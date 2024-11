Elon's creation tells the truth about its creator. Not the first time.



P.s. How much time will pass before Elon "fix" GROK to give "right" answers.https://t.co/nbatbGwuCL — Maksym Borodin (@adnashmyash) November 10, 2024

QUESTION :

Elon Musk a-t-il diffusé de la désinformation à des milliards de personnes ?



REPONSE :

Elon Musk a été impliqué à plusieurs reprises dans la diffusion de fausses informations par l'intermédiaire de sa plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, dont il est propriétaire et où il a un grand nombre d'adeptes. Voici quelques points clés tirés des informations fournies :



Désinformation sur les élections : Musk a publié des contenus contenant des affirmations trompeuses ou fausses sur les élections américaines, qui ont été vus des milliards de fois. Il a notamment amplifié les théories du complot sur la fraude électorale, le vote des non-citoyens et l'intégrité des machines à voter. Ces actions ont été critiquées par les autorités électorales et les groupes de surveillance car elles risquent d'ébranler la confiance du public dans les processus électoraux.





En résumé, oui, Elon Musk a été identifié comme un important diffuseur de fausses informations, particulièrement connu pour son impact sur les élections et les questions sociétales plus larges, à travers ses activités sur X. Cependant, il est important de prendre en compte le contexte et l'environnement plus large où la désinformation prospère, y compris les algorithmes des plateformes de médias sociaux qui peuvent amplifier ce type de contenu.

Depuis son lancement, le chatbot d'IA "Grok" d'Elon Musk était annoncé "ayant un sens de l'humour", et décrit comme "une IA maximale qui recherche la vérité et qui essaie de comprendre la nature de l'univers". Puis en août 2024, Elon Musk affirmait lors du lancement de Grok 2 que la mise à jour "constituera une amélioration considérable". Mais pour l'instant, Grok s'est avéré à maintes reprises gadget et loufoque, ne racontant que des vulgarités.Concernant Elon Musk, il serait plus facile de dresser une liste des personnes avec lesquelles le propriétaire d'entreprises telles que Tesla, SpaceX et X (anciennement Twitter) n'est pas en conflit. Le milliardaire de la tech, qui est apparemment devenu le bras droit du président élu des États-Unis Donald Trump, s'est fait des ennemis dans presque tous les domaines en raison de son comportement abrasif et conflictuel.Des célébrités comme Cardi B et Jimmy Kimmel, le tristement célèbre groupe de pirates informatiques Anonymous, et même sa propre fille dont il est séparé, Musk s'est probablement brouillé avec eux. Malheureusement pour lui, le prochain sur la liste est son propre chatbot Grok, spécialement créé pour être utilisé sur X si vous payez les 8 dollars par mois requis pour un abonnement X Premium.À la question de savoir si Musk a "", Grok a répondu : "Le chatbot IA a ensuite énuméré cinq points distincts à l'appui de cette affirmation, impliquant des sujets relatifs à la désinformation électorale, au rôle de X après sa prise de contrôle en 2022, ainsi qu'à l'examen public et juridique auquel il a été confronté. Comme tout bon argument, Grok énumère ensuite les sources à l'appui de cette affirmation, citant des références à CNN, CBS News, Rolling Stone et d'autres.Comme on pouvait s'y attendre, les réactions sur les réseaux sociaux ont été très vives, car beaucoup ont été ébranlés par le fait que le propre chatbot de Musk s'est retourné contre lui. Un utilisateur remarque que Musk est "", faisant référence à la réponse habituelle du magnat de la technologie à ce qu'il considère comme des informations ou des nouvelles "".Certains commentateurs ne sont apparemment même pas en mesure d'ouvrir la réponse complète de Grok, signalant que l'application se ferme simplement chaque fois qu'ils essaient. "" propose un post sur le sujet, et cela donne certainement envie de garder un œil sur l'évolution de la situation.Il est bon de savoir que, malgré les graves allégations de désinformation qui pèsent sur lui, Musk ne peut toujours pas empêcher son propre chatbot de répandre ce que beaucoup considèrent comme la vérité. Avec le nombre de sources citées, il est difficile pour les gens de nier. On pourrait penser que Musk aurait du mal à être dérangé par ce genre de choses, alors que sa valeur nette a augmenté de 26 milliards de dollars à la suite de l'élection, mais nous sommes sûrs qu'il trouvera un moyen d'y parvenir, si l'on en croit les dernières semaines.Voici la réponse complète de Grok :Conçue pour être à la fois humoristique et provocante, Grok confirme une nouvelle fois cet aspect par cette réponse qui semble sarcastique et cette prise de position surprenante. Si voir Grok s'en prendre à son créateur Elon Musk peut amuser certains et questionner d'autres, cette situation confirme également que le chatbot IA ne dispose pas de réel "garde-fous" pour le limiter. Selon une enquête du CCDH, Grok serait même un désastre pour la démocratie : l'IA d'Elon Musk intégrée à X ne possédant pas de garde-fous pour empêcher les utilisateurs de générer de la désinformation électorale.Quel est votre avis sur la situation ?Pensez-vous que ces affirmations de Grok sont crédibles ou pertinentes ?