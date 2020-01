Trolldi : votre façon de danser est assimilable à une empreinte qui peut permettre à un ordinateur de vous reconnaître D'après une étude de chercheurs finlandais 0PARTAGES 9 0 C’est ce que laisse entrevoir une récente étude qui souligne que chacun a un style de danse qui lui est propre et qu’on peut s’appuyer sur ce facteur pour procéder à son identification.



Dans leur étude intitulée identification du genre musical et du danseur à partir de la capture de mouvements grâce à l’apprentissage machine, les chercheurs de l’université de Jyväskylä en Finlande ont passé en revue plusieurs axes. Il était question de voir si les traits psychologiques (humeur, niveau d'empathie, degré d'extraversion ou de névrose) des sujets soumis au test pouvaient être déterminés à partir de leur façon de danser. Les chercheurs se sont également penchés sur la question de savoir si le simple fait de regarder une personne danser permettait de déterminer sur quel type de musique elle le faisait. C’est au cours de l’examen de ces axes qu’ils ont également découvert que quel que soit le type de musique, chaque personne a un style de danse qui lui est propre et donc peut permettre de l’identifier. Autrement dit, votre façon de danser est assimilable à une empreinte qui peut permettre à un ordinateur de vous reconnaître.



Serait-il alors possible que dans un futur proche l'accès à votre bureau soit conditionné par la nécessité de danser afin qu'un système de contrôle puisse confirmer votre identité ? Voyez-vous des tiers esquisser des pas de danse pour déverrouiller les portières de leurs véhicules ? C’est le tableau d’un futur trollesque que ce type d’études présente ; en effet, il s’agit d’exemples de dérives que l’on peut entrevoir parmi tant d’autres.





Dans les chiffres, les algorithmes des chercheurs ont pu déterminer le type de musique sur lequel les tiers soumis à l’expérience dansaient dans moins de 30 % des cas. C’est dans la filière de l’identification des personnes que les résultats se sont avérés meilleurs : 94 % d’identifications réussies. L’étude a porté sur 73 participants (dont 54 de sexe féminin) de diverses nationalités avec les Finlandais, les Américains et les Vietnamiens représentés en plus grande majorité. Au menu des genres musicaux dans le cadre de l'expérience : Blues, Country, Dance/Electronica, Jazz, Metal, Pop, Reggae et Rap.



« Il semble que chaque individu a une signature de mouvement unique qui reste la même, quel que soit le type de musique qu'elle joue », d’après les chercheurs.



Toutefois, il ressort de l’étude que certains genres ont suscité des mouvements plus distincts que d'autres. L'ordinateur était moins précis pour identifier les participants lorsqu'ils dansaient sur de la musique métal, ce, peut-être en raison de la forte association entre le genre et les mouvements particuliers de la tête. En sus, il y a que distinguer les participants à l’expérience les uns des autres sur du métal s’est avéré plus difficile en raison de ce que ce style musical amène les danseurs à se déplacer de la même façon. En d’autres termes, certains genres musicaux dotés de normes de mouvements posent le plus de problèmes au système des chercheurs.



Une étude similaire, publiée en 2017, a montré que l'on peut identifier des personnes par leur démarche. En comparaison à d'autres données biométriques telles que celles issues du visage, de l'iris, de l'empreinte de la paume et des empreintes digitales, les caractéristiques de la démarche pourraient encore être obtenues et reconnues à distance grâce à une vidéo à faible résolution.





Identification par la démarche dans Mission : Impossible Rogue Nation (2015)

Dans la filière, Watrix - une entreprise chinoise - est parmi les plus (sinon la plus) avancées. Le taux de reconnaissance moyen de son système de reconnaissance par la démarche serait pourrait atteindre 94,1 %. Ce dernier serait capable de reconnaître des tiers à des distances de 50 mètres avec une ordinaire caméra 2K. Depuis 2018, l'entreprise commercialise un PC tout-en-un équipé dudit logiciel de reconnaissance par la démarche.



Serait-il aussi possible d'identifier des tiers par la façon dont ils ne dansent pas ?

Danseriez-vous pour avoir accès aux locaux de l’entreprise qui vous emploie ?



