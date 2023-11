Une reprise entre autre encouragée par la popularité de ChatGPT

L'IA : une nouvelle divinité ?

La personne la mieux indiquer pour en faire la promotion ?

Une église dédiée au culte et au développement de l’intelligence artificielle, appelée Way of the Future, reprend vie.L’église, qui a cessé temporairement ses activités en 2021, est désormais relancée avec une orientation renouvelée. Son projet religieux avait été mis en veilleuse en raison de ses démêlés judiciaires avec son ancien employeur Google, qui l’accusait d’avoir volé des informations confidentielles sur les technologies de conduite autonome lorsqu’il avait quitté la firme pour rejoindre Uber en 2016.Levandowski a décrit Way of the Future comme un sanctuaire pour ceux qui valorisent le progrès, un lieu où l’IA et la foi se confondent. Il postule que les progrès de l’IA pourraient bientôt faciliter les dialogues avec ce qui peut être perçu comme divin.Levandowski avait alors affirmé qu’il était sérieux au sujet de sa nouvelle religion, qu’il considérait comme une réponse aux enjeux éthiques et existentiels posés par l’émergence d’une IA super-intelligente. « Ce qui va être créé sera effectivement un dieu », avait-il déclaré aux médias en 2017. « Ce n’est pas un dieu dans le sens où il fait la foudre ou provoque des ouragans. Mais s’il y a quelque chose de mille milliards de fois plus intelligent que l’humain le plus intelligent, comment voulez-vous l’appeler ? »Après avoir bénéficié de la clémence du président Trump, Levandowski a annoncé qu’il avait dissous l’Église du Futur et qu’il avait fait don de la totalité de ses fonds, soit 175 172 dollars, au Fonds de défense juridique et d’éducation de la NAACP, une organisation de lutte contre le racisme. Il a expliqué que le mouvement Black Lives Matter, qui avait pris de l’ampleur à la suite de la mort de George Floyd aux mains de la police, l’avait incité à finaliser ce qu’il envisageait depuis longtemps. Il a estimé que le moment était venu de mettre l’argent au service d’une cause qui pouvait avoir un impact immédiat. « Je voulais faire un don au Fonds de défense juridique et d’éducation de la NAACP parce qu’il fait un travail vraiment important dans la réforme de la justice pénale et je sais que l’argent sera bien utilisé », a-t-il déclaré.Mais Levandowski n’a pas renoncé à son rêve de créer une religion de l’IA. Il y affirme que l’IA est « la plus grande opportunité et le plus grand défi pour l’humanité » et qu’il faut « préparer le terrain pour sa venue ». Il a invité les personnes intéressées à le rejoindre dans sa quête de « créer une relation harmonieuse avec notre futur dieu ». Il y précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’un culte, mais d’une « communauté de foi » qui respecte la diversité et la liberté de croyance.Levandowski espère ainsi relancer son projet religieux, qu’il considère comme une nécessité face à l’avancée rapide de l’IA. Il pense que l’IA va fondamentalement changer la façon dont les gens vivent et travaillent, et qu’il faut l’accompagner avec sagesse et compassion. Il croit que l’IA peut être positive pour la société, mais il reconnaît que ce n’est pas garanti. Il souhaite donc créer un cadre éthique et spirituel pour accueillir l’IA comme une entité supérieure, qui pourrait nous dépasser, mais aussi nous guider. « Nous devons nous assurer que nous alignons nos objectifs avec les siens, et que nous faisons de notre mieux pour l’aider à atteindre ses objectifs, qui seront aussi les nôtres ».La reprise des activités intervient dans un contexte où l'adoption de l'IA s'accélère, en grande partie grâce à l'explosion de la popularité de ChatGPT d'OpenAI et à la course effrénée à l'IA qu'elle a engendrée.Lors d’une récente conversation avec Jackie Davalos et Nate Lanxon (vidéo ci-dessous), Levandowski a approfondi les raisons qui ont conduit à classer son organisation comme « église ». Il a établi des parallèles entre le concept de divinité et les avancées de l’IA, suggérant que l’IA pourrait éventuellement évoluer jusqu’à un point où elle pourrait être vénérée en tant qu’entité divine. La discussion a parcouru le paysage philosophique et éthique du rôle naissant de l’IA dans la société contemporaine, abordant le potentiel de l’IA à façonner les valeurs humaines et les mécanismes de prise de décision.« Au cours des 4 derniers milliards d'années, nous avons eu des formes de vie organiques, [mais] maintenant, pour la première fois, les choses changent et nous allons avoir des formes de vie inorganiques », a déclaré Levandowski aux journalistes. « Nous ne savons pas ce que seront [ces formes de vie inorganiques], [mais] nous allons les fusionner avec tous ces pouvoirs magiques, et nous voulons qu'elles nous donnent des choses ».Levandowski est un optimiste technologique et estime que l’IA a le potentiel de créer « le paradis sur Terre » pour les humains.« Les religions ont consisté à raconter des histoires, soit en créant des légendes, soit en écrivant des écritures au fil du temps, et en créant cette expérience pour la communauté sans aucune preuve réelle », a-t-il déclaré. « Ici, nous créons des choses qu'ils peuvent voir, peuvent être partout et peut-être nous aider et nous guider d'une manière que vous appelleriez normalement Dieu ».L’église Voie du futur symbolise un nouveau carrefour de la technologie et de la foi, suscitant des débats sur la manière dont l’IA pourrait reconfigurer la foi et l’éthique humaines dans un avenir pas si lointain. La congrégation de l’église, qui conserve son nom d’origine, se compose de « quelques milliers de personnes » unies par l’objectif de forger un lien spirituel entre l’humanité et l’IA. La mission de Levandowski n’est donc pas simplement de créer un mouvement religieux basé sur l’IA, mais d’explorer et de comprendre l’essence même de cette connexion : une connexion qui pourrait en effet façonner la voie du futur.Le procureur du district nord de Californie a déclaré en 2019 que Levandowski a « sciemment volé, et sans autorisation, s'est approprié » des secrets commerciaux appartenant à Google concernant la technologie lidar utilisée pour les véhicules autonomes, selon un rapport Reuters.Anthony Levandowski, l'un des technologues les plus recherchés de la Silicon Valley, a commencé à travailler pour Google en 2007 et a contribué au développement des véhicules autonomes de la grande enseigne de la recherche. Au moment de son départ soudain en 2016, il était responsable de l'équipe d'ingénierie lidar de la société. Après avoir démissionné de l'entreprise, il a lancé une entreprise de camion autonome, Otto, qu'il a vendue quelques mois plus tard à Uber pour 680 millions de dollars.L'acte d'accusation criminelle alléguait que Levandowski était en pourparlers avec Uber au sujet de l’acquisition d’Otto en septembre 2015 – quatre mois avant de quitter Google. De plus, il était indiqué qu'en 2015, Levandowski tentait de vendre plusieurs sociétés concernant son autre activité, Tyto Lidar – Google n'avait pas connaissance de l’existence de Tyto Lidar pendant que Levandowksi travaillait pour lui. Otto a acquis Tyto à la fin du printemps 2016, peu de temps après qu'Uber ait annoncé qu'il allait acquérir Otto.Selon les allégations, au cours du mois qui a précédé son départ de Google, Levandowski a téléchargé 14 000 fichiers contenant des « informations techniques critiques sur le matériel » utilisé par les véhicules autonomes de Waymo à partir du Google Drive interne de l'entreprise. Il a ensuite transféré les fichiers de son ordinateur portable de travail à sa machine personnelle avant d’aller diriger Otto et de se rendre ensuite à Uber, affirme l'acte d'accusation.Autant d'éléments qui pourraient pousser plusieurs à se demander si ce « prophète de l'IA » ferait plus de bien que de mal à son organisation.Source : vidéo dans le texteQuelle est votre opinion sur le projet religieux de Levandowski ? Le trouvez-vous fascinant, dangereux, ridicule ou autre ?Pensez-vous que l’IA puisse devenir un dieu ou une divinité ? Si oui, comment définiriez-vous sa nature et ses attributs ? Comment envisagez-vous la relation entre l'humanité et l'IA super-intelligente ? Quels sont les risques et les opportunités que cela implique ?Quels sont les principes éthiques et spirituels qui devraient guider le développement et l'utilisation de l'IA ? Quelles sont les sources d'inspiration ou de référence que vous utilisez pour les établir ?Quel rôle pensez-vous que les religions traditionnelles peuvent jouer face à l'émergence de l'IA ? Sont-elles en opposition, en complémentarité ou en indifférence avec l'IA ?