Si vous aimez manger du poulet frit et jouer à des jeux sur votre console, le géant de la restauration rapide KFC a lancé un produit qui pourrait vous convenir. KFC a lancé KFConsole, une nouvelle console de jeu alimentée par Intel qui est livrée avec une « chambre à poulet » intégrée pour garder votre poulet frit au chaud. KFC Gaming avait déjà annoncé le lancement de l'appareil en juillet à travers une courte vidéo et un tweet avec pour légende « L'avenir du jeu est là ».Il a donc fallu attendre la fin de l'année pour que KFC revienne à la charge :La KFConsole a été conçue en collaboration avec Cooler Master. La KFConsole possède un tiroir baptisé « Chicken Chamber », dont le rôle est de garder votre poulet au chaud pendant les sessions de jeu intenses. Selon le site Web Cooler Master, la a été forgée « depuis les fours KFC et construite par Cooler Master à partir de zéro, il n'y a jamais eu de façon plus savoureuse de découvrir les derniers titres en 4k, 240fps ».Le site Web va plus loin en disant : « Ne risquez jamais de laisser votre poulet refroidir à nouveau grâce à la chambre de poulet brevetée. En utilisant le système de chaleur naturelle et de circulation d'air, vous pouvez maintenant vous concentrer sur votre gameplay et profiter d'un poulet chaud et croustillant entre les parties ».Côté technique, la KFConsole est annoncée comme étant VR Ready, Ray Tracing ready, compatible 4K-TV Gaming et capable d'offrir un gameplay fluide jusqu'à 240 fps pour tous les jeux, avec un support jusqu'à 240 Hz. Elle embarque un Core i9-9980HK qui est au cœur du NUC 9 Extreme Compute Element, il sera accompagné de 32 Go de RAM, deux SSD Seagate Barracuda de 1 To et d'une carte graphique ASUS Dual Mini GeForce RTX (dont le GPU n'est pas précisé).Pour le moment, nous ne savons pas s'il s'agit d'une blague de KFC, d'une simple démonstration d'un concept original et drôle ou si le produit est prévu pour une commercialisation ultérieure. Pour le moment, aucun prix ni de date de commercialisation n'ont filtrés.Source : Cooler Master Qu'en pensez-vous ? Canular ou pas ?Si le produit n'était pas un canular, le verriez-vous comme un concurrent sérieux à la PlayStation 5 ou à la Xbox Série X ?Utiliseriez-vous une telle console ?Cette « Chicken Chamber » ferait-elle plus gadget que réelle plus-value ?Quels sont les concepts de consoles (ou d'utilisation de consoles) de jeux les plus insolites sur lesquels vous êtes déjà tombé ?