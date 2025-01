L'intelligence artificielle (IA) générative est une IA capable de générer du texte, des images, des vidéos ou d'autres données à l'aide de modèles génératifs, souvent en réponse à des invites. Dans son sens le plus large, l'IA est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Récemment, c'est sur les modèles générateurs de vidéo que la course à l'IA s'est portée, avec Sora d'OpenAI ou Veo 2 de Google.Pour évaluer les performances de ces modèles, différents benchmarks (critères de référence) sont disponibles, mais en 2024, une pratique particulière a retenu l'attention du monde de l'IA. Lorsqu'une entreprise lance un nouveau générateur de vidéos par IA, il ne faut pas longtemps pour que quelqu'un l'utilise pour réaliser une vidéo de l'acteur Will Smith mangeant des spaghettis.Will Smith a souvent été remarqué pour son succès tout au long de sa carrière musicale, ainsi que son travail en tant qu'acteur à la télévision et au cinéma. Il a reçu de nombreuses récompenses et ses films ont rapporté plus de 9,5 milliards de dollars dans le monde, ce qui fait de lui l'une des stars les plus rentables d'Hollywood. Donc on ne s'attend pas à le voir dans ce genre de rubrique.Pourtant, c'est devenu une sorte de mème ainsi qu'un benchmark : Il s'agit de voir si un nouveau générateur de vidéos peut représenter de manière réaliste l'acteur Will Smith en train d'engloutir un bol de nouilles. Tout à commencer en février 2024, lorsque Will Smith a publié sur son compte Instagram officiel une vidéo parodiant une vidéo générée par IA dans laquelle l'acteur mangeait des spaghettis et qui était devenue virale.Avec une légende "", la vidéo Instagram utilise un écran partagé pour montrer la vidéo originale de spaghettis générés par l'IA créée par un utilisateur de Reddit nommé "" en mars 2023 en haut, étiquetée avec le sous-titre "" (Vidéo de l'IA il y a 1 an). En dessous, dans une case intitulée "" (en février 2024), le vrai Will Smith montre 11 séquences vidéo de lui-même en train de manger des spaghettis en les avalant tout en secouant la tête, en les versant dans sa bouche avec ses doigts et même en mordillant les cheveux d'un ami. En arrière-plan, on entend "" de Lil Jon.Dans la section des commentaires d'Instagram, certaines personnes ont exprimé leur confusion au sujet de la nouvelle vidéo (sans IA), en disant : "" Dans une réponse, quelqu'un d'autre a écrit : "".Avec l'annonce récente du modèle de synthèse vidéo Sora d'OpenAI, de nombreuses personnes ont noté l'amélioration considérable de la qualité des vidéos générées par l'IA au cours de l'année écoulée par rapport à la fameuse vidéo sur les spaghettis. La nouvelle vidéo de Will Smith joue sur cette comparaison en montrant le véritable acteur en train de manger des spaghettis d'une manière comique et en affirmant qu'il s'agit d'une vidéo générée par l'IA.Will Smith et les pâtes n'est que l'un des nombreux critères de référence "" qui ont pris d'assaut la communauté de l'IA en 2024. Un développeur de 16 ans a créé une application qui permet à l'IA de contrôler Minecraft et de tester sa capacité à concevoir des structures. Par ailleurs, un programmeur britannique a créé une plateforme où l'IA joue à des jeux comme Pictionary et Connect 4 les uns contre les autres.Mais cette vidéo de Will Smith révèle que les modèles générateurs de vidéo par IA sont en train de s'améliorer et de produire des vidéos plus précises et de meilleurs qualité. Cette amélioration aura notamment un impact sur le monde du cinéma. En mai 2024, le célèbre réalisateur George Lucas a affirmé que l’utilisation l'IA dans le cinéma est inévitable. Il a notamment déclaré : "".En juin 2024, l'acteur Ashton Kutcher a également confirmé cela. En ayant accès à une version test du modèle d'Sora d'OpenAI, il est convaicu qu' il serait bientôt possible de générer un film entier à l’aide de l’IA. Il a déclaré que les plateformes de génération de vidéos comme Sora sont sur le point d'être améliorées de manière exponentielle : "".Reste maintenant à tester soi-même le benchmark « Will Smith mangeant des spaghettis » pour se faire une idée de ces nouveaux modèles générateurs de vidéo par IA.Pensez-vous que ce benchmark est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?