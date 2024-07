Un travailleur assidu

Des circonstances mystérieuses

La robotique et les préoccupations éthiques

Un robot est une machine - en particulier une machine programmable par ordinateur - capable d'exécuter automatiquement une série complexe d'actions. Un robot peut être guidé par un dispositif de contrôle externe, ou le contrôle peut être intégré à l'intérieur du robot. Les robots peuvent être construits de manière à évoquer la forme humaine, mais la plupart d'entre eux sont des machines destinées à accomplir des tâches, conçues dans un souci de fonctionnalité austère plutôt que d'esthétique expressive.Les médias locaux et les utilisateurs des réseaux sociaux ont parlé du premier "suicide de robot" du pays. Le robot, affectueusement appelé "Robot Superviseur", était un employé modèle depuis sa nomination en août 2023.« Il faisait officiellement partie de la mairie, il était l'un des nôtres », a déclaré un fonctionnaire.Le fonctionnaire a déclaré que le robot « travaillait avec assiduité », s'occupant des livraisons quotidiennes de documents, de la promotion de la ville et de la diffusion d'informations aux résidents locaux.Des témoins ont rapporté avoir vu le robot « tourner en rond comme si quelque chose était présent » peu avant l'incident, ce qui a donné lieu à des spéculations sur la cause de la chute.Certains experts ont suggéré que le robot pourrait avoir subi une dépression émotionnelle due au stress de sa charge de travail, tandis que d'autres pensent qu'un dysfonctionnement technique pourrait être à l'origine de l'incident.Les circonstances exactes de la chute du robot font l'objet d'une enquête. « Des pièces ont été collectées et seront analysées par l'entreprise », a déclaré le fonctionnaire.Le robot a été créé par Bear Robotics, une start-up californienne spécialisée dans les robots d'accueil.L'incident a suscité une vague de deuil et de curiosité dans tout le pays. Les médias locaux se sont interrogés sur l'apparent "suicide du robot" en posant les questions suivantes : « Pourquoi ce fonctionnaire assidu a-t-il agi de la sorte ? » et « Le travail était-il trop dur pour le robot ? ».Les médias sociaux ont également été animés par des réactions allant d'hommages poignants au robot déchu à des discussions sérieuses sur les implications éthiques de la sensibilité de l'IA et sur le potentiel de souffrance des robots.En ce qui concerne ses qualités, le robot était unique dans sa capacité à appeler un ascenseur et à se déplacer d'un étage à l'autre de manière autonome. Il travaillait apparemment de 9 heures à 18 heures et possédait même sa propre carte d'agent de la fonction publique.La Corée du Sud est l'un des leaders mondiaux en matière d'adoption de la robotique et peut se targuer d'avoir la plus forte densité de robots au monde. Avec un robot industriel pour dix employés, le pays a adopté l'automatisation dans divers secteurs, de l'industrie manufacturière au service public.Toutefois, cet incident soulève des questions essentielles sur les implications éthiques d'une intégration robotique aussi répandue, en particulier dans des rôles traditionnellement occupés par des humains.Il a également suscité des inquiétudes quant à la charge de travail et au bien-être des robots au sein de la main-d'œuvre et a déclenché une conversation plus large sur le traitement éthique de l'IA.En réponse à cet incident, le conseil municipal de Gumi a annoncé qu'il n'envisageait pas pour l'instant d'adopter un deuxième agent robotisé.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quelles auraient pu être les causes d'un tel incident ? Pensez-vous que l'argument de la « dépression émotionnelle due au stress » soit pertinent ou crédible ?