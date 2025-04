1

import tariff # Set your tariff rates (package_name: percentage) tariff.set({ "numpy": 50, # 50% tariff on numpy "pandas": 200, # 200% tariff on pandas "requests": 150 # 150% tariff on requests }) # Now when you import these packages, they'll be TARIFFED! import numpy # This will be 50% slower import pandas # This will be 200% slower