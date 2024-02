Indentation aléatoire pour une structure de code chaotique.

Un mélange de majuscules et de minuscules qui rompt la cohérence.

Des espaces cauchemardesques avec des espaces, des tabulations et des retours à la ligne ajoutés ou supprimés.

Assurez-vous que Node.js est installé sur votre machine. Ouvrez un terminal et exécutez la commande suivante :



Code : Sélectionner tout npm install -g shittier

Code : Sélectionner tout shittier [options] [directory/file]

-h, --help : Affiche des informations d'aide sur Shittier et ses options disponibles.

: Affiche des informations d'aide sur Shittier et ses options disponibles. -v, --version : Affiche la version installée de Shittier.

: Affiche la version installée de Shittier. -f, --force : Force Shittier à écraser les fichiers s'ils existent déjà.

Code : Sélectionner tout shittier myfile.js

Code : Sélectionner tout shittier myfile.js modified/myfile.js

--force

Avec Shittier, vous pouvez vous attendre à ce qui suit :Pour installer Shittier, suivez les étapes suivantes :Après avoir installé Shittier, vous pouvez l'exécuter sur votre base de code en exécutant la commande suivante dans le répertoire racine de votre projet :Formater d'un seul fichier :Formater un seul fichier et enregistrer le fichier modifié avec un nom ou un chemin différent :Utiliser l'optionpour forcer l'écrasement si le fichier de sortie existe déjà.Shittier est un projet purement satirique créé pour le plaisir et le divertissement. Il n'est pas destiné à être utilisé dans un environnement de développement sérieux. L'utilisation de Shittier sur du code de production peut entraîner de la confusion, de la frustration et beaucoup de prises de tête. Utilisez-le de manière responsable et à vos risques et périls.Quel est votre avis sur cet outil ?