Trolldi : d'évangéliste technologique à ninja développeur, quelques exemples d'intitulés de fonctions dans la tech Qui pourraient vous sembler les plus extravagants 0PARTAGES 6 0 La Silicon Valley a un long passif de reconditionnement de noms de fonctions qui pourraient autrement être intitulé support technique (ninja), marketing (évangélistes) ou gestion de bureau (alchimistes). Un ninja est une personne experte ou hautement qualifiée dans un domaine ou une activité spécifique. Parlant de ninja développeur par exemple, ils ne se limitent pas à un seul langage de programmation ou à une seule pile technologique; ce sont des « développeurs polyglottes ». Le Ninja développeur est un expert dans un langage de programmation particulier, mais est à l'aise avec n'importe quel autre langage. Il sait naviguer dans les différentes piles afin de résoudre tout défi technique qu'il rencontre.



Un évangéliste technologique (terme traduit de l'anglais « technology evangelist » par certaines entreprises) est une personne qui essaye de rassembler une masse critique de personnes adhérant à une technologie, dans le but de la consacrer comme standard, au sein d'un marché dépendant de l'effet de réseau.



Voici quelques titres qui pourraient sembler extravagants.



Oh My Green: Overnight Happiness Ambassador



Lorsque vous êtes une start-up vendant du bien-être et une plateforme de commande de collations exclusive à d'autres entreprises technologiques, vous ne pouvez pas exactement avoir une équipe remplie de Debbie Downers (nom d’un personnage fictif de Saturday Night Live, il est attribué à quelqu'un qui fait constamment ressentir du mal aux autres ou atténue l'humeur d'un groupe avec des commentaires négatifs). Il est donc logique que Oh My Green embauche plusieurs ambassadeurs du bonheur à travers le pays. Sur l'offre d'emploi, il est indiqué que ses missions sont de :

Promouvoir la culture et les valeurs de l'entreprise en interagissant et en offrant aux clients une expérience client exceptionnelle.

Faire du merchandising, gérer des stocks et réapprovisionner de tous les produits en temps opportun avec une grande attention aux détails - en utilisant des applications et des outils internes.

Entretenir les cuisines clientes propres et nettes, y compris tous les équipements et appareils Oh My Green.

Assurance qualité / inspection de contrôle des produits, y compris, mais sans s'y limiter: produits secs, boissons, produits périssables, café, produits laitiers et plus.

Adhérer à toutes les procédures de sécurité alimentaire et suivre toutes les formations et évaluations de sécurité.

Faire beaucoup de café!

Il est attendu des candidats :

une passion pour notre mission ;

un souci du détail, être fiable, organisé, avant-gardiste, proactif et accessible ;

apprendre facilement de nouveaux logiciels et fournir des commentaires sur les applications et les outils ;

d'avoir déjà une expérience en service client ;

d'avoir la capacité de soulever fréquemment jusqu'à 7 kilogrammes, d'être à l'aise avec la marche.





Joby Aviation: Stress Engineer — Occupant Seats



Une décennie après ses efforts pour construire la première flotte de taxis volants au monde, la start-up californienne Joby Aviation semble avoir appris une leçon importante : ne pas se tourner vers des sièges bon marché. La société basée juste au sud de la Silicon Valley a publié une multitude de nouveaux emplois après un récent tour de financement de 590 millions de dollars d'investisseurs, dont Toyota, JetBlue et Intel. Parmi ceux-ci, il y a un appel très technique pour un ingénieur qui en sait beaucoup sur les sièges (aucun mot sur leur éjection ou non).



« La sécurité et l'expérience des utilisateurs sont des aspects essentiels de notre entreprise. À cette fin, nous recherchons une personne motivée pour rejoindre notre équipe d'analyse travaillant spécifiquement sur les sièges des occupants. Cette personne travaillera en collaboration avec l'équipe de conception et effectuera une analyse statique, quasi-statique et de flambage et une analyse manuelle des composants de siège. Ce rôle impliquera un travail d'analyse commençant par une analyse manuelle, un FEA pour les contraintes et les charges d'interface, et des tests pour les cas de charges statiques réglementaires. Une solide connaissance de la FEA des sièges d'avion et des exigences de certification des sièges passagers est requise. Une expérience pratique, une attitude de "travail accompli" et la capacité de bien travailler avec une équipe interfonctionnelle sont nécessaires. Ce poste est gratifiant, car l'ingénieur verra rapidement ses idées passer du concept à la création en raison du rythme rapide de Joby Aviation ».



Il est demandé aux candidats potentiels :

Une licence scientifique dans une discipline pertinente.

Plus de 5 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie concernée.

Une solide expérience en ingénierie structurale de base, comme les diagrammes de corps libres et la résistance des matériaux.

Une maîtrise de l'analyse par éléments finis et des méthodes de fatigue.

Une expérience FEA dans les simulations linéaires et de flambement à l'aide d'un package commercial FEA.

La capacité de générer des rapports techniques.

Une expérience de certification selon FAR Part 23/25/27/29.

Une expérience de base avec un logiciel de CAO commercial.

Une maîtrise de la conception mécanique, de la sélection des matériaux, du dépannage et de l'analyse.

D'excellentes compétences en travail d'équipe et en communication.





Facebook : People Research Scientist, Leadership



Oui, vous pouvez compter sur les humains pour embaucher d'autres humains. Mais quel est l'intérêt de cela lorsque vous êtes un poids lourd des réseaux sociaux qui s'appuie déjà sur d'énormes quantités de données, notamment sur ses 2 milliards d'utilisateurs ? Facebook est l'une des nombreuses sociétés de haute technologie qui tentent de fusionner l'intelligence artificielle et les ressources humaines avec sa division « People Analytics ». L'objectif, selon l'entreprise, est d'utiliser des équations sophistiquées pour évaluer, identifier et développer les futurs leaders de Facebook.



« Chez Facebook, nous sommes fiers de prendre des décisions fondées sur les données. Cela inclut non seulement les décisions que nous prenons au sujet de notre plateforme, qui dessert plus de 2 milliards d'utilisateurs, mais également la façon dont nous en apprenons davantage sur notre atout le plus précieux - nos employés. Par exemple, nous utilisons des données pour comprendre comment embaucher les meilleurs talents, pour garantir l'engagement de nos collaborateurs et pour soutenir la diversité.



« Nous recherchons un People Research Scientist ou un Data Scientist expérimenté pour assurer la fonction de People Analytics. Notre équipe dévoile des informations basées sur les données pour mieux attirer, développer, motiver et conserver l'atout le plus important de Facebook - nos employés. Ce rôle servira de partenaire actif avec Learning & Development et Business Leaders pour effectuer des recherches et des analyses afin d'établir des méthodes et des mesures significatives pour évaluer, identifier, développer et sélectionner un bassin diversifié de talents en leadership. La personne que nous recherchons sera passionnée par la création du nouveau et du différent, la mise en œuvre d'approches innovantes de la façon dont nous développons les talents et la construction de la prochaine génération de capacités organisationnelles. Il s'agit d'une excellente opportunité pour un Data Scientist intéressé par l'application de méthodologies d'IA dans le domaine des sciences de gestion et du leadership, un domaine avec de nombreux espaces pour l'impact ».





Qualifications minimales :

Doctorat avec plus de 5 ans d'expérience ou master avec plus de 8 ans d'expérience dans un domaine mettant l'accent sur l'analyse quantitative (par exemple, informatique, statistiques, mathématiques, psychologie industrielle / organisationnelle, comportement organisationnel, économie du travail, gestion, analyse des politiques, interactions ordinateur humain, etc.).

Plus de 3 ans d'expérience dans la recherche quantitative dans une organisation ou un environnement de conseil, notamment en travaillant avec les parties prenantes pour comprendre et clarifier leurs besoins en recherche et en communiquant des analyses à des publics techniques et non techniques.

Expérience de l'analyse de données structurées et non structurées à l'aide de langages tels que SQL, R ou Python.

Connaissance des algorithmes d'exploration de données, d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel (NLP).

Expérience dans un domaine de la recherche sur les personnes (par exemple, rémunération, avantages sociaux, engagement des employés, gestion du rendement, diversité et inclusion, apprentissage et développement, leadership, etc.) dans les organisations.

Expérience dans la communication de résultats techniques à des publics techniques et non techniques.



Et vous ?



Que pensez-vous de ces intitulés ?

Au vu des descriptions des tâches qui devraient être accomplies par le candidat potentiel, ces intitulés vous semblent-ils trop reluisants ?

Que pensez-vous de ces intitulés ?

En vrai je trouve ça bon enfant et ça fait de mal à personne.



Au vu des descriptions des tâches qui devraient être accomplies par le candidat potentiel, ces intitulés vous semblent-ils trop reluisants ?

C'est le but, ça à toujours été le cas, comme technicien de surface, hôtesse de caisse par exemple.



Êtes-vous déjà tombé sur les offres d'emploi avec des intitulés plutôt extravagants ? Lesquels ?

L'offre d'emploi de mon ancien job stipulait "Un bon niveau au babyfoot est un gros plus". Au final j'ai eu le poste, mais je n'ai jamais touché une seule fois au babyfoot (pas vraiment fan de ce truc).

