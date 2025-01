Trolldi : Place un petit chat qui s'ennuie, un chien enthousiaste, un serpent fougueux, un canard en caoutchouc ou Clippy dans Visual Studio Code pour augmenter ta productivité

vscode-pets

Ctrl+Shift+X

Cmd(⌘)+Shift+X

Ctrl+P

Cmd(⌘)+P

ext install tonybaloney.vscode-pets

Ctrl+Shift+P

Cmd(⌘)+Shift+P

vscode-pets.start







Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS2. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code (IntelliSense3.), les snippets, la refactorisation du code et Git intégré. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier, les préférences et installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires.Installez cette extension à partir de la place de marché VS Code.Avec VS Code ouvert, recherchezdans le panneau d'extension (sur Windows/Linux ousur MacOS) et cliquez sur installer.OUAvec VS Code ouvert, lancez VS Code Quick Open (sous Windows/Linux ousous MacOS), collez la commande suivante et appuyez sur entrée.Félicitations pour l'installation ! Prenez plaisir à interagir avec ces mignons animaux pixelisés. Lisez ce qui suit pour bien comprendre cette extension.Après l'installation, ouvrez la palette de commandes avecsous Windows/Linux ousous MacOS.Exécutez la commande "" () pour voir un chat dans VS Code :Quel est votre avis sur cette fonctionnalité ?