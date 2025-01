Mark Zuckerberg en a assez des fuites récurrentes d'informations internes

Nous essayons d'être très ouverts et tout ce que je dis est divulgué. Ça craint. Je veux pouvoir parler de choses ouvertement, mais j'essaie aussi de me dire que nous essayons de construire des choses et de créer de la valeur dans le monde, et non pas de détruire de la valeur en parlant de choses qui fuient inévitablement.



Il y a un certain nombre de choses dont je pense qu'il est inutile de parler, alors je ne vais pas le faire. Mais je pense que ce sera bien. Vous pourrez tous nous donner votre avis plus tard. C'est peut-être la nature même de la gestion d'une entreprise à grande échelle, mais c'est un peu ennuyeux.



Lors de cette réunion, Mark Zuckerberg a annoncé à ses employés qu'il leur communiquerait moins d'informations désormais. Il a déclaré que l'entreprise essaie de jouer la carte de la transparence avec le personnel, mais qu'il est déplorable que toute communication interne finisse par être divulguée.Selon l'enregistrement audio de la réunion obtenu par 404 Media, Meta a modifié la section questions-réponses de la réunion de l'entreprise à cause des fuites récurrentes. Mark Zuckerberg, quant à lui, a déclaré que cette situation craint et a donc décidé de limiter ses communications. Il a déclaré :Ainsi, plutôt que de répondre à des questions directes des employés, l'entreprise a utilisé un système de « sondage », dans lequel les questions posées à l'avance faisaient l'objet d'un vote afin que les « thèmes principaux » des questions soient abordés. Dans une note de suivi, obtenue par The Verge, le responsable de la sécurité des informations de Meta, Guy Rosen, a effectivement déclaré que toute personne coupable d'avoir divulgué l'audio serait renvoyée.Guy Rosen a déclaré : « nous prenons les fuites au sérieux et nous prendrons les mesures qui s'imposent. Lorsque des informations sont volées ou divulguées, les répercussions vont au-delà de l'impact immédiat sur la sécurité. Nos équipes sont démoralisées et nous perdons tous du temps qui serait mieux utilisé à travailler sur nos produits et à atteindre nos objectifs et notre mission. L'entreprise prendra les mesures qui s'imposent, y compris le licenciement ».Au cours de cette réunion d'une heure, Mark Zuckerberg a répété de nombreuses choses qu'il a dites publiquement, comme la possibilité de remplacer les ingénieurs logiciels par l'IA dans un avenir proche et le fait qu'il pense que l'IA open source dépassera bientôt l'IA à source fermée. Le PDG milliardaire a également déclaré au personnel qu'il pense que Meta peut maintenant travailler beaucoup plus facilement avec la nouvelle l'administration Trump.« Nous avons maintenant la possibilité d'avoir une relation productive avec le gouvernement des États-Unis, et nous allons la saisir », a-t-il déclaré. Il a abordé les changements apportés aux politiques de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) de l'entreprise, dont plusieurs aspects ont été supprimés.Mark Zuckerberg a également longuement parlé de la montée en puissance de l'IA chinoise DeepSeek , qui, selon lui, n'affectera pas Meta autant qu'elle a affecté les valorisations d'entreprises telles qu'OpenAI et Nvidia. En effet, Meta ne vend pas l'accès à son propre modèle de langage large open source, Llama.« Vous savez, nous pouvons non seulement observer ce qu'ils ont fait, mais nous pouvons aussi lire des articles à ce sujet et le mettre en œuvre. Cela nous sera donc bénéfique. Nous disposons d'un modèle qui est compétitif par rapport aux meilleurs modèles existants, et nous l'offrons gratuitement », a-t-il déclaré.Mark Zuckerberg poursuit : « nous ne facturons pas 20 ou 200 dollars par mois. C'est juste là, et c'est gratuit. Mais maintenant, je pense qu'il est possible d'en faire encore plus, n'est-ce pas ? ». Par ailleurs, Mark Zuckerberg a également abordé la situation de TikTok, l'un des plus rivaux de Meta, aux États-Unis.« Je suis presque sûr que quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, indépendamment de ce qui arrive à TikTok, je suis très confiant dans le fait que les bobines de Facebook et d'Instagram vont continuer à croître... Nous avons beaucoup de concurrents, mais ils sont comme, ils sont importants », a déclaré Mark Zuckerberg.Les récentes fuites de Meta ont coïncidé avec la relation naissante de Mark Zuckerberg avec le président américain Donald Trump. En décembre 2024, Meta a fait un don d'un million de dollars au fonds d'investiture de Donald Trump , ce qui constitue une rupture par rapport à la politique de l'entreprise depuis au moins dix ans. Meta n'a pas contribué à l'investiture de l'ex-président Joe Biden en 2021 ni à la première investiture de Donald Trump en 2017. Meta a déjà banni Donald Trump de sa plateforme Facebook après l'attaque meurtrière du 6 janvier 2021 contre le Capitole . Donald Trump avait été accusé d'avoir incité ses partisans à envahir le Capitole. La volte-face est devenue évidente en octobre 2024, après que Donald Trump a décrit sa relation avec Mark Zuckerberg comme étant « bien meilleure ». La société a récemment les règles de modération de ses plateformes pour s'aligner sur Donald Trump.Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de Meta le 29 janvier, Mark Zuckerberg a salué Trump comme une bouffée d'air frais : « nous avons maintenant une administration américaine qui est fière de nos entreprises leaders, qui donne la priorité à la technologie américaine gagnante, et qui défendra nos valeurs et nos intérêts à l'étranger. Je suis optimiste quant aux progrès et à l'innovation que cela peut débloquer ».Cette déclaration est intervenue quelques minutes après qu'il a été rapporté que Meta a accepté de verser 25 millions de dollars à Donald Trump pour régler un procès intenté contre l'entreprise pour avoir précédemment banni de sa plateforme le président américain.Quel est votre avis sur le sujet ?