[Trolldi] L'énigme de l'IA présidentielle : Joe Biden remplacé par un programme ? Les avancées technologiques en matière de deepfake et certaines déclarations de Biden alimentent les théories du complot

Une IA holographique de Biden ? Vraiment ?

Se concentrant sur un clip du président dans lequel le haut de sa tête semble disparaître dans le ciel, l'animateur déclare : « Ce n'est pas Joe Biden qui fait une apparition ».



« Ce que vous voyez ici, c'est une image holographique de Joe Biden transmise depuis les coulisses ». Se concentrant sur un clip du président dans lequel le haut de sa tête semble disparaître dans le ciel, l'animateur déclare : « Ce n'est pas Joe Biden qui fait une apparition ».« Ce que vous voyez ici, c'est une image holographique de Joe Biden transmise depuis les coulisses ».

I was the one holding the lighter-colored fuzzy microphone and thus literally in front of @POTUS on the South Lawn. It's all real. Who actually believes this 'faked moon landing' type nonsense and more importantly who is spreading it? https://t.co/9V3t0oqDz6 — Steve Herman (@W7VOA) March 17, 2021

"Il ne parle jamais aussi vite", peut-on lire dans un commentaire. "Il s'agit sans aucun doute d'une IA.



"C'est clairement de l'IA", dit un autre. "Sauvage".



Parmi les quelque 2 000 commentaires laissés sur la vidéo, la grande majorité semble faire référence à la technologie de l'apprentissage automatique.



"L'IA ne nous a pas encore trompés", a ajouté un internaute.



"ça c'est une IA... vous ne pouvez pas me convaincre du contraire", a déclaré un autre utilisateur. "Il ne parle jamais aussi vite", peut-on lire dans un commentaire. "Il s'agit sans aucun doute d'une IA."C'est clairement de l'IA", dit un autre. "Sauvage".Parmi les quelque 2 000 commentaires laissés sur la vidéo, la grande majorité semble faire référence à la technologie de l'apprentissage automatique."L'IA ne nous a pas encore trompés", a ajouté un internaute."ça c'est une IA... vous ne pouvez pas me convaincre du contraire", a déclaré un autre utilisateur.

Dans un nouvel article publié récemment, le New York Times a examiné les théoriciens du complot qui ont remis en question (voire affirmé) que Biden était décédé. Bien sûr, si tel était le cas, le groupe d’élites dirigeant l’administration Biden ne pouvait certainement pas admettre qu’il était mort. Heureusement, ils pouvaient utiliser l’IA pour donner l’apparence que Biden était toujours en vie !Un podcasteur a déclaré que le président Biden était « mourant ou peut-être déjà mort ». Un animateur de Newsmax a demandé des « preuves de vie ». Et un ancien membre républicain du Congrès a simplement posé la question suivante : « Quelqu'un d'autre pense que Biden est mort ? »Lorsque Biden est réapparu à la fin du mois dernier après un bref isolement de Covid-19 - toujours bien vivant - beaucoup n'ont pas fait marche arrière ni corrigé leurs fausses déclarations.NewsGuard, une société qui surveille la désinformation en ligne, a identifié 19 comptes importants sur X qui, en juillet, ont partagé l'idée que Biden était potentiellement mort ou proche de la mort. Le New York Times a suivi ces comptes pour voir comment ils avaient réagi à l'annonce de la mort de Biden et a constaté que la plupart d'entre eux l'avaient ignorée ou avaient alimenté d'autres théories du complot. Seuls quelques-uns ont admis s'être trompés.La conversation frénétique sur la santé de Biden a donné un aperçu, même bref, de la façon dont les spéculations et les théories du complot peuvent se succéder en un clin d'œil - et de la façon dont même celles qui s'avèrent fausses sont rarement rétractées.Selon NewsGuard, les conversations au sujet de Biden sur X qui comportaient les mots "est mort" ou "vient de mourir" ont reçu près d'un demi-million de mentions et plus de quatre millions d'interactions sur une période d'une semaine le mois dernier. Deux des messages les plus populaires avançant la théorie du complot ont reçu ensemble plus de 85 millions de vues.C'est ce genre de réflexion qui a conduit un influenceur à publier le 24 juillet 2024 un message intitulé « Je pose juste des questions », qui a été vu 78 000 fois : « Et si [sic] pendant cette supposée émission en direct à la nation, l'IA holographique a des ratés et que Joe Biden disparaît [sic] pendant quelques secondes, maintenant que nous savons que le logiciel qu'ils ont utilisé dans Azure a été compromis ? »C'est fou, non ? Mais l'idée n'est pas nouvelle. Dès que les faux clips vidéo, les sons générés par l'IA et les projections holographiques en 3D se sont répandus, les théoriciens du complot ont intégré les nouvelles technologies aux anciennes affirmations sur les "doubles", etc. Grâce à la haute qualité de ces développements techniques, il est désormais possible de prétendre que n'importe quelle apparition audio ou vidéo est fausse, et certaines personnes le croiront.Prenons l'exemple de la vidéo Facebook de huit heures publiée en 2021 sous le titre "Biden is computer generated" (Biden est généré par ordinateur). PolitiFact s'est donné la peine de regarder et de vérifier cette vidéo (spoiler : Biden n'est pas, en fait, généré par ordinateur), qui prétend que les images de Biden marchant vers un hélicoptère attendant sur la pelouse de la Maison Blanche ont été truquées :La théorie n'a pas tenu compte du fait que cet événement avait été organisé en présence de véritables journalistes et que des photos de Biden avaient été prises sous de nombreux angles. Comme l'a noté Steve Herman, un journaliste de Voice of America, sur les médias sociaux, « J'étais celui qui tenait le microphone flou de couleur plus claire et donc littéralement en face de @POTUS sur la pelouse sud. Tout est réel. Qui croit vraiment à ces absurdités du type 'faux alunissage' et, plus important encore, qui les propage ? »Quel que soit le nombre de personnes qui croient vraiment à ce genre d'affirmations, il faut du temps pour les démystifier. De nombreux journalistes présents à l'événement se sont rendus sur les réseaux sociaux pour réfuter les théories du complot, tandis que PolitiFact, la BBC et l'Agence France Presse ont publié des articles de vérification des faits qui ont pris du temps à rapporter, à rédiger et à éditer. Pendant ce temps, les théoriciens du complot sont passés à d'autres affirmations.En 2022, la BBC a publié un reportage sur la façon dont ces fausses affirmations deviennent parfois virales. Un prétendu faux clip de 17 secondes montrant Biden s'exprimant sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole a été extrait de l'obscurité et partagé « des milliers de fois, y compris par d'éminents experts des chaînes de télévision américaines de droite Newsmax et One America News ». Comme l'a dit un utilisateur de médias sociaux : « Mon œil peut détecter instantanément la vallée de l'étrange. Il s'agit d'une technologie 100% deepfake. Ils ont collé le visage de Biden sur un acteur. Je parierais ma carrière là-dessus ».L'idée était apparemment que Biden était si vieux, malade ou handicapé qu'il ne pouvait pas participer à ces événements en personne. Pour maintenir l'illusion de la santé et de la vitalité, des ordinateurs auraient été utilisés.Ce type de complot est devenu de plus en plus courant cette année, en particulier après la prestation très critiquée de Biden lors du débat contre Donald Trump. Alors que les appels à se retirer de la course se multipliaient, Biden a accordé une interview à l'émission Morning Joe. Un utilisateur de TikTok a rapidement affirmé qu'il ne s'agissait pas du tout de Biden, et bon nombre des 2 000 ( !!) commentateurs de la vidéo ont abondé dans ce sens. Le Daily Dot a rassemblé quelques réactions :Quelques semaines plus tard, après s'être retiré de la course, Joe Biden se remettait encore du COVID-19 et s'est rendu par téléphone à un événement de campagne avec la vice-présidente Kamala Harris. Place aux sceptiques ! Une vidéo est rapidement apparue sur X (anciennement Twitter), affirmant que le son de l'appel était entièrement faux ; il aurait été généré par les outils de clonage de voix proposés par ElevenLabs. La vidéo a été visionnée plus de 8 millions de fois. (La Deutsche Welle a vérifié les faits concernant l'affirmation d'ElevenLabs, qui s'est révélée fausse).Quelques jours plus tard, lorsque Biden est sorti de sa période d'isolement COVID-19 et a prononcé un discours très vivant à la nation, des théoriciens du complot ont prétendu qu'il s'agissait là aussi d'un produit de l'IA, parce que la peau de Biden avait l'air trop orangée.Sources : transcription fournie par la Maison Blanche Croyez-vous que Joe Biden a été remplacé par une IA ? Pensez-vous que les preuves présentées par les théoriciens du complot sont crédibles ou les considérez-vous comme une simple fantaisie ?Quelles sont les implications d’une telle substitution ? Évoquez les conséquences politiques, sociales et technologiques d’un tel scénario. Comment cela pourrait-il affecter la gouvernance et la confiance du public ?Comment pouvons-nous distinguer la réalité de la fiction dans l’ère des deepfakes et de l’IA ? Explorez les défis liés à la vérification des informations et à la lutte contre la désinformation à l’ère numérique.Quelles sont les limites de l’IA en matière de remplacement humain ? Discutez des domaines où l’IA peut exceller et de ceux où elle reste limitée. Est-ce que remplacer un président par une IA est plausible ?Quelles sont les preuves scientifiques et factuelles disponibles ? Quelles sont les preuves solides et lesquelles sont spéculatives ? Évaluez les preuves présentées par les théoriciens du complot.