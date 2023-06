I. Obligation de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres

La Rejoice of Fun License (ROFL) est une licence logicielle qui vise à promouvoir un environnement de codage joyeux et créatif tout en mettant l’accent sur une conduite responsable. Cette licence encourage les développeurs à s’amuser et à apprécier le processus de codage, tout en maintenant une approche respectueuse et informative. En utilisant, modifiant ou distribuant un logiciel sous la Rejoice of Fun License, vous acceptez les termes et conditions énoncés ci-dessous.La Rejoice of Fun License identifie trois parties différentes qui peuvent être impliquées dans ce logiciel : 1) vous, 2) les utilisateurs et 3) les autres développeurs.Adoptez une attitude légère en travaillant avec le logiciel.En acceptant ROFL, vous êtes obligé d’expérimenter différentes idées, d’explorer davantage et d’essayer d’être créatif, selon les circonstances.Cette licence vous incite à vous asseoir dans votre chaise la plus ergonomique et à mettre votre couverture préférée, selon la température, en travaillant avec ce logiciel et les matériaux associés.Qu’il s’agisse d’une bibliothèque destinée à d’autres développeurs ou d’une application visant les utilisateurs finaux, votre logiciel va finir par rencontrer un humain. Au mieux, rendez-les heureux en utilisant votre logiciel. Lorsque cela est possible, ROFL vous oblige à :Ce sont les personnes qui ont construit sur vos contributions à ce logiciel. Le plaisir réside dans la collaboration.Au minimum, soyez disponible lorsque quelqu’un demande de l’aide. Pour que cela puisse se produire, mettez en place un canal où les gens peuvent vous joindre.Si, en travaillant sur ce logiciel, vous avez croisé le chemin de quelqu’un, c’est un bon indicateur que vous pouvez partager des intérêts communs (et, mieux encore, des sens de l’humour similaires !). En tant que condition de cette licence, vous êtes joyeusement lié à les relancer :Vos sentiments sont toujours valables ; cependant, en acceptant cette licence, vous reconnaissez l'obligation de faire une pause lorsque des sentiments négatifs surviennent lors du développement du code. La Rejoice of Fun License reconnaît que le codage peut parfois être frustrant ou stressant. C’est pourquoi elle prévoit des mesures pour modérer les sentiments négatifs qui pourraient survenir lors du développement du code.Vos sentiments sont toujours valides ; cependant, en acceptant cette licence, vous reconnaissez l’obligation de faire une pause lorsque des sentiments négatifs surgissent lors du développement du code.Si vous ressentez de la colère ou de la frustration envers quelqu’un qui a contribué au logiciel, ne l’exprimez pas de manière agressive ou abusive. Au lieu de cela, essayez de comprendre son point de vue et de résoudre le conflit de manière constructive. Si vous ne parvenez pas à un accord, demandez l’aide d’un tiers impartial.Si vous êtes déçu ou insatisfait du résultat de votre travail, ne vous découragez pas. Rappelez-vous que le codage est un processus d’apprentissage continu et que vous pouvez toujours vous améliorer. Cherchez des commentaires constructifs et des conseils auprès des autres développeurs du logiciel. Célébrez vos réussites, même les plus petites.En général, lorsque les mauvaises émotions deviennent prédominantes, prenez soin de vous et recherchez un soutien professionnel si nécessaire. Revenez au code avec un état d'esprit rafraîchi et positif.Comme l'alcool et le tabac, les choses qui procurent habituellement du plaisir peuvent causer des problèmes en cas d'abus, tout comme les blagues et les remarques amusantes que vous faites autour de ce logiciel et des documents connexes.Favoriser un environnement inclusif et accueillant pour tous les individus, exempt de discrimination, de harcèlement ou de comportement d'exclusion.Cette licence est fournie « telle quelle », sans garantie d'aucune sorte. Les auteurs ou détenteurs des droits d'auteur du logiciel sous licence ROFL ne peuvent être tenus responsables des réclamations, dommages ou autres responsabilités découlant de l'utilisation ou de la distribution du logiciel.Si vous avez fini par pleurer pendant la maintenance ou l'exécution de ce logiciel, aucun responsable n'est responsable de vous remonter le moral.Source : ROFL Que pensez-vous de la Rejoice of Fun License ?Quels articles vous intéressent le plus ? Lesquels trouvez-vous complètement déconnectés de la réalité ? Lesquels devraient être promus comme mantra chez les développeurs ?Quelles sont les difficultés ou les défis que vous avez déjà rencontré dans votre processus de codage ? Comment les avez-vous surmonté ?Quelles sont les astuces ou les techniques que vous utilisez pour rendre le codage plus amusant et créatif ?Quels sont les logiciels ou les projets que vous admirez pour leur côté ludique ou innovant ?