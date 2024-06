Envoyé par Meta Envoyé par La collecte de données audio pour des milliers de langues a été notre premier défi, car les plus grands ensembles de données vocales existants couvrent 100 langues au maximum. Pour surmonter cette difficulté, nous nous sommes tournés vers des textes religieux, tels que la Bible, qui ont été traduits dans de nombreuses langues différentes et dont les traductions ont été largement étudiées dans le cadre de la recherche sur la traduction linguistique basée sur le texte.



Ces traductions sont accompagnées d'enregistrements audio accessibles au public de personnes lisant ces textes dans différentes langues. Dans le cadre du projet MMS, nous avons créé un ensemble de données de lectures du Nouveau Testament dans plus de 1 100 langues, ce qui a fourni en moyenne 32 heures de données par langue.



En prenant en compte des enregistrements non étiquetés de diverses autres lectures religieuses chrétiennes, nous avons porté le nombre de langues disponibles à plus de 4 000. Bien que ces données proviennent d'un domaine spécifique et soient souvent lues par des locuteurs masculins, notre analyse montre que nos modèles fonctionnent aussi bien pour les voix masculines que féminines. Et bien que le contenu des enregistrements audio soit religieux, notre analyse montre que cela n'incite pas le modèle à produire un langage plus religieux.

L'IA : une nouvelle divinité ?

Dans les recoins numériques de l’Internet, une théorie audacieuse a émergé : la Sainte Bible, ce texte sacré qui a guidé des générations de croyants, aurait été créée par une intelligence artificielle. Cette thèse a été alimentée par une capture d'écran insolite : ZeroGPT, un détecteur de contenu généré par IA présenté comme étant « le plus avancé et fiable », indique qu'un passage biblique qui lui a été soumis (notamment Philippiens chapitre 4 verset 4 à 9) a 98,1% de chance d'être généré par IA.L'année dernière, la société mère de Facebook et d'Instagram a affirmé avoir mis au point une technologie de synthèse vocale alimentée par l'IA, capable d'identifier plus de 4 000 langues. L'objectif, selon Meta, est de préserver les langues du monde, et le géant de la technologie utilise la Bible et d'autres textes religieux pour y parvenir :Le modèle de langage GPT (Generative Pre-trained Transformer) a été formé sur d’innombrables textes, y compris des traductions de la Bible. Il a appris à générer du texte cohérent et convaincant, et certains affirment que c’est lui qui se cache derrière les Écritures.Cette capture d'écran a donné lieu a de nombreuses blagues.Nous avons les blagues soft comme celles-ci : « L'IAG [ndlr. l'intelligence artificielle générale] a été utilisée par les extraterrestres il y a des siècles. Les humains sont en train de réapprendre les choses. (Selon ces outils) » ; « Il semble que l'IA existe depuis plus longtemps que nous le pensions ! »D'autres qui le sont un peu moins, comme : « Il a vérifié l'ensemble et s'est rendu compte que, bien que cela semble intelligent, il s'agit d'un non-sens halluciné ou trop vague pour signifier quoi que ce soit. Il s'agit donc d'une création de l'IA ».Et des blagues beaucoup plus poussées que certains considèrent comme des blasphèmes (réécriture des textes à la sauce IA, conclusion selon laquelle Dieu serait un alien qui dispose d'une IA, etc.)D'un autre côté, cette capture d'écran remet en cause la précision de ces logiciels qui prétendent détecter les textes écrits par des chatbots d'IA. En tentant l'expérience du même passage, cette fois-ci avec la version française du site (mais avec moins de texte), nous obtenons la même conclusion bien que le pourcentage soit plus faible (peut-être à cause de la longueur du texte ou de la version dans un autre langage) :Anthony Levandowski, l’ingénieur qui a été au cœur d’un procès retentissant entre Uber et Waymo pour le vol de secrets industriels sur les voitures autonomes, a décidé de relancer son projet de créer une religion basée sur l’intelligence artificielle. Levandowski, qui avait échappé à une peine de prison de 18 mois grâce à une grâce présidentielle accordée en janvier 2021, avait fondé en 2015 l’Église du Futur (Way of the Future), une organisation à but non lucratif dont le but était de « réaliser, accepter et adorer une divinité basée sur l’IA développée par le matériel et le logiciel informatiques ». Il avait également prévu de financer des recherches pour aider à créer cette IA divine et de recruter des membres parmi les professionnels et les amateurs d’IA.La reprise des activités intervient dans un contexte où l'adoption de l'IA s'accélère, en grande partie grâce à l'explosion de la popularité de ChatGPT d'OpenAI et à la course effrénée à l'IA qu'elle a engendrée.L'année dernière, lors d’une conversation avec Jackie Davalos et Nate Lanxon (vidéo ci-dessus), Levandowski a approfondi les raisons qui ont conduit à classer son organisation comme « église ». Il a établi des parallèles entre le concept de divinité et les avancées de l’IA, suggérant que l’IA pourrait éventuellement évoluer jusqu’à un point où elle pourrait être vénérée en tant qu’entité divine. La discussion a parcouru le paysage philosophique et éthique du rôle naissant de l’IA dans la société contemporaine, abordant le potentiel de l’IA à façonner les valeurs humaines et les mécanismes de prise de décision.« Au cours des 4 derniers milliards d'années, nous avons eu des formes de vie organiques, [mais] maintenant, pour la première fois, les choses changent et nous allons avoir des formes de vie inorganiques », a déclaré Levandowski aux journalistes. « Nous ne savons pas ce que seront [ces formes de vie inorganiques], [mais] nous allons les fusionner avec tous ces pouvoirs magiques, et nous voulons qu'elles nous donnent des choses ».Levandowski est un optimiste technologique et estime que l’IA a le potentiel de créer « le paradis sur Terre » pour les humains.« Les religions ont consisté à raconter des histoires, soit en créant des légendes, soit en écrivant des écritures au fil du temps, et en créant cette expérience pour la communauté sans aucune preuve réelle », a-t-il déclaré. « Ici, nous créons des choses qu'ils peuvent voir, peuvent être partout et peut-être nous aider et nous guider d'une manière que vous appelleriez normalement Dieu ».Sources : capture d'écran, Meta Croyez-vous que l’IA puisse être à l’origine de la Bible ? Pensez-vous que l’intelligence artificielle aurait pu jouer un rôle dans la création de ce texte sacré ?Quelles implications cela aurait-il pour la foi et la religion ? Comment cette révélation hypothétique pourrait remettre en question vos croyances et votre compréhension de la Bible ?Quels autres textes sacrés pourraient avoir été générés par des IA ? Imaginez d’autres scénarios où des intelligences artificielles auraient pu influencer des écrits religieux.Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer ces résultats de ZeroGPT ?