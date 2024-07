Trolldi : quand l'intelligence artificielle revisite les personnages de la saga Harry Potter

L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis.Harry Potter est une série de sept romans fantastiques écrits par l'auteur britannique J. K. Rowling. Les romans racontent la vie d'un jeune sorcier, Harry Potter, et de ses amis, Hermione Granger et Ron Weasley, tous étudiants à l'école de sorcellerie de Poudlard. L'histoire principale concerne le conflit entre Harry et Lord Voldemort, un sorcier noir qui a l'intention de devenir immortel, de renverser le ministère de la magie et de soumettre tous les sorciers et les Moldus (personnes non magiques). Les sept livres originaux ont été adaptés par Warner Bros. Pictures en une série de huit films portant le même nom. Commencée en 2001, elle s’achève en 2011 avec la sortie du dernier opus, scindé en deux parties. En 2016, la valeur totale de la franchise Harry Potter a été estimée à 25 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des franchises médiatiques les plus lucratives de tous les temps.Quel est votre avis sur le sujet ?