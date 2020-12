TROLLDI : combien faut-il d'utilisateurs de GNU/Linux pour changer une ampoule ? Vous pouvez utiliser une calculatrice pour les compter 9PARTAGES 22 0 Combien faut-il d'utilisateurs de GNU/Linux pour changer une ampoule ? La réponse peut sembler évidente à première vue mais tout reste une question de perspective. André Machado s'est amusé à les répertorier. Il faut :

1 pour démarrer un fil sur une liste de discussion, signalant que l'ampoule a grillé ;

1 pour suggérer d'essayer la ligne de commande pour allumer la lampe ;

1 pour se plaindre que l'utilisateur précédent a rompu le fil(-ament) ;

1 pour demander quelle nouvelle ampoule il pense installer ;

1 pour conseiller de ne pas utiliser le mot « grillé » pour désigner une ampoule cassée, car cela signifierait que l'ampoule a été incendiée, mais plutôt de dire que l'ampoule s'est cassée en raison d'un excès de courant électrique ;

25 pour suggérer d'installer toutes sortes d'ampoules existantes ou imaginables ;

5 pour dire que l'ampoule grillée est un problème en amont qui n'appartient pas à la distribution ; un bogue a d'ailleurs été ouvert sur la liste de discussion des développeurs de l'ampoule ;

1 noob pour suggérer d'installer une ampoule Microsoft ;

250 pour spammer l'adresse perso du noob ;

300 pour dire qu'une ampoule Microsoft virerait au bleu et qu'on devrait continuellement redémarrer pour revenir à la normale ;

1 ancien utilisateur de GNU/Linux fréquentant toujours le forum, pour suggérer d'installer une iAmpoule d'Apple, d'une conception moderne et innovante, qui coûte 250 $ ;

20 pour dire que les iAmpoules ne sont pas libres et qu'elles ont moins de fonctions que des ampoules normales 20 fois moins chères ;

15 pour suggérer d'installer une ampoule fabriquée localement ;

30 pour dire que les ampoules locales sont de pâles copies d'ampoules étrangères et qu'elles n'apportent rien de nouveau ;

23 pour discuter sur le choix d'une ampoule blanche ou transparente ;

1 pour rappeler à tout le monde que son appellation correcte est GNU/Ampoule ;

1 pour dire que les ampoules sont des trucs pour les utilisateurs de Windaube et que les vrais utilisateurs de GNU/Linux n'ont pas peur du noir ;

1 pour annoncer enfin quel modèle d'ampoule sera installé ;





217 pour rejeter le modèle choisi et en suggérer un autre ;

6 pour se plaindre que l'ampoule choisie possède des éléments privateurs et qu'il faut en utiliser une autre ;

20 pour dire qu'une ampoule 100% libre n'est pas compatible avec l'interrupteur de la lampe ;

les mêmes 6 que précédemment, pour suggérer de remplacer ce dernier par un interrupteur compatible ;

1 pour s'écrier: « ARRÊTEZ DE DISCUTER ET CHANGEZ CETTE AMPOULE, BON DIEU ! » ;

350 pour demander à l'utilisateur précédent de quel Dieu il parle et s'il a des preuves scientifiques de son existence ;

1 pour expliquer comment fonctionne l'électricité et pourquoi les ampoules sont inefficaces ;

1 pour dire que nous ne pouvons pas faire confiance aux ampoules fabriquées par les entreprises et que nous devons faire confiance aux ampoules fabriquées par la communauté ;

1 pour publier un lien vers un fichier ODF expliquant comment construire une ampoule à partir de zéro ;

14 pour se plaindre du format du fichier précédent et demander de l'envoyer en txt ou en LaTeX ;

5 pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision prise et qu'ils vont dériver l'installation électrique de la maison pour installer une meilleure lampe ;

1 pour poster une série de commandes à utiliser pour changer l'ampoule ;

1 pour signaler en commentaire qu'il a exécuté les commandes et a reçu un message d'erreur ;

1 pour lui conseiller d'exécuter les commande en tant qu'utilisateur root ;



et enfin…

et enfin… le père du premier utilisateur qui, pendant que tout le monde discutait, est allé au magasin et a acheté l'ampoule la moins chère.

Source : André Machado, Traduction : Alain Cochard, via la Free Software Foundation. Licence Creative Commons(CC BY-ND 4.0).



Et vous ?



Quelles sont vos meilleures blagues sur l'IT ? Combien faut-il d'utilisateurs de GNU/Linux pour changer une ampoule ? La réponse peut sembler évidente à première vue mais tout reste une question de perspective. André Machado s'est amusé à les répertorier. Il faut :Source : André Machado, Traduction : Alain Cochard, via la Free Software Foundation. Licence Creative Commons(CC BY-ND 4.0).Quelles sont vos meilleures blagues sur l'IT ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 3 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par 1 pour conseiller de ne pas utiliser le mot « grillé » pour désigner une ampoule cassée

On dit "lampe à incandescence", "lampe fluorescente", "lampe HPS", etc.

L'ampoule c'est une partie de la lampe :



Ou alors c'est une figure de style (Métonymie).



Je ne trouve pas la blague drôle, parce que quand un utilisateur de GNU/Linux a un problème il fait des recherches avant d'aller dans un forum, et si il ne trouve rien et qu'il créer un topic dans un forum on va lui donner des liens vers des articles qui expliquent comment faire. En plus c'est simple de diagnostiquer un problème de lampe, il faut vérifier la lampe, puis l'interrupteur, puis le disjoncteur, ce serait pas mal d'avoir un multimètre.



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par le père du premier utilisateur qui, pendant que tout le monde discutait, est allé au magasin et a acheté l'ampoule la moins chère.

Est-ce qu'il a bien pris la référence de la douille ? 4 0 Ce n'est pas une ampoule c'est une lampe.On dit "lampe à incandescence", "lampe fluorescente", "lampe HPS", etc.L'ampoule c'est une partie de la lampe :Ou alors c'est une figure de style (Métonymie).Je ne trouve pas la blague drôle, parce que quand un utilisateur de GNU/Linux a un problème il fait des recherches avant d'aller dans un forum, et si il ne trouve rien et qu'il créer un topic dans un forum on va lui donner des liens vers des articles qui expliquent comment faire. En plus c'est simple de diagnostiquer un problème de lampe, il faut vérifier la lampe, puis l'interrupteur, puis le disjoncteur, ce serait pas mal d'avoir un multimètre.Pourquoi la moins cher ?Est-ce qu'il a bien pris la référence de la douille ? Membre éprouvé https://www.developpez.com 2 0 Ben ça dépends, le père du premier utilisateur est-il un utilisateur de GNU/Linux ou pas ? Membre confirmé https://www.developpez.com

..-. ..- -.-. -.- -.-- --- ..-



1 0 1 hacker qui fait un bypass sur le reseau electrique et en code morse vous fait comprendre.....-. ..- -.-. -.- -.-- --- ..-