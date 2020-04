Trolldi : vous en avez marre de rester confinés en télétravail ? Le bureau vous manque ? L'application I Miss The Office vous propose d'y retourner via une expérience sonore 0PARTAGES 12 0 Vous en avez marre de rester confinés à la maison ? Les bruits de la cafetière vous manquent ? Des discussions de vos collègues au bureau ? Du petit nouveau qui mange son paquet de chips ? Ne désespérez pas : l’application I Miss The Office (le bureau me manque) se propose de vous faire revivre cette « belle époque » en son.



L’application vous permet de choisir le nombre de collègues (le nombre par défaut étant 5, vous avez la possibilité de le réduire – le minimum étant 0 - ou de l’augmenter – le maximum étant 10). Choisissez un appareil (imprimante, cafetière, etc.) pour en écouter le son. Cliquez sur un collègue pour enclencher une action sonore (il va éternuer, manger bruyamment, marcher, etc.).



Et si vous ne voulez pas avoir beaucoup d’interactions, il vous suffit de cliquer sur le bouton de lecture pour simuler la joyeuse cacophonie d’un lieu de travail. Il vous suffira alors de fermer les yeux (ou de continuer de travailler) pour vous imaginer être dans ce lieu où vous pouvez être interrompu par un téléphone qui sonne, des conversations un peu trop fortes, une porte qui s’ouvre. Notons toutefois que vos « collègues » parlent espagnol.





Plusieurs éléments pourraient venir améliorer cette expérience. Par exemple, pour plus de réalisme, elle pourrait intégrer des gens qui font des appels dans des open spaces, des vendeurs qui célèbrent leur bonus bruyamment, des interruptions toutes les cinq minutes de personnes qui viennent dire « je vous ai envoyé un courriel il y a deux secondes, l'avez-vous reçu ? », les notifications des smartphones (pire encore quand c'est la sonnerie du collaborateur qui se croit trop drôle parce qu'il a choisi un aboiement et qui laisse son téléphone sonner longtemps en espérant déclencher un fou rire chez les autres), le système de ventilation très loin d'être silencieux, le collègue qui parle avec la bouche pleine, celui qui a une quinte de toux et qui brise le silence de cathédrale, etc.



Des alternatives



Si l'expérience sonore proposée par I Miss The Office ne vous emballe pas, il y en a d'autres que vous pouvez essayer, chacune présentant sa particularité. Par exemple, vous avez Office Noise qui vous permet de choisir le bruit que vous voulez. Vous avez le choix entre plusieurs éléments, notamment la notification WhatsApp, les longues vibrations d'un téléphone portable, le collègue qui se racle la gorge, une sonnerie classique de téléphone, le collègue qui renifle, celui qui sifflote.





La consigne est la suivante : « Êtes-vous l'une des personnes "piégées" dans le travail à domicile ? Le bureau vous manque ? Cliquez simplement sur "Start Office" et écoutez tous vos sons de bureau familiers et ennuyeux. Chaque fois que vous cliquez sur un bouton, chaque son sera joué pour tous ceux qui sont actuellement sur ce site. Chaque son que vous entendez a été déclenché par une personne réelle qui se trouve également sur ce site Web ».



Vous avez également ce





La personne derrière cette application explique « qu'alors que certaines personnes ont du mal à travailler dans un environnement bruyant, d'autres ressentent le contraire. Une fois que vous avez acquis la capacité de vous concentrer dans le bruit ambiant, il peut vous être étonnamment difficile de travailler dans une maison calme. Voici un générateur de son interactif qui permettra aux télétravailleurs de créer leur ambiance de travail idéale! »



D'autres pourraient opter pour une expérience moins interactive et lancer la lecture d'une séquence audio comme celle-ci (bien sûr, elle est optimale avec le port d'un casque)





Source :



Et vous ?



Êtes-vous nostalgiques de votre bureau ?

Si oui, qu'est-ce qui vous manque le plus ?

Que pensez-vous de ces expériences ? Passablement thérapeutiques ou simplement loufoques ?

Laquelle vous intéresse le plus ?

Quels sont les sons qui vous manquent le plus ?

Avez-vous tenté une autre expérience numérique de la vie au bureau ? Laquelle ?

