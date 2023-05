Envoyé par Steve Wozniak Envoyé par J’ai cru ces choses, et ce n’est même pas proche de la réalité. Et si vous voulez étudier l’IA qui se trompe et qui essaie de vous tuer à chaque occasion qu’elle a, achetez une Tesla.

Envoyé par Steve Wozniak Envoyé par Il (Musk) m’a essentiellement pris beaucoup d’argent pour une voiture… J’ai cru les choses qu’il disait qu’une voiture se conduirait elle-même à travers le pays d’ici la fin 2016. Oh, je dois passer à ce modèle,

Le freinage fantôme

Teslas freine de manière inattendue en réponse à des dangers imaginaires – tels que la circulation venant en sens inverse sur des routes à deux voies – ce qui a incité leurs propriétaires terrifiés à déposer une vague de plaintes auprès de la National Highway Traffic Safety Administration au cours des trois derniers mois, selon une analyse du Washington Post des données fédérales sur la sécurité automobile.



Le phénomène, connu sous le nom de « freinage fantôme », est un problème persistant pour les véhicules Tesla.



Le constructeur automobile a été contraint de rappeler une version de son logiciel Full Self-Driving en octobre en raison de faux positifs de son système de freinage d'urgence automatique qui, selon lui, ont été déclenchés par la mise à jour logicielle. Les plaintes ont grimpé en flèche après le rappel et restent élevées, signalant l'inquiétude continue des propriétaires.



Les rapports de propriétaires de freinage fantôme à la NHTSA sont passés à 107 plaintes au cours des trois derniers mois, contre seulement 34 au cours des 22 mois précédents.



Tesla a proposé son FSD en tant qu'option sur ses véhicules, les clients payant jusqu'à 10 000 dollars pour avoir la possibilité d'accéder au logiciel dès sa sortie. Mais des années se sont écoulées depuis l'introduction de cette option, et ce n'est qu'en 2020 qu'un groupe restreint de propriétaires a pu accéder à une version bêta de la fonction.Si l'expression Full Self-Driving, littéralement « conduite autonome intégrale », laisse peu d'ambiguïté quant à ses aspirations, la technologie accomplit bien moins que ce que les mots impliquent. La FSD serait en fait une version sophistiquée de l'assistance au conducteur de niveau 2, telle que définie par SAE International, arbitre de nombreuses normes automobiles mondiales.Steve Wozniak a eu une relation en dents de scie avec Tesla. Il a acheté une Model S en 2013 après avoir reçu un courriel de reproche d’Elon Musk pour avoir acheté une voiture à essence. Il a ensuite acheté une Chevy Bolt EV et a envisagé de la faire sa voiture principale, remplaçant ainsi sa Tesla. Mais il a fini par acheter une deuxième Model S après le lancement de l’Autopilot 2.0, qu’il a critiqué à plusieurs reprises au fil des ans.Maintenant, il a augmenté le niveau de sa critique envers l’effort de Tesla en matière de conduite autonome. Quand il a parlé des déclarations d’Elon Musk promettant des capacités de conduite autonome grâce à des mises à jour logicielles futures lors d’une nouvelle interview à CNN, Wozniak a sous-entendu que les véhicules Tesla sur FSD essayaient de « tuer » les gens :Wozniak a raconté les nombreux problèmes qu’il a rencontrés avec le Navigate on Autopilot, le système qui permet à la voiture de changer de voie et de prendre des sorties d’autoroute sans intervention du conducteur. Il a dit avoir expérimenté le freinage fantôme « une centaine de fois ». Il a même décrit une situation où sa Tesla a freiné de 120 km/h à 40 km/h sur une autoroute « sans rien autour, pas de voitures, rien du tout ». Heureusement pour lui, il n’y avait pas non plus d’obstacles derrière lui, sinon il aurait pu provoquer un accident.Wozniak a également dit que « ces algorithmes ne savent pas ce que le plus bête des humains sait », ce qui pourrait expliquer le comportement erratique du logiciel bêta de Tesla. Sa voiture électrique se rapprochait trop des autres véhicules. Elle a même « fait un écart vers le semi-remorque », ce qui a obligé le cofondateur d’Apple à « reprendre rapidement le contrôle ».Selon lui, les gens prétendent que « l’intelligence artificielle sera comme un humain », mais il en doute car « nous ne savons pas comment le cerveau est câblé ». Bien qu’il n’ait jamais mentionné Tesla Vision, il était clair qu’il ne croyait pas que l’approche de Tesla en matière de conduite autonome fonctionnerait.Wozniak s’est débarrassé de sa Tesla et a acheté une Lucid Air à la place. La raison du changement est assez évidente dans son interview à CNN. Il s’est dit frustré par les fausses promesses d’Elon Musk et par le fait qu’il a dépensé beaucoup d’argent pour une voiture qui ne faisait rien :Rendez-vous à 8:22 pour écouter ses propos sur Elon Musk et Tesla.Il semble que Wozniak n'ait pas peur de l'équipe de « litiges hardcore » de Tesla, qui a été plus qu'à l'aise lorsqu'il s'agissait de poursuivre des gens pour diffamation ces derniers temps.Bien « qu'essayer de vous tuer » soit un peu dur, le célèbre ingénieur n'a pas tort lorsqu'il évoque des problèmes avec la version bêta du mode Full Self Driving qui ont entraîné des accidents.Ces derniers mois, une vague de rapports est apparue dans laquelle les conducteurs de Tesla se sont plaints d'un « freinage fantôme » soudain lorsque le véhicule est à grande vitesse, provoquant presque des accidents dans de nombreux cas. Plus de 100 plaintes de ce type ont été déposées auprès de la NHTSA en trois mois, selon le Washington Post.Le quotidien explique que :Source : interview de CNN (vidéo dans le texte)Pensez-vous comme le cofondateur d'Apple que les promesses d’Elon Musk sur la conduite autonome étaient loin de la réalité et que les Tesla équipées du système FSD (Full Self-Driving) étaient dangereuses ?Estimez-vous qu'il va trop loin lorsqu'il dit que l'IA de Tesla essaie de vous tuer ?