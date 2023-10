Donner du pouvoir aux pays catholiques

Une portée mondiale

Une rencontre au Vatican

La réaction des internautes

Ce n'est pas la première incursion de l'église catholique dans la technologie

Miron Mironiuk, fondateur de la société d’intelligence artificielle Cosmose AI, s’est inspiré de son parcours personnel, qui l’a mené de passionné de codage à entrepreneur technologique, pour créer cette initiative qui s’adresse aux disparités éducatives mondiales. Il estime que le codage peut être un outil puissant pour niveler les chances en matière d’éducation.Le projet « Code with Pope » propose une éducation au codage gratuite par le biais d’une plateforme d’apprentissage en ligne, accessible aux élèves âgés de 11 à 15 ans en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Après 60 heures d’apprentissage dédié, les enfants seront familiarisés avec les bases de Python, l’un des langages de codage les plus populaires au monde.À l’ère du numérique, les compétences en codage deviennent aussi fondamentales que la lecture et l’écriture. Les données du Forum économique mondial publiées en 2023 soulignent la demande croissante de rôles liés à la technologie, avec “la majorité des rôles à la croissance la plus rapide” qui relèvent de cette catégorie. Cependant, une pénurie mondiale significative de compétences technologiques menace de laisser 85 millions de postes vacants d’ici 2030. Pour relever ce défi, il est devenu impératif d’élargir l’accès à une éducation de qualité en matière de programmation, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.De nombreux pays où l’initiative « Code avec le Pape » sera mise en œuvre comptent une population catholique importante. Par exemple, la Pologne, pays d’origine de Mironiuk, compte une population catholique importante. La Pologne a également fait des progrès sur la scène technologique, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec des entreprises comme Google Brain, Cosmose AI et Open AI employant des talents polonais.Cependant, Mironiuk est parfaitement conscient que tous les pays ne sont pas aussi chanceux en termes de progrès technologique. Il espère que ce programme éducatif pourra contribuer à combler le fossé et offrir des opportunités aux étudiants des régions ayant un accès limité à l’enseignement du codage.Mironiuk a exprimé son optimisme quant à l’implication du pape, affirmant qu’elle pourrait encourager les pays catholiques à adopter l’éducation au codage. « Nous pensons que l’implication du pape aidera à les convaincre de consacrer du temps et d’utiliser cette opportunité pour apprendre à programmer gratuitement », a-t-il déclaré à la BBC.Le programme sera disponible en espagnol, anglais, italien et polonais. Il devrait atteindre les enfants de toute l'Amérique du Sud, à l'exception du Brésil, ainsi que des pays anglophones d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. En proposant une formation au codage dans plusieurs langues, le programme vise à éliminer les barrières linguistiques et à garantir l'inclusivité.Mironiuk doit rencontrer le pape François au Vatican, où il discutera de l'initiative « Code avec le pape ». Même si l’entrepreneur technologique ne s’attend pas à ce que le pape devienne un expert en Python, il s’attend néanmoins à ce que le pontife reçoive un certificat reconnaissant son rôle dans le lancement du programme.L’initiative « Code with Pope », soutenue par le pape François, représente une étape importante dans la promotion de l’éducation au codage, en particulier dans les pays catholiques. Il souligne l’importance de doter les jeunes apprenants de compétences numériques essentielles dans un monde de plus en plus axé sur la technologie. En offrant une éducation gratuite au codage et en éliminant les barrières, cette initiative a le potentiel de responsabiliser la prochaine génération et de contribuer à une société plus inclusive et plus compétente sur le plan technologique.Ce n’est pas la première fois que le pape encourage les jeunes à se mettre au codage. Il avait déjà participé à l’écriture d’une ligne de code pour une initiative des Nations unies en 2019.Plusieurs internautes ont été amusés :Un autre est même allé jusqu'à écrire un code en Python :Un internaute a répondu à quelqu'un qui disait ne pas s'attendre à ce que le Pape connaisse très bien Python :D'autres étaient plutôt dubitatifs :En 2019, le Réseau mondial de prière du Pape a lancé l’eRosaire, un chapelet « intelligent » dont l’objectif est de permettre aux fidèles de prier partout dans le monde via une application. Développé et commercialisé par Acer, cet eRosaire peut être porté comme un bracelet. Il s’active en faisant le signe de croix, qui synchronise alors l’application (gratuite) avec un audioguide, des images exclusives et un contenu personnalisé sur la prière du Rosaire. Dans un billet, Vatican News note que le projet « réunit le meilleur de la tradition spirituelle de l’Église et les dernières avancées du monde technologique ».Physiquement, l'appareil se compose de dix grains de chapelet d'agate noire et d'hématite, et d'une « croix intelligente » qui stocke toutes les données technologiques reliées à l'application. Une fois activé, l'utilisateur a la possibilité de choisir entre le chapelet standard, un chapelet contemplatif et différents types de chapelets thématiques qui seront mis à jour chaque année. Enfin, une fois la prière commencée, le chapelet intelligent montre la progression de l'utilisateur à travers les différents mystères et garde la trace de chaque chapelet complété.Ce chapelet appartient à la famille de « Click To Pray », l’application officielle du réseau mondial de prière du pape (où le pape François a son profil personnel), qui permet à des milliers de personnes dans le monde entier de prier chaque jour. L’appareil guide son propriétaire et garde la mémoire de chaque chapelet complété. Source : Code with Pope Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles sont les opportunités et les défis que représente le secteur technologique pour les pays catholiques ?Comment encourager davantage de jeunes, en particulier les filles, à s’intéresser au codage et à la technologie ?Quelles sont les compétences complémentaires au codage que les enfants devraient apprendre pour réussir dans le monde numérique ?