Pour devenir un ingénieur -10x, il suffit de gaspiller 400 heures d'ingénierie par semaine. Combiner les stratégies suivantes vous aidera aussi:Modifier les exigences aussi loin que possible dans le développement. Pour éviter les reproches, obscurcir les exigences dès le départ.Demandez à votre équipe d'effectuer des tâches qui ressemblent à du travail. Les exemples les plus courants sont les présentations, les diagrammes et la gestion des tickets. Créez des rituels inutiles.Soyez ingrat. Rejeter la faute sur autrui. Semer la confusion. Se mettre en colère. Obliger les autres à faire des heures supplémentaires.Laisser les ingénieurs discuter de leurs idées. Les encourager à préférer l'élégance au pragmatisme. Veiller à ce que personne n'ait le pouvoir de prendre des décisions.Les réunions détruisent les calendriers. Pour faire perdre discrètement du temps aux autres, rédigez de longs messages/documents et partagez-les aussi largement que possible. Accueillir toutes les opinions et viser l'engagement.Écrire des programmes lents. Éviter les index de la base de données. Exécuter des programmes à fil unique sur des machines à 16 cœurs. Opter pour du matériel exotique avec de la RAM et des GPU fantaisistes. Stocker généreusement les données sur la RAM/le disque. Ne comprimez rien. N'accordez aucune attention à la disposition des données.Décidez que les solutions existantes ne répondent pas à vos besoins. Écrire des scripts qu'une seule personne peut comprendre. Si le script fait quelque chose d'important, éviter la documentation.Les constructions lentes font perdre du temps et génèrent des intérêts composés. Plus les temps de construction augmentent, plus les développeurs sont susceptibles de se distraire. Pour s'assurer que les développeurs changent de contexte, la recompilation devrait prendre au moins 20 secondes. Vous pouvez également écrire des tests lents pour un effet similaire.Créer des dépendances sur des variables particulières sans tester la fonctionnalité sous-jacente. Simuler des appels de fonction jusqu'à ce qu'aucun code original ne s'exécute. Introduire un caractère aléatoire subtil dans vos tests afin qu'ils réussissent ou échouent sans raison.N'accordez aucune attention à la manière dont la conception de votre système évoluera au fil du temps. Au contraire, faites en sorte que votre équipe soit obsédée par les décisions d'architecture, de sorte qu'elle n'ait pas le temps de tester ses hypothèses.Créez autant d'environnements que possible. La production et la mise en scène doivent être très différentes. Lancez du code fragile avec des systèmes de construction fragiles. Migrer fréquemment vos bases de données.Échouer à plusieurs reprises dans la détection et le traitement de bogues graves. Ne pas prêter attention aux failles de sécurité.Expliquer le code dans des messages privés. Écrire des wikis que personne n'utilise.Attirer des ingénieurs brillants et gâcher leur potentiel. Sous-estimer la difficulté du projet auprès de la direction ; surestimer l'utilité du projet. Dire à la direction que le projet est "presque terminé" jusqu'à ce qu'elle le mette au rebut.Les ingénieurs apprennent individuellement chaque bibliothèque.Ne jamais admettre l'échec. Noyer votre équipe dans des coûts irrécupérables. Ignorer les compromis 80/20 qui pourraient améliorer votre situation.Les coûts d'opportunité peuvent tuer. Les poids morts ne nuisent peut-être pas activement à votre équipe, mais ils occupent les chaises de personnes qui pourraient vous aider activement.Ne vous contentez pas de poids morts. Engagez activement des ingénieurs qui provoquent des catastrophes et résistent à l'apprentissage.Ne pas faire tanguer les bateaux. Ne pas laisser de traces écrites des échecs. Se porter garant d'une mauvaise ingénierie.Créer des programmes impossibles à déboguer. Plaquer des couches d'abstraction sur tout. Écrire du code spaghetti. Rendre tout sensible aux conditions initiales. Éviter les fonctions pures. Utiliser généreusement les dépendances. Dites "ça marche sur ma machine" chaque fois que c'est possible.: Taylor.townQuel est votre avis sur cette liste ?