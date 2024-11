Un artiste et activiste biélorusse a dupé des enseignants de la région de Voronej, dans l'est de la Russie, en les incitant à fabriquer et à porter des chapeaux en papier d'aluminium pour se protéger des ennemis étrangers.Vladislav Bokhan s'est fait passer pour un représentant du parti au pouvoir, Russie Unie, et a envoyé ce qui semblait être une directive gouvernementale aux écoles, demandant aux enseignants de fabriquer ce couvre-chef "protecteur", surnommé le "casque de la patrie" et arborant le drapeau russe, afin de les protéger des satellites de l'OTAN.Le 9 novembre, Bokhan a indiqué sur l'application Telegram qu'il avait réalisé ce tour de force en juillet et qu'il avait encouragé les enseignants à envoyer des vidéos et des photos de leurs efforts. Les enseignants de sept écoles ont obéi aux instructions et ont présenté les preuves de leur travail. Sur l'une d'entre elles, on voit un enseignant porter le chapeau et dire : "Un porte-parole du ministère de l'éducation local a félicité les enseignants pour leur fierté nationale, déclarant qu'ils avaient été "", mais qu'ils avaient "", a rapporté Radio Free Europe.Bokhan, qui vit en Pologne, a la réputation de cibler les Russes avec des blagues qui, selon lui, visent à mettre en évidence la "" Par le passé, il a cherché à mettre en évidence l'hypocrisie du gouvernement et son opposition à l'invasion de l'Ukraine par son approche légère de la politique.L'année dernière, il a encouragé les enseignants à envoyer à Vladimir Poutine des vœux d'anniversaire portant l'image de Stepan Bandera, un nationaliste ukrainien de la Seconde Guerre mondiale abhorré par le Kremlin. Dans une autre farce, il s'est fait passer pour un héros de guerre russe servant en Ukraine et a incité des écoles russes à organiser des marches en son honneur.Il y a deux ans, Bokhan a demandé à des enseignants de la ville de Klin, près de Moscou, d'organiser une journée de nettoyage de la communauté et de poser avec une affiche portant l'inscription "", en imitation du slogan nazi "" (Un peuple, un Reich, un Führer) utilisé dans les camps de concentration.Pensez-vous que ces blagues sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur ces pratiques ?