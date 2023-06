Des questions qui varient en fonction de la localisation

Méthodologie

Top 10 des questions les plus posées

D'autres questions populaires

Les gens se tournent souvent vers Google pour trouver des réponses à leurs questions les plus profondes et les plus existentielles. Selon une enquête menée par Digital Third Coast, 55% des américains ont avoué poser au moins dix questions à Google quotidiennement. 20 % ont déclaré qu'ils ne pourraient pas tenir une seule journée s'ils perdaient l'accès à Google, et 96 % se tournent vers le moteur de recherche chaque fois qu'ils ont besoin d'une réponse définitive.Il est important de noter que les principales questions existentielles sont assez courantes parmi les utilisateurs qui se dirigent vers Google pour trouver les réponses. Digital Third Coast a révélé quelles sont certaines des plus grandes questions en raison du fait que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par faire la lumière sur l'utilité de Google.1 Américain sur 3 a posé à Google une question existentielle sur la vie, la principale raison étant la recherche. D'autres ont dit qu'ils posaient des questions à Google sur la vie parce qu'ils s'ennuyaient, ne pouvaient pas poser ces questions à un humain ou voulaient des réponses impartiales. Certains posent ces questions aux moteurs de recherche pour se sentir moins seuls.Beaucoup demandent directement à Google des conseils dans leur vie. Près de la moitié des Américains ont déclaré avoir demandé conseil à Google et 55 % ont déclaré faire confiance aux conseils donnés. Moins de 1 sur 10 irait d'abord vers un chatbot IA et 1 sur 5 fait plus confiance à Google qu'à ses amis et à sa famille.Bien que tout le monde ne demande pas l'avis de Google, il existe un accord quasi universel selon lequel il ne devrait pas être le seul endroit consulté. En fait, 96 % pensent que les gens devraient faire des recherches supplémentaires après avoir obtenu des conseils de Google.Certaines questions existentielles sont sans réponse, mais cela n'empêche pas les gens d'essayer. Les gens du Kansas, de New York et du Vermont demandent « Qui suis-je ? » et les gens de Californie, du Massachusetts, de l'Ohio et du Texas disent « Hé Google... Quel est le sens de la vie ? »D'autres demandent des conseils ; « Que dois-je faire » était la question la plus recherchée dans l'Idaho, l'Indiana, le Michigan et le New Hampshire. D'autres sont clairement inquiets pour l'avenir. Les gens de l'Oregon et du Wisconsin demandent « Est-ce que tout va bien se passer ? »D'autres questions tournent autour de la foi et de la religion. Le Missouri, le Montana, le Nebraska et l'Utah demandent à Google « Y a-t-il un Dieu ? » Alors que les gens du Dakota du Sud et du Mississippi veulent savoir ce qui se passe après votre mort. « Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes ? » est la question la plus recherchée dans le Delaware et le Dakota du Nord. La Virginie-Occidentale veut savoir « Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde ? »Certaines questions ont moins de poids mais restent perplexes. Les habitants du Maryland, du New Jersey et de la Caroline du Sud tentent de répondre à la question séculaire « Qu'est-ce qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf ? ». « Pourquoi le ciel est-il bleu » était la principale question en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et au Tennessee. Le Colorado et la Virginie ont soif de savoir « Est-ce qu'un hot-dog est un sandwich? » et le Maine et le Wyoming ont besoin d'aide pour décider ce qu'il y a à dîner.Certaines questions tirent sur la corde sensible. L'Alabama, l'Arkansas, la Louisiane et Washington demandent à Google « Qu'est-ce que l'amour ? » et les habitants d'Hawaï, du Nouveau-Mexique, de l'Oklahoma et du Rhode Island veulent savoir si leur âme sœur est vraiment là-bas.Digital Third Coast a analysé 8 647 termes de recherche Google liés à des questions sur la vie. Pour les données au niveau de l'État, DTC a examiné les moyennes du volume de recherche par habitant au cours des 12 derniers mois.En mai 2023, DTC a interrogé 800 participants pour en savoir plus sur la manière dont ils utilisent Google pour répondre à leurs questions. 50 % étaient des hommes, 49 % des femmes et 1 % se sont identifiés comme étant non binaires. Les répondants étaient âgés de 18 à 83 ans. L'âge moyen était de 41 ans.La plus grande question qui a été posée concernait de loin la question de savoir pourquoi le ciel apparaît bleu à l'œil humain. Suite à cela, d'innombrables utilisateurs ont essayé de comprendre ce que signifiaient leurs rêves avec la recherche Google, et les questions portant sur le sens de la vie sont arrivées en troisième position.La quatrième question la plus posée était moins existentielle, car elle impliquait que les gens demandent pourquoi ils se sentent si fatigués tout le temps. Il existe un certain nombre de facteurs biologiques et environnementaux qui peuvent amener les individus à se sentir constamment fatigués, Google n'est donc clairement pas limité en termes de requêtes qu'il reçoit, tout ce qui a été considéré et pris en compte.Malgré le fait que ce soit le cas, la cinquième question la plus posée revient au domaine de la philosophie. Cette question était « Qui suis-je ? », et bien qu'il puisse sembler qu'elle aurait une réponse évidente, vous seriez surpris de voir à quel point cette ligne de recherche peut finir par devenir existentielle.En sixième position se trouvait la question « Qu'est-ce que l'amour ». L'amour est un facteur important dans la vie de la plupart des gens, il est donc logique que les gens veuillent utiliser Google pour comprendre ce qu'il est censé impliquer. Suite à cela était la question quelque peu humoristique de savoir si oui ou non un hot-dog est un sandwich.La plupart des discussions entourant cette question sont de nature plaisante, mais elles révèlent les subtilités du discours et des idées humaines. La question classique de savoir si la poule est arrivée en premier ou l'œuf en huitième place, suivie de la question plutôt vague « Que dois-je faire ». Beaucoup essaient clairement de trouver un but dans la vie et espèrent que Google pourra les aider à trouver le bon chemin pour eux-mêmes.En dixième position vient la question : « est-ce que les animaux ont une âme sœur ? »1. Quel est le sens de la vie ?C’est peut-être la question philosophique la plus classique et la plus universelle de toutes. Depuis l’Antiquité, les philosophes, les religieux, les scientifiques et les artistes ont tenté de donner un sens à l’existence humaine et à sa finalité. Certains ont proposé des réponses basées sur la foi, la raison, l’éthique, l’esthétique ou le bonheur. D’autres ont soutenu qu’il n’y a pas de sens objectif à la vie, mais qu’il appartient à chaque individu de créer le sien. Et d’autres encore ont affirmé que la question elle-même est mal posée ou sans réponse.2. Existe-t-il un libre arbitre ?Le libre arbitre est la capacité de choisir et d’agir selon sa volonté, sans être déterminé par des facteurs extérieurs ou intérieurs. C’est une notion fondamentale pour la morale, la responsabilité, la justice et la dignité humaine. Mais le libre arbitre existe-t-il vraiment ? Ou sommes-nous soumis aux lois de la nature, à la génétique, à l’éducation, à la société ou au destin ? Les philosophes ont débattu de cette question pendant des siècles, en proposant des positions différentes comme le déterminisme, le compatibilisme ou l’incompatibilisme.3. Y a-t-il une vérité absolue ?La vérité absolue est une affirmation qui est vraie en tout temps, en tout lieu et pour tout sujet. Par exemple, “2 + 2 = 4” est une vérité absolue en mathématiques. Mais existe-t-il des vérités absolues dans d’autres domaines, comme la morale, la politique, la religion ou l’art ? Ou bien tout est-il relatif au contexte, à la perspective ou à la préférence ? Les philosophes ont exploré cette question en distinguant entre le réalisme, le relativisme et le scepticisme.4. Qu’est-ce que la conscience ?La conscience est la faculté de percevoir, de penser, de ressentir et d’être conscient de soi-même et du monde qui nous entoure. C’est ce qui nous distingue des autres êtres vivants et des machines. Mais qu’est-ce qui explique l’origine, la nature et le fonctionnement de la conscience ? Est-elle produite par le cerveau ou par une autre substance ? Est-elle limitée aux humains ou partagée par d’autres animaux ou entités ? Est-elle mesurable ou ineffable ? Les philosophes ont abordé cette question en développant des théories comme le dualisme, le matérialisme, le fonctionnalisme ou le panpsychisme.5. Dieu existe-t-il ?Dieu est généralement défini comme un être suprême, créateur et souverain de l’univers, qui possède des attributs comme l’omniscience, l’omnipotence et la bonté. L’existence de Dieu est l’un des sujets les plus débattus et les plus divisés de la philosophie et de la théologie. Certains ont avancé des arguments rationnels pour prouver ou réfuter l’existence de Dieu, comme l’argument ontologique, l’argument cosmologique ou l’argument du mal. D’autres ont invoqué des sources de révélation, comme les Écritures, les miracles ou les expériences personnelles. Et d’autres encore ont adopté des positions agnostiques ou athées.Source : Digital Third Coast Vous est-il déjà arrivé de poser des questions existentielles à Google ? Lesquelles ?Que pensez-vous des questions posées par les internautes à Google ?Laquelle / Lesquelles vous semble la / les plus surprenante(s) ? Pourquoi ?Avec l'avènement de ChatGPT, qui arbore un style conversationnel, les utilisateurs sont-ils susceptibles de les poser plutôt au chatbot IA ?