Seul le cerveau est responsable de nos expériences conscientes

Euthanasier pour conserver votre cerveau dans l’espoir de pouvoir le sauvegarder un jour dans le cloud : C’est ce que propose la startup Nectome

C’est ce que suggère la fameuse expérience du « cerveau dans une cuve. » En supposant que le cerveau détaché du reste du corps et entreposé dans une cuve se retrouve connecté à un ordinateur capable de créer des expériences virtuelles similaires à celles qu’un individu vivrait dans la réalité (une nouvelle loi de la physique soutient en effet l’idée que les être humains vivent dans un programme informatique ), on est à même de faire à minima un constat essentiel : le cerveau est le seul responsable de nos expériences conscientes. En d’autres termes, conserver le cerveau d’un individu reviendrait à sauvegarder sa conscience.Cette start-up américaine développe une technique de préservation du cerveau humain qui pourrait permettre de le numériser puis de télécharger son contenu sur un cloud. Une condition toutefois : les clients doivent d’abord accepter d’être euthanasiés. La procédure baptisée « vitrifixation » nécessite d’être effectuée sur un cerveau frais. Celle-ci consiste en l’injection d’un liquide d’embaumement dans les artères. Une étape « 100% mortelle », mais incontournable pour la réussite de l’entreprise de conservation du cerveau aux fins de sa sauvegarde dans un cloud ou un ordinateur.« Le succès de la vitrifixation dans la préservation d'un connectome [plan complet des connexions neuronales d’un cerveau] entier de mammifère nous permet de croire que la préservation de la mémoire est possible. Nos recherches actuelles sur la préservation du connectome visent à caractériser davantage la qualité de notre préservation, à étendre la technique à d'autres espèces et à modifier la chimie de la vitrifixation pour une plus grande stabilité à long terme à une variété de températures pratiques », souligne Nectome sur son site web.Fait amusant à propos de Sam Altman : en 2018, il a signé avec Nectome pour que son cerveau soit préservé afin qu'il puisse être téléchargé plus tard sur un plateforme numérique. Il faisait partie d’un groupe de 25 personnes prêtes à effectuer le saut pour devenir un cerveau dans un bocal ou téléchargé sur une plateforme numérique. Les chercheurs de Nectome ne s’attendent pas à ce que le tissu préservé puisse être réellement ramené à la vie. Au lieu de cela, l'idée est de récupérer des informations qui sont présentes dans la disposition anatomique du cerveau et les détails moléculaires : « Un cerveau mort est comme un ordinateur éteint ; cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’information à tirer ».« La préservation du cerveau a un potentiel commercial énorme, mais c’est avant tout l’aspect humain qui compte. Aujourd’hui, quand une génération entière meurt, nous perdons toute sa sagesse collective. On peut transmettre les savoirs, mais la sagesse est quelque chose de plus difficile à inculquer. Vos enfants doivent apprendre des mêmes erreurs [que leurs aînés] et devenir encore plus puissants », soulignent des responsables de l’entreprise.Nectome vise en priorité les malades en phase terminale. Le prix définitif pour l’accès au service n’est pas encore défini. Néanmoins, les premières personnes sur la liste d’attente y ont accédé pour un acompte de 10 000 dollars. La société estime pouvoir réaliser une première démonstration au cours de cette année. Les cerveaux sont entreposés à une température de -122 degrés et lui seront utiles pendant des « centaines d’années ». « La seule chose qui ne soit pas du vent, c’est qu’ils vont bien tuer des personnes », assène un observateur suivi par un autre selon lequel « cette initiative est un triste moyen de profiter des gens qui ont peur ».Source : Nectome Que pensez-vous de ce projet ?Seriez-vous prêt à tenter l'aventure ? Pourquoi ?Conseilleriez-vous à un proche atteint d’une maladie en phase terminale de faire usage de ce service qu’offre la startup Nectome ?Pensez-vous qu'il est possible de télécharger une conscience sur le Cloud ?