Apporter du gâteau au bureau devrait être considéré comme nocif pour vos collègues au même titre que le tabagisme passif, a déclaré l'un des plus grands experts britanniques en matière d'alimentation et de santé.La professeure Susan Jebb, présidente de la Food Standards Agency, s'exprimant personnellement et non au nom de l'agence, a également exprimé sa frustration face à la décision des ministres de retarder un tournant télévisé pour la publicité sur la malbouffe, qui, selon elle, a conduit à un « échec complet du marché » qui a marginalisé les produits sains.Elle a exhorté les médecins à être plus disposés à aborder le sujet du poids des patients et à proposer une aide diététique, affirmant qu'il était mauvais pour la santé de la nation que les médecins « l'ignorent pour la plupart ».Jebb, professeur d'alimentation et de santé de la population à l'Université d'Oxford et membre de la Times Health Commission, a déclaré qu'il ne suffisait pas de s'appuyer sur les « efforts extraordinaires » de la volonté personnelle nécessaires pour éviter de trop manger dans une société qui bombarde constamment les gens avec de la nourriture.Tout en disant que les deux problèmes n'étaient pas identiques, Jebb a fait valoir que le tabagisme passif infligeait des dommages aux autres « et il en va exactement de même pour la nourriture ». Elle a soutenu : « Avec le tabagisme, après une très longue période, nous en sommes arrivés à un point où nous comprenons que les individus doivent faire des efforts, mais que nous pouvons rendre leurs efforts plus efficaces en ayant un environnement favorable. Mais nous ne ressentons toujours pas cela à propos de la nourriture ».Bien que certains de nos amis Britanniques aiment pointer du doigt et se moquer des Américains parce qu'ils sont obèses, qu'ils mangent des hamburgers ou qu'ils font du scooter, en réalité, le Royaume-Uni n'est pas un exemple. Aux États-Unis, près d'un adulte sur trois est simplement en surpoids et deux sur cinq sont obèses. De l'autre côté de l'Atlantique, deux adultes sur trois sont juste en surpoids et un sur quatre est obèse (une proportion qui est le double de ce qu'elle était il y a 30 ans). Au moment où ils commencent l'école, un cinquième des enfants sont déjà en surpoids, la plupart des Britanniques étant désormais trop lourds à l'âge de 25 ans.Jebb a également critiqué le gouvernement pour avoir retardé les plans d'interdiction de la publicité sur la malbouffe à la télévision avant 21h00, inspiré par le contact avec la mort de l'ancien Premier ministre Boris Johnson lorsqu'il a attrapé COVID-19, qu'il a attribué à un « gros surpoids ». Elle a déclaré au Times que la publicité pour la malbouffe « sapait le libre arbitre des gens » et a insisté sur le fait que procéder à des restrictions ne transformerait pas le pays en un « état nounou ».Elle a déclaré: « La publicité signifie que les entreprises les plus riches ont la plus grande influence sur le comportement des gens. Ce n'est pas juste. Pour le moment, nous autorisons la publicité à des fins commerciales sans aucun contrôle sanitaire et nous nous sommes retrouvés avec un échec total du marché parce que ce que vous obtenez de la publicité est du chocolat et non du chou-fleur ».Source : Times Êtes-vous d'accord avec son analogie avec le tabagisme passif ?Êtes-vous le « fumeur » (celui qui apporte les gâteaux, pizzas et autres au bureau) ou celui qui subit ?Que pensez-vous de sa remarque concernant les publicités relatives à la nourriture à la télé ? Constatez-vous plus de pubs pour la malbouffe au détriment de la nourriture saine ?L’État devrait-il intervenir, comme elle le suggère, pour réglementer la diffusion de publicité de malbouffe ?Cela est-il susceptible d'avoir un impact conséquent ? Dans quelle mesure ?La France meilleure élève que la Grande-Bretagne sur le sujet dans son ensemble ?