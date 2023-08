For the Tesla FSD test drive in Palo Alto tonight, I will ask the car to drive to @finkd’s house.



Will also test latest X livestream video, so you can monitor our adventure in real-time!



If we get lucky and Zuck my 👅 actually answers the door, the fight is on! — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2023

Zuck is a chicken — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2023

La perspective d'un combat en cage entre les deux milliardaires de la technologie a été évoquée pour la première fois en juin, lorsque Musk a défié Zuckerberg dans un message sur X dans lequel il disait : « je suis prêt pour un combat en cage s'il l'est ». Zuckerberg, qui s'entraîne depuis plusieurs années avec des combattants d'arts martiaux mixtes, a répondu dans un message sur Threads : « envoyez-moi l'endroit ». Musk a tout de suite répondu : « Octogone de Vegas ». Mais il a ensuite laissé entendre qu'il aimerait que le combat ait lieu en Italie. ; précisément à Rome, dans un lieu "antique" et "épique". Cette requête n'a pas eu une suite favorable.Il a également suggéré que le combat soit retransmis en direct à des fins caritatives sur leurs plateformes de médias sociaux rivales. Musk et Zuckerberg se répondaient par plateformes interposées, l'un sur X et l'autre sur Threads. Mais il semble que ce soit la fin de la récréation et une grande déception pour les fans de combats de cage qui attendaient impatiemment ce moment pour parier sur leur combattant préféré. Zuckerberg a déclaré ce week-end qu'il était temps pour lui de passer à autre chose en raison du fait que Musk manque de sérieux dans ces propos et traîne les pas sur la fixation d'une date et d'un endroit pour l'organisation du combat.Il a déclaré que Musk n'a cessé de repousser la date du combat, espérant apparemment que la discussion se poursuit en ligne, mais refusant de fixer une date réelle. « Je pense que nous sommes tous d'avis pour dire qu'Elon n'est pas sérieux et qu'il est temps de passer à autre chose. J'ai proposé un vrai rendez-vous. Dana White a proposé d'en faire un combat légitime pour une œuvre de charité. Elon ne veut pas confirmer de date, puis dit qu'il a besoin d'une opération, et demande maintenant à faire un tour d'entraînement dans mon jardin à la place », a déclaré Zuckerberg. Ce dernier a demandé à Musk de rappeler lorsqu'il sera fixé sur tous les points.« Si jamais Elon se montre sérieux au sujet d'une vraie date et d'un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent ce sport au sérieux », a posté Zuckerberg sur Threads. Mais alors que Zuckerberg expliquait sur Threads que Musk n'était pas prêt pour l'événement, sur X, Musk faisait des blagues qui suggèrent que Zuckerberg est "une poule mouillée" qui a refusé le combat. « Zuck est une poule mouillée », a posté Musk. Ensuite, il a plaisanté sur le fait que "Zuckerberg ne peut pas manger chez Chick-fil-A parce que ce serait du cannibalisme".La version de Musk est que Zuckerberg a annulé le combat parce que le propriétaire de Meta était apparemment trop effrayé pour organiser un round d'entraînement. Plus tard, il a déclaré en plaisantant qu'il se présenterait quand même pour un entraînement imprévu. « Je vais frapper à sa porte et demander un combat », a posté Musk sur X. Lundi, il a ajouté : « pour le test de conduite de la Tesla FSD à Palo Alto ce soir, je demanderai à la voiture de rouler jusqu'à la maison de @finkd. Si nous avons de la chance et que Zuck mon "👅" répond effectivement à la porte, le combat est engagé ». Mais Zuckerberg ne veut absolument pas d'un combat chez lui.Iska Saric, porte-parole de Zuckerberg chez Meta, a déclaré : « Mark voyage en ce moment et n'est pas à Palo Alto. De plus, Mark prend ce sport au sérieux et ne va pas se battre contre quelqu'un qui se présente chez lui au hasard ». Certains critiques affirment que Musk bluffe depuis le début. Selon eux, Musk devait savoir qu'en changeant constamment les termes du combat qu'il avait d'abord proposé, il ferait pression sur Zuckerberg pour qu'il fasse marche arrière. Ainsi, il n'a jamais été question de se battre. Il s'agit de battre sa coulpe et de jouer avec sa base. C'est à Musk qu'il revient de rendre encore plus ridicule une histoire déjà absurde.Le compte X Daily a publié plus tard une prétendue capture d'écran de messages entre les milliardaires sur X, montrant que Zuckerberg a répondu à la suggestion d'un tour d'entraînement en disant à Musk de s'entraîner pendant son temps libre. Dans les messages, Zuckerberg semble suggérer que "Musk n'était intéressé que par la promotion du combat et ne s'entraînait pas réellement pour combattre". « Je ne veux pas continuer à faire de la publicité pour un événement qui n'aura jamais lieu, alors tu devrais soit décider que tu vas le faire et le faire bientôt, soit passer à autre chose », aurait écrit Zuckerberg dans son message, selon les captures d'écran.Bien qu'il semble que nous ne verrons jamais les milliardaires de la technologie en venir aux mains, Zuckerberg a laissé la porte légèrement entrouverte pour que le combat en cage ait lieu - si Musk s'entraîne un jour correctement. « J'adore ce sport et je suis prêt à me battre depuis le jour où Elon m'a défié. S'il se décide sur une date réelle, c'est moi qui vous le dirai. En attendant, veuillez considérer que tout ce qu'il dit n'a pas fait l'objet d'un accord », a posté Zuckerberg sur Threads. L'on s'attend désormais une réponse de la part de Musk. Si ce dernier ne se décidait pas, il pourrait être finalement considéré comme la véritable "poule mouillée".Selon des analystes, si ce combat a lieu un jour, il pourrait générer d'importants revenus à plusieurs, car il s'agirait d'un événement inédit. Selon les propos de Dana White, président de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), le combat "Zuck vs Musk" pourrait générer un milliard de dollars de recettes.Quel est votre avis sur le sujet ?Zuckerberg a-t-il eu raison d'annuler le combat ?Selon vous, Musk répondra-t-il et fixera-t-il une date pour le combat ?Selon vous, Musk était-il sérieux ? Ou cherchait-il simplement à attirer l'attention ?