Genre : homme, femme, squelette





1. Mâle 2. Femelle 3. Autre 4. Aucun 5. Les deux 6. Invoqué 7. Illusoire 8. Extra 9. Démon invoqué ... 66. Prisonnier invoqué





Homme; Femme; Nom d'homme, aucun genre donné; Nom de femme, aucun genre donné; Imitateur d'homme; Imitateur de femme





Est-ce que Tracy Chapman est un genre ?





Homme, Femme, Tout





Gentlemen, Gentlemen stérilisés, Lady, Lady stérilisés





Mon cher monsieur, il y a des individus qui errent dans les rues de Fallen London en ce moment même avec des visages de calmar ! Calmar! Leur demandez-vous leur sexe ? Et pourtant vous me faites perdre mon temps à me poser des questions futiles et impertinentes sur le mien ? C'est mon affaire, monsieur, et je vous souhaite le bonjour.

L’inclusion: Les champs de genre qui imposent un choix binaire ou limité excluent les personnes qui ont une identité de genre différente ou plus nuancée. Ces personnes peuvent se sentir invisibilisées, rejetées ou stigmatisées par ces formulaires qui ne reconnaissent pas leur existence ou leur légitimité.

Le respect: Les champs de genre qui demandent des informations personnelles ou sensibles sans justification ou sans consentement peuvent être perçus comme une intrusion ou une violation de la vie privée. Ces champs peuvent aussi être source de malaise ou de dysphorie pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec leur genre ou qui sont en transition.

La sécurité: Les champs de genre qui obligent les personnes à révéler leur genre peuvent les exposer à des risques de harcèlement, de violence ou de discrimination. Ces risques sont particulièrement élevés pour les personnes transgenres ou non-binaires, qui sont souvent victimes de transphobie ou d’intolérance.

La confidentialité: Les champs de genre qui collectent des données sur le genre sans garantir leur protection ou leur anonymat peuvent compromettre la confidentialité des personnes. Ces données peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou malveillantes, sans le consentement ou le contrôle des personnes concernées.

Les statistiques: Les champs de genre qui ne reflètent pas la diversité et la complexité des identités de genre peuvent fausser les statistiques et les analyses basées sur ces données. Ces statistiques peuvent alors être biaisées, incomplètes ou erronées.

Les champs binaires: Ce sont les champs qui ne proposent que deux options: homme ou femme. Ces champs sont les plus courants, mais aussi les plus problématiques, car ils ignorent ou effacent toutes les autres identités de genre possibles.

Les champs à choix multiples: Ce sont les champs qui proposent une liste déroulante ou des cases à cocher avec plusieurs options de genre. Ces champs sont plus inclusifs que les champs binaires, mais ils peuvent être incomplets, confus ou redondants. Ils peuvent aussi poser des problèmes de cohérence ou de compatibilité avec d'autres systèmes ou bases de données.

Les champs libres: Ce sont les champs qui permettent aux utilisateurs d'écrire leur genre en texte libre. Ces champs sont les plus respectueux de l'autodétermination et de la diversité des identités de genre, mais ils peuvent être difficiles à analyser ou à exploiter. Ils peuvent aussi être détournés ou abusés par des utilisateurs malintentionnés ou humoristiques.

Les champs optionnels: Ce sont les champs qui ne demandent pas le genre, ou qui le rendent facultatif. Ces champs sont les plus respectueux de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs, mais ils peuvent être perçus comme une omission ou une indifférence. Ils peuvent aussi empêcher certaines fonctionnalités ou services basés sur le genre.

Ce qu'en pensent les internautes

Le site web contient des dizaines d'exemples de champs de genre, allant du simple choix binaire entre homme et femme, à des listes déroulantes avec des dizaines d’options, en passant par des cases à cocher, des champs libres, ou même des images.En voici quelques-uns :Certaines personnes, qui indiquent ne pas se reconnaître dans les options proposées, pourraient trouver les champs de genre sur les formulaires en ligne mal conçus, inadaptés ou discriminatoiresCes champs peuvent avoir des impacts négatifs sur plusieurs aspects:Les sites web qui demandent le genre de leurs utilisateurs ont des approches variées, qui peuvent être classées en plusieurs catégories:Quoiqu'il en soit, il n’existe pas de solution universelle ou parfaite pour les champs de genre sur les formulaires en ligne, car chaque site web a ses propres objectifs, contraintes et publics.Un internaute a indiqué « On me demande souvent mon sexe dans des formulaires en ligne. A quoi sert-il finalement ? Même pour mon emploi, pourquoi mon employeur se soucie-t-il de mon sexe ou de mon orientation sexuelle ? Personnellement, je pense qu'on met trop l'accent sur le genre et l'orientation sexuelle. Je me fiche de votre sexe ou de votre orientation sexuelle à moins que je ne veuille avoir une relation sexuelle avec vous ».Et un autre de répliquer « Ce qui est encore plus fou, c'est quand ils demandent votre race. Des entités basées aux États-Unis m'ont posé la question et je ne sais littéralement pas quoi répondre car on ne m'a jamais posé la question dans mon pays et je ne sais pas vraiment de quelle "race" je suis ».Un internaute leur a fait remarquer que : « Pour l'emploi aux États-Unis, la collecte d'informations sur le sexe et la race est implicitement nécessaire par le Civil Rights Act (parce que si quelqu'un dépose une plainte pour discrimination / licenciement abusif, l'une des premières questions qui se posera est "Eh bien, quelles sont les données démographiques de l'organisation en premier lieu "et si l'organisation ne le sait pas, c'est automatiquement un mauvais signe.) Certains contrats fédéraux imposent également des exigences sur la démographie d'une entreprise ».Source : Gender Que pensez-vous des formulaires présentés par le site ? Le(s)quel(s) vous marque(nt) le plus ? Pourquoi ?Que pensez-vous des champs de genre sur les formulaires en ligne? Êtes-vous déjà tombé sur un formulaire plutôt atypique ?Quelles sont les améliorations ou les bonnes pratiques que vous suggérez pour concevoir des champs de genre plus adaptés et plus respectueux?Avez-vous déjà rencontré des difficultés ou des discriminations à cause de votre genre sur internet ou ailleurs? Si oui, comment les avez-vous gérées?