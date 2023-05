Alors que la science avance à très grands pas, des solutions aussi ingénieuses que révolutionnaires voient le jour au fil des années afin d’améliorer la vie des hommes. En 2019 par exemple, des scientifiques de l’université de Californie à San Francisco aux États-Unis ont annoncé avoir mis au point un implant cérébral capable de lire l’esprit des gens pour les aider à parler , en cas de déficiences neurologiques. En 2020, une équipe de chercheurs en médecine de l’université de Monash à Melbourne, en Australie, a annoncé la mise en place du premier œil bionique qui promet de redonner la vue à l’aide d’un implant cérébral. Vu les progrès de la science et le rythme auquel elle avance, ce n’est qu’une question de temps avant que les solutions tout droit sorties des films de science-fiction — comme des jambes de robots qui confèrent des capacités de course extraordinaires aux porteurs ou encore des yeux capables d’activer la vision infra rouge ou la vision à très grande distance — deviennent des réalités. Toutefois, ces dispositifs avancés n’ont pas que des avantages, car déjà plusieurs solutions innovantes ont montré des failles de sécurité qui exposeraient leurs porteurs à des cas de piratage ou encore des bogues dans les logiciels qui pourraient mettre en danger la vie des utilisateurs. En dépit des risques inhérents à ces solutions, seriez-vous prêts à remplacer une partie de votre corps par des prothèses avancées ou toute autre solution similaire ?Bien que ces solutions innovantes pourraient grandement améliorer la vie des utilisateurs, elles ne sont pas dénuées de risques. En 2018 par exemple, il a été rapporté que les pacemakers fabriqués par l’entreprise Medtronic comportait des failles exploitables à distance et qui permettraient à des tiers d’empêcher la transmission ou d’envoyer des décharges électriques non requises au cœur du porteur. Imaginez-vous par exemple si quelqu’un souhaite attenter à votre vie alors que vous portez un pacemaker, il n’a nullement besoin de louer les services d’un tueur à gages pour le faire. Il lui suffirait simplement de se tourner vers un hacker pour envoyer des décharges non souhaitées ou simplement interrompre les décharges du pacemaker du porteur. Dans un autre scénario envisageable, vous êtes sur le trottoir avec des prothèses de jambes du modèle Pro Max en attendant que feu passe au vert lorsqu’un pirate se rend maître à distance de vos prothèses et les commandes de traverser la voie tandis le feu est encore rouge. Je n’imagine même pas l’angoisse de cette personne. En plus de ce fait, dans le pire des scénarios, certaines entreprises pourraient également procéder à un abonnement afin d’utiliser le patient comme une vache à lait. Le porteur de la prothèse devra par exemple payer un abonnement mensuel ou annuel pour avoir droit à une fonctionnalité qui devrait en principe faire partie du package pour lequel il a payé le produit à la base. Cette hypothèse n’est pas impossible, car si Boeing a bien vendu des fonctionnalités de sécurité (le second système d’alerte lumineux sur le Boeing 737 Max) alors qu’elles devraient être intégrées à tous les modèles de base de l’appareil, pourquoi d’autres entreprises n’en feraient pas de même ? Dans pareil cas, vous vous imaginez les dégâts ? Enfin, un autre fait à souligner est qu’avec ces prothèses avancées, des complications peuvent subvenir. Si vous avez par exemple une prothèse de jambes Pro Max avec tous les derniers modèles de capteurs du moment, et que vous n’avez pas réglé votre facture à temps, l’entreprise pourrait vous envoyer une notification pour vous informer que votre temps de marche a été réduit jusqu’à ce que vous régliez votre facture. Bien que la liste des risques et des inconvénients soit longue, cela n’est pas de nature à décourager certains utilisateurs.À la question si les gens étaient prêts à remplacer des parties de leur corps par une prothèse avancée, un internaute du nom de Kimjutu répond sans ambages ceci : « si cela fonctionnait bien et que j’avais 98 % ou plus de chances d’avoir une durée de vie normale, ou prolongée, et que je pouvais avoir des jambes qui me permettraient de me déplacer plus vite que n’importe quelle jambe organique, des yeux meilleurs qu’un faucon avec d’autres vues du spectre, alors oui, absolument. S’il vous plaît, endormez-moi et prenez mes matières organiques. Je sais déjà ce que mes produits organiques peuvent faire, et je sais pertinemment qu’ils sont voués à l’échec, même dans les meilleures circonstances. Débarrassez-moi de mon corps bien portant, au profit de quelque chose de plus utile, de plus intéressant, quelque chose qui peut être amélioré en une seule vie ».À côté de ce premier groupe identifié, nous avons un autre groupe qui est favorable aux prothèses à condition qu’il s’agisse de membres non fonctionnels à remplacer. Un internaute du nom de Marlon explique pour sa part qu’il est devenu aveugle de l’œil gauche depuis plusieurs années à la suite d’un accident chirurgical. « Faire face à la perte de la moitié de la vue après avoir eu deux yeux corrects pendant 30 ans est difficile ». Donc en réponse à la question initiale, il répond par l’affirmative et déclare qu’il serait prêt à 100 % à remplacer son œil gauche mutilé, car il porte déjà une prothèse non fonctionnelle. Billy qui est un vétéran d’infanterie avec une douleur à la cheville qui le rend fou abonde dans le même sens et déclare qu’il ferait n’importe quoi pour que ses genoux et ses maux de dos disparaissent, surtout si c’est une solution permanente. « Si je pouvais la remplacer par une prothèse robotique, je serais d’accord à 100 % », affirme-t-il. Pour Mark, la réponse est simple, cela dépend. « Si je pouvais échanger mes pieds, je serais ravi, car cela signifie de ne plus avoir à porter de chaussures. Mais pour être entièrement satisfait, ces pieds robotiques devraient comporter des capteurs et un temps de latence faible ».Alors que dans les premiers cas il s’agit d’organes qui ne sont pas vitaux, Josh soutient quant à lui qu’il serait prêt à remplacer son foie devenu malade à la suite d’années de consommation de cigarettes. Et si au passage il peut avoir des dents qui n’ont plus besoin d’être brossées, ce serait formidable. Anthony lui a 30 ans et confesse qu’il vit chaque jour dans la douleur à cause de sa colonne vertébrale. Il serait ravi de disposer d’une nouvelle colonne vertébrale peu importe les risques de piratage ou de dépendance à une entreprise que cela comporte pourvu qu’il n’ait plus mal et si en bonus, il peut avoir des fonctionnalités hyperavancées comme l’acteur Brixton Lore, dans Fast and Furious : Hobbs and Shaw, qui possède des implants cybernétiques qui lui permettent de réaliser des exploits surhumains ce serait la cerise sur le gâteau.À côté de ces deux premières catégories qui ne semblent pas être intimidées par les risques et les inconvénients liés à ces dispositifs technologiques, nous avons d’autres utilisateurs qui sont prêts à faire le grand saut, mais pas à tous les prix. Tenezill, qui donnait sa position sur le sujet, explique qu’il est prêt à accepter n’importe quelle prothèse pourvu qu’elle ne soit pas connectée à internet. « En tant que programmeur, je suis vraiment excité par les choses qui améliorent nos vies, mais dès qu’elles sont en ligne, elles ne sont pas protégées et je n’en veux pas dans mon corps. Ce serait nul si vous aviez un appendice qui ne fonctionnait que s’il y avait un bon wifi », fait-il remarquer. Peanuts, un autre intervenant, explique que son cauchemar dystopique serait par exemple des yeux qui cesseraient de fonctionner jusqu’à la prochaine mise à jour du micrologiciel ou qui ne seraient plus pris en charge par un fabricant. Sur cette base, il pourrait accepter toute prothèse non essentielle à condition qu’elle ne soit pas connectée à la toile. Pour Maymaynibba, les gadgets cybernétiques hors ligne sont la voie à suivre, car si pour un téléphone qui n’est plus pris en charge par son fournisseur, cela ne pose pas problème, c’est une chose terrifiante que d’avoir une partie de son corps qui n’est plus supportée par l’entreprise malgré les bogues de fonctionnalités ou de sécurité que le client peut connaître.Bauman, un autre internaute, avance que les utilisateurs qui optent pour ces prothèses avancées pourraient être à la merci des entreprises peu scrupuleuses. Ainsi, souligne-t-il, une entreprise qui vend par exemple des prothèses de jambes pourrait décider de facturer l’utilisation de la prothèse en fonction du nombre de pas effectués. Cela pourrait se résumer en cette annonce commerciale : « Vous avez fait trop de pas ce mois-ci. La marche sera désormais limitée aux petits pas pour le reste de cette période de facturation. Pour retrouver une pleine capacité de marche, veuillez passer à un plan de service avec un nombre plus élevé de pas par mois ou acheter un forfait Step Up unique ». Les utilisateurs les plus fortunés pourront donc s’offrir des prothèses avec les toutes dernières fonctionnalités tandis que ceux qui sont moins nantis se contenteront des versions antérieures jusqu’à ce que les prix des nouveaux modèles chutent. La situation pourrait être présentée ainsi entre un commercial de l’entreprise et un utilisateur : « Location de jambes. A : Avez-vous vu le nouvel iLeg ? B : Je l’ai eu, mais c’est tout simplement trop cher, alors je loue l’iLeg 6, c’est le seul moyen de déplacement que je peux me permettre. Mais je ne peux faire que 1000 pas par jour ». Sur cette base, on pourra avoir également un marché parallèle de débridage de fonctionnalités et même d’installation de fonctionnalités supplémentaires tierces en local.Malgré tous ces risques et inconvénients, seriez-vous prêts à remplacer des parties de votre corps par des prothèses avancées ?Seriez-vous prêts à remplacer des parties de votre corps par des prothèses avancées ? Si oui dans quels cas ? Sinon pourquoi ?Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir avec cette prothèse avancée ?Selon vous, quelles sont les technologies avancées qui pourraient rapidement voir le jour afin de permettre aux utilisateurs remplacer une partie de leur corps ?Pourrait-on effectivement assister à des dérives si ces technologies avancées étaient effectivement démocratisées ?A votre avis, est-il prudent de remplacer une partie de son corps avec des prothèses avancées surtout si elles sont connectées ?