre quelqu’un pendant qu’il se déplace (la vidéo montre un individu en train de courir, de faire du skate) et « porter une seule bouteille d’eau ». La vidéo suggère également que Go1 peut se déplacer jusqu'à 17 km/h (un record, d'après la vidéo), dispose d’un « système d’alimentation solide et fiable » ainsi que des articulations adaptatives, embarque un système de suivi latéral intelligent, est léger et compact, dispose de 10 caméras omnidirectionnelles et de la détection en temps réel. Il faut aussi compter sur une durée de vie prolongée de la batterie, d’un système permettant à Go1 d’éviter les obstacles et d’une régulation de charge adaptative (la vidéo montre un individu en train de faire quelques courses et les déposer dans un panier que le robot transporte).Bien sûr, il n’est pas pratique d’avoir un robot majordome pour transporter des objets comme votre téléphone et votre portefeuille, mais cela peut faire sensation (ou pas) lors d’une soirée.Quoi qu’il en soit, pour vendre ses produits, l’industrie de la robotique explore toujours les meilleures applications pour ce type de machines. Spot, par exemple, est actuellement testé dans des domaines comme les inspections industrielles et la reconnaissance policière (il faut dire que les résultats sont plutôt mitigés). Unitree, cependant, dit vouloir rendre les robots quadrupèdes aussi abordables et populaires que les smartphones et les drones. C’est dans ce contexte que la démo a été faite et montre un Go1 être utilisé dans la vie de tous les jours.L’entreprise n’a qu’une fiche technique de base pour le robot sur son site, mais voici ce que nous savons. Le Go1 est disponible en trois versions : le Go1 Air à 2 700 $, le Go1 à 3 500 $ et le Go1 Edu à 8 500 $. Chacun pèse environ 12 kg et les modèles les plus chers sont livrés avec plus de puissance de processeur et de capteurs (le Go1 Edu est la seule version avec une API de programmation non spécifiée). Il semble que le suivi automatique des personnes et l’évitement des obstacles soient de série, bien que seuls les modèles les plus chers atteignent la vitesse de pointe annoncée de 17 km/h. Unitree ne dit rien non plus sur la durée de vie de la batterie.En tout cas, une technologie comme celle-ci montre que les robots quadrupèdes passent rapidement des nouveautés aux produits de base. La vraie question est : peuvent-ils aussi être utiles, ou vont-ils simplement transporter notre eau pour les années à venir.Que pensez-vous de Go1 ?Les fabricants de fourre-tout doivent-ils craindre la concurrence de Go1 ?Bientôt la fin des chariots de magasin ?Go1 est-il potentiellement utile ou pour le moment son utilisation relève du gadget ?