Pour améliorer leur algorithme, l'équipe de la DARPA a passé une semaine avec un groupe de Marines sur un site de test. Pendant six jours, les Marines se sont promenés et les ingénieurs ont affiné leur algorithme de détection des personnes. Phil a dit : "le septième jour j'ai dit, 'on a fini. On retourne ça'".Maintenant, les Marines vont essayer de vaincre le système d'IA. Ils ont garé le robot au milieu d'un rond-point et les Marines ont dû s'en approcher sans être détectés à partir d'une longue distance. "Si des Marines pouvaient entrer jusqu'au bout et toucher ce robot sans être détectés, ils gagneraient. Je voulais voir, jeu continu, ce qui se passerait"."Huit Marines, pas un seul détecté", a déclaré Phil. "Ils ont vaincu le système d'IA non pas avec un camouflage traditionnel, mais avec des astuces intelligentes qui étaient en dehors du régime de test du système d'IA. "Deux ont fait un saut périlleux sur 300 mètres, n'ont jamais été détectés. Deux se sont cachés sous une boîte en carton. On pouvait les entendre rire tout le temps". Comme Bugs Bunny dans un dessin animé de Looney Tunes, se faufilant sur Elmer Fudd dans une boîte en carton. "Un gars, mon préféré", a déclaré Phil, "il a dépouillé un sapin et a marché comme un sapin. Vous pouvez voir son sourire, et c'est tout ce que vous voyez. "Le système d'IA avait été formé pour détecter les humains qui marchaient, et non les humains qui faisaient des sauts périlleux, se cachant dans une boîte en carton ou déguisés en arbre. Donc, ces simples astuces, qu'un humain aurait facilement vues à travers, étaient suffisantes pour casser l'algorithme.