La préparation d'Elon Musk pour affronter Mark Zuckerberg en MMA a débuté

Elon Musk a été photographié en train de s'entraîner avec une ceinture noire de jiu jitsu brésilien avant ce qui pourrait être un combat à grand spectacle contre le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Musk a commencé à s'entraîner pour son combat de cage MMA contre son collègue milliardaire, le magnat des médias Mark Zuckerberg, en participant à une séance d'entraînement avec le podcasteur Lex Fridman, ceinture noire.Lex Fridman, a pu s'entraîner avec Mark Zuckerberg puis Elon Musk. « Mark et moi nous sommes entraînés au ju-jitsu après notre dernière conversation en podcast. C'est inspirant de voir Mark et Elon se lancer dans l'aventure des arts martiaux. J'ai hâte de m'entraîner avec eux deux dans les mois et les années à venir » écrit Lex Fridman sous une vidéo YouTube publiée le 25 juin dernier. Quelques jour après, il a publié des photos de son entraînement avec Elon Musk.« J'ai fait une séance d'entraînement impromptue avec Elon Musk pendant quelques heures hier. Je suis extrêmement impressionné par sa force, sa puissance et son habileté, sur les pieds et au sol. C'était épique." écrit-il sur Twitter. « C'est vraiment inspirant de voir Elon et Mark faire des arts martiaux, mais je pense que le monde se portera mieux s'ils s'entraînent aux arts martiaux, mais ne se battent pas dans une cage. Cela dit, comme le dit Elon, le résultat le plus divertissant est le plus probable... Je suis là pour eux, quoi qu'il arrive », précise-t-il.Entre-temps, Musk a reçu une offre sensationnelle de la part de Georges St-Pierre, légende de l'UFC, pour l'aider à se préparer pour le combat à grand spectacle. « Elon Musk, je suis l'un de vos grands fans et ce serait un honneur absolu de vous aider et d'être votre partenaire d'entraînement pour le défi contre Zuckerberg », a tweeté GSP. Trois jours plus tard, Musk a décidé d'accepter son offre. « Ok, faisons-le », a-t-il répondu, accompagné de plusieurs émojis de feu.C'est une offre que Musk aurait été idiot de refuser : St Pierre est un ancien champion UFC des poids welters et des poids moyens, et il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands combattants de MMA à être entré dans l'octogone.Si le combat des frères de la technologie prouve une chose, c'est que les médias sociaux sont un endroit atroce pour toute forme de discussionLe patron de l'UFC, Dana White, a sauté sur l'occasion et pense qu'il pourrait s'agir du combat le plus lucratif de tous les temps, même s'il n'y a pas de plan précis quant à la date et au lieu où il pourrait avoir lieu. « J'ai parlé avec Mark et Elon... les deux gars sont absolument sérieux à ce sujet », a déclaré White à TMZ la semaine dernière, avant d'affirmer qu'il pourrait s'agir du combat le plus regardé de l'histoire.White, de l'UFC, a parlé des "centaines de millions de dollars" qu'ils allaient récolter pour des œuvres caritatives, mais personne n'y a cru. Si Musk et Zuckerberg étaient vraiment intéressés par la philanthropie, ils pourraient lâcher des milliards de dollars sans se retrouver avec un œil au beurre noir et un ego brisé.Plus convaincante est la théorie selon laquelle la bagarre était un cas extrême d'une paire de frères de la technologie qui s'égarent. À bien des égards, cette théorie est logique. Musk et Zuckerberg ont tous deux amassé des richesses inimaginables et ont tous deux, vraisemblablement, été confrontés à la question de savoir ce qu'implique une vie qui a du sens. Pour Zuckerberg, cela s'est traduit par une année passée à manger des sangliers qu'il avait tués à l'aide d'un arc et de flèches. Plus récemment, il est devenu obsédé par le jiu-jitsu brésilien, remportant quelques médailles lors d'une compétition en Californie. Il n'est pas le seul parmi les hommes célèbres à se tester de la sorte : l'acteur Tom Hardy a fait une apparition surprise dans un tournoi de jiu-jitsu brésilien à Milton Keynes l'année dernière, et a remporté tous ses combats.Mais il y a aussi une explication plus simple à ce qui s'est passé : Musk plaisantait manifestement et, hop, le message est passé directement au-dessus de la tête de Zuckerberg. On pourrait s'attendre à ce que les hommes qui contrôlent à eux seuls Twitter, Instagram et Facebook soient plus avisés, mais les médias sociaux sont un endroit atroce pour tenir une discussion, quelle qu'elle soit, et c'est la raison pour laquelle ils se transforment si souvent en feu de poubelle. Le sarcasme est la première victime des conversations numériques : Musk a même ajouté un "lol" à la fin de sa réponse initiale à l'idée d'un combat en cage.La querelle Musk-Zuckerberg montre surtout à quel point les médias sociaux se sont éloignés de leurs idéaux initiaux. En 2010, Zuckerberg a été nommé "personne de l'année" par Time et a été félicité pour ses efforts visant à « dompter la foule hurlante et à transformer le monde solitaire et antisocial du hasard en un monde amical ».White a laissé entendre que le combat pourrait avoir lieu à Las Vegas et que le prix du pay-per-view serait de 100 dollars, soit 20 dollars de plus que ce qui est habituellement facturé pour les événements de l'UFC.Musk a proposé ce combat la semaine dernière en commentant un article sur le nouveau projet présumé de Zuckerberg, qui s'appellerait Threads et rivaliserait avec Twitter. Zuckerberg, 39 ans, a répondu sur sa story Instagram en partageant une capture d'écran du défi lancé par Musk et en écrivant : « Envoyez-moi l'emplacement ».Musk s'est entraîné au karaté Kyokushin, au taekwondo, au judo et au "jiu-jitsu brésilien brièvement" tout au long de sa vie, a-t-il révélé sur le podcast de Joe Rogan, et il a également partagé une photo de lui en train de se battre contre un lutteur de sumo dans le passé. En parlant de Rogan, Musk a même évoqué la possibilité que l'animateur controversé du podcast arbitre leur combat, en répondant avec des émojis de flamme sur Twitter. Cependant, Musk pourrait ne pas trouver le combat aussi facile qu'il le pense, car son rival, le PDG de Meta, s'entraîne au MMA et au jiu jitsu brésilien.Que pensez-vous d'un potentiel combat en cage entre Mark Zuckerberg et Elon Musk ?Quels pourraient être les enjeux de ce combat à votre avis ?Quelles sont les implications de ce combat pour l’industrie technologique et la société en général ?Quel est votre avis sur le métavers et l’intelligence artificielle*?Quel autre combat en cage entre des personnalités célèbres aimeriez-vous voir*?