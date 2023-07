Un ingénieur en informatique débutant peut rencontrer des difficultés à s’adapter à la culture et aux méthodes de travail de son entreprise, notamment en matière de communication, de collaboration, de gestion de projet, de documentation, de tests, etc. Il peut avoir besoin de se former aux outils et aux technologies utilisés par son équipe, ainsi qu’aux normes et aux bonnes pratiques du domaine .

Un ingénieur en informatique débutant peut également faire face à des défis techniques, tels que la résolution de problèmes complexes, la conception et l’implémentation de solutions efficaces, la maintenance et l’évolution de systèmes existants, la prise en compte des contraintes de performance, de sécurité, de fiabilité, etc. Il peut avoir à apprendre de nouveaux langages, frameworks, bibliothèques, paradigmes, etc., et à se tenir au courant des évolutions et des innovations du secteur .

Un ingénieur en informatique débutant peut enfin ressentir du stress, de la frustration, du doute ou du découragement face à la complexité et à la diversité des tâches qui lui sont confiées, à la pression des délais et des attentes, à la comparaison avec ses collègues plus expérimentés, etc. Il peut avoir besoin de développer sa confiance en soi, sa créativité, sa curiosité, sa motivation, sa capacité à demander de l’aide ou à recevoir des feedbacks

L'expérience de Dan Cowell

Devenez ami avec votre administrateur système et restez dans ses bons livres à tout prix,

N'opérez pas en production sans café - ou thé si c'est votre came,

N'exécutez pas les mises à jour directement dans la console de la base de données, et

Si vous insistez pour vivre dangereusement (parce que ce genre de chose est vraiment trop courant dans les petites organisations), faites toujours BEGIN TRANSACTION en premier.

Débuter dans un métier n'est jamais chose facile. Dans la filière de l'ingénierie informatique, plusieurs défis peuvent se présenter :J'étais à un peu plus d'un mois de mon premier emploi dans l'industrie de la technologie - un humble jockey HTML et un drone de support de première ligne dans une agence Web locale.Tout ce qui aurait pu mal tourner ce matin-là l'avait été. Je m'étais réveillé en retard, j'avais gâché mon petit-déjeuner, il y avait une date limite à respecter et je n'avais même pas eu l'occasion de prendre ma tasse de café matinale habituelle au café d'à côté sur le chemin du bureau.Maintenant, notre Intranet me disait que mon mot de passe avait expiré.Apparemment, quelqu'un a oublié de me dire que nous devions les changer tous les mois, de peur d'être exclus du système. Notre logiciel Intranet maison ne disposait pas de fonctionnalités avancées telles que la récupération de mot de passe.J'ai chargé Skype et envoyé un ping à notre administrateur système pour obtenir de l'aide. Il m'a gentiment dit que même si j'étais bloqué hors du portail, ma clé SSH était toujours bonne pour me connecter au serveur de base de données et mon compte d'utilisateur avait un accès en écriture à la base de données intranet.Tout ce que j'avais à faire était de changer mon mot de passe en quelque chose de simple que je pouvais utiliser pour me connecter, puis d'utiliser l'interface utilisateur Web pour définir quelque chose de sécurisé et l'enregistrer dans mon gestionnaire de mots de passe.Dans mon état sans caféine et grincheux, j'ai écrit cette œuvre d'art*:J'ai vérifié ma montre. 8h53. Il ne me restait que quelques minutes avant que tout le monde se mette au travail et commence à essayer de se connecter.Je suis revenu directement sur Skype et j'ai demandé à notre administrateur système si nous faisions des sauvegardes nocturnes. Il m'a demandé pourquoi je voulais savoir.J'ai envoyé une capture d'écran de ma performance honteuse.Après un bon rire et quelques gentils coups de côtes, il a restauré la table des utilisateurs dans son état antérieur. Je me suis immédiatement levé de mon bureau, j'ai pris une tasse de café et je suis allé me promener pour me vider la tête avant de pouvoir faire d'autres dégâts. À mon retour, j'ai réparé ma requête cassée et j'ai continué ma journée.A ma connaissance, cette indiscrétion n'a jamais été évoquée jusqu'à présent.Des erreurs se produisent, surtout au début de votre carrière. J'ai pu le réparer avant qu'elle n'explose parce que j'ai communiqué mon erreur rapidement et que la bonne personne a été impliquée dans la réparation.Tous vos collègues ont fait quelque chose de stupide. N'ayez pas peur de nous dire quand vous faites une erreur. Nous nous souvenons tous de notre première erreur et serons heureux de vous aider.Mis à part cette leçon de vie générale, je suis reparti avec ces règles que j'ai suivies dans tous les rôles suivants*:Source : billet Dan CowellQuelles sont les difficultés auxquelles peuvent faire face les professionnels de l'informatique à l'aube de leur carrière ?Avez-vous déjà commis une erreur qui vous a embarrassé au début de votre carrière ? Si non, en avez-vous vu commises par d'autres ? Des anecdotes à partager ? Comment ont-elle été réparées ?Qu'auriez-vous fait à la place de Dan Cowell ?Quelles sont les conséquences possibles d’un tel incident pour l’entreprise et les employés ?Quels conseils donneriez-vous pour éviter ce genre d'erreur ?Que recommanderiez-vous si un junior se retrouvait dans ce type de situation ?