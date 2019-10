Trolldi : comment survivre en entreprise tout en étant un développeur médiocre ? Quelques conseils bien pratiques ... ou pas 0PARTAGES 2 0 Pete Shirley est un développeur médiocre et il le reconnait : « demandez à quiconque a déjà travaillé sur un projet de groupe avec moi et vous verrez ». Il précise que « la compensation principale est que je suis conscient que je suis un développeur médiocre. Je n'essaie pas de faire quelque chose d'extraordinaire ». Gardant à l'esprit qu'il est loin d'être le seul dans son cas, il a tenu à partager à la communauté des développeurs les heuristiques qui lui permettent de rester productif, notant au passage que « ces heuristiques sont bonnes pour tous les développeurs, mais sont essentielles pour ceux d’entre nous qui appartiennent au bas de la pyramide » :

Tout d'abord il propose de suivre le principe KISS ("keep it simple, stupid" ou "keep it stupid simple") qui stipule que la plupart des systèmes fonctionnent mieux s’ils restent simples et non compliqués ; par conséquent, la simplicité doit être un objectif clé de la conception et toute complexité inutile doit être évitée. Pour Shirley, il faut impérativement se poser une question préconisée par le mouvement de la programmation extrême : quelle est la chose la plus simple qui puisse fonctionner ? Une fois que vous l'avez définie, vous devez l'essayer. Si elle ne fonctionne pas, il faut alors passer à la seconde chose la plus simple ;

Ensuite vient le principe YAGNI ("You aren't gonna need it" - vous n'en aurez pas besoin) qui stipule qu'un développeur ne doit ajouter aucune fonctionnalité avant que cela soit jugé nécessaire. Pour Shirley, « en ce qui concerne les fonctionnalités et en général, " Y ou A ren't G onna N eed I t" »

ou ren't onna eed t" » Puis ALAN. Avoid Learning Anything New (littéralement évitez d'apprendre quelque chose de nouveau). Shirley note que différents langages, environnements et outils vont et viennent, et chacun d'entre eux requiert l'apprentissage d'un nouvel ensemble de faits, de pratiques et d'une mentalité. Et ils vont probablement s'en aller. Aussi, il recommande de n'apprendre quelque chose de nouveau que quand vous y êtes contraint : « en 1990, j'ai appris le C ++. En 2015, j'ai appris le Python. C'est suffisant ».





Faites des tableaux votre structure de données goto. Demandez-vous toujours « comment un programmeur FORTRAN ferait-il cela ? ». Au cours de votre vie, vous devriez utiliser occasionnellement des arbres de choix, mais considérez-les comme une consommation excessive d'alcool ... une utilisation régulière endommagera votre foie.

Ne prétendez jamais que vous comprenez quelque chose quand vous ne la comprenez pas, et il est inutile de bluffer. Tout d’abord, faites une recherche Google, puis demander aux gens de vous recommander de la lecture et enfin demander un tutoriel à un collègue. Nous sommes tous ignorants sur presque toutes les choses.

Sachez que la plupart des conseils en programmation sont mauvais. Demandez-vous s'il existe des preuves empiriques de la véracité d'un conseil donné.

Évitez de vous lier à un autre logiciel que celui auquel vous êtes habitué sauf si vous y êtes forcé. Cela se passe rarement bien empiriquement.

Essayez de développer une zone de confort dans certaines zones. La mienne r

epose sur un code C ++ géométrique qui appelle des nombres aléatoires. N'essayez pas d'être un expert dans tout ou même la plupart des choses.

« Enfin, laissez l’ordinateur faire le travail ; Dave Kirk parle de l'élégance de la force brute (je ne sais pas si c'est original avec lui). C'est un cousin de KISS. Le matériel est rapide. Le logiciel est difficile. Profiter du miracle de la création dans le logiciel ; vous faites quelque chose avec le comportement de bits. Si vous êtes médiocre en développement mais que vous développez toujours, rappelez-vous que c'est quelque chose que très peu de gens peuvent faire »



Source :



Et vous ?



Êtes-vous un développeur médiocre ?

Si oui, comment avez-vous fait pour survivre en entreprise ?

Si non, avez-vous déjà côtoyé un développeur médiocre et comment l'avez-vous géré ?

Que pensez-vous des conseils de Pete Shirley ? Pratiques ou loufoques ?

