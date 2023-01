Non, l'avènement de l'IA ne va pas détruire tous les emplois, mais les transformer ou en créer de nouveaux

Oui, l'avènement de l'IA va conduire à la fin du travail comme on le connaît

Conclusion

Pour certains, les avancées en intelligence artificielle sont la manifestation d'un grand bon en matière d'innovation. Mais d'autres y voient une menace pour l’humanité, notamment dans le travail jusqu’ici dédié à l’être humain. L’IA, véritable destructeur d’emploi ?Le premier groupe d'observateurs s'appuie sur l'histoire. Il faut dire que, même lorsque les machines ont remplacé les emplois, cela a conduit à la création d’autres emplois.Par exemple, les emplois liés aux chevaux ont été remplacés à l'avènement de l'automobile. Mais des emplois ont aussi été créés dans l’industrie automobile, dans la construction de routes, dans de nouvelles industries, comme la logistique ou le tourisme.De même, le terme), en usage dès le début du XVIIsiècle (la première référence écrite connue date de 1613), signifiait « celui qui calcule ». Il s'agissait donc d'une personne effectuant des calculs mathématiques, avant que les ordinateurs électroniques ne soient commercialisés. Alan Turing a décrit le) comme quelqu'un qui est « censé suivre des règles fixes ; il n'a aucune autorité pour s'en écarter dans le moindre détail ». Des équipes de personnes, souvent des femmes à partir de la fin du XIXsiècle, ont été utilisé pour entreprendre des calculs longs et souvent fastidieux; le travail a été divisé afin que cela puisse être fait en parallèle. Les mêmes calculs étaient fréquemment effectués indépendamment par des équipes distinctes pour vérifier l'exactitude des résultats.Le livreprésente un récit approfondi de cette époque méconnue de 200 ans dans l'histoire de la science et de la technologie.Cette profession a été vite concurrencée par les ordinateurs et l'a rendue obsolète dès qu'ils [les ordinateurs] sont devenus moins cher.En somme, le premier groupe d'observateurs estime que la révolution numérique a non seulement créé beaucoup plus d’emplois qu’elle en a détruit mais a aussi amélioré la qualité des emplois.Le second groupe est plus pessimiste. Pour lui, l'IA va se faufiler dans presque toutes les couches de métiers, les rendant obsolètes. Pour justifier leurs points de vue, ils s'appuient sur les avancées technologiques qui ont eu lieu au cours de ces dernières années et des remaniements effectués dans les entreprises. Ils brandissent également certaines études qui semblent aller dans leur sens.Fin 2013, une étude universitaire d’Oxford a prédit que 47 pour cent des emplois américains sont à « haut risque » d’être automatisés au cours des 20 prochaines années. L’étude portait sur 702 professions. Elle était basée sur les données du ministère du Travail, et a permis d’attribuer une probabilité d’automatisation à chacune de ces professions.Selon l’étude d’Oxford et d’autres recherches, si tous les emplois semblent être menacés, les impacts varient considérablement selon l’industrie. Ainsi, dans les industries où l’interaction humaine est essentielle, l’automatisation menace moins d’emplois qu'elle ne le fait sur le marché du travail dans son ensemble. C’est le cas par exemple des soins de santé. D’autre part, les métiers de chauffeurs de taxi et de camion pourraient faire face à un avenir sombre étant donné les progrès récents dans les voitures autonomes.Les professions un peu mieux rémunérées telles que celles des avocats et des journalistes sont également menacées comme l’étude a pu le montrer. Les chercheurs d’Oxford ont en effet considéré des logiciels qui permettent d’analyser et de trier des documents juridiques ou réaliser de manière efficiente d'autres tâches sur lesquelles les avocats pourraient passer des heures. En ce qui concerne les journalistes, ils sont également confrontés à des startups comme Automated Insights, qui analysent les informations et les transforment en récits lisibles. Il y a également le milieu de la finance qui se distingue par un risque d’automatisation particulièrement élevé (54 % selon l’étude), le plus élevé dans toute l’industrie qualifiée, parce qu’il repose sur le traitement de l’information.Entre 2013 et 2023, plusieurs avancées technologiques ont été réalisées avec des conséquences potentielles dans le monde de l'emploi.Le COVID-19 a entraîné une perte d'emplois massive dans le monde entier. Aux États-Unis seulement, plus de 22,6 millions de personnes ont perdu leur emploi en 2020. En février 2021, le Moniteur de l'Organisation internationale du travail (OIT) a rapporté que les mesures de confinement liées à la pandémie ont coûté 114 millions de pertes d'emplois en un an seulement. En d'autres termes, la pandémie a enlevé 8,8 % des heures de travail mondiales, ce qui équivaut à 255 millions d'emplois à temps plein.Selon le Forum économique mondial, l'impact économique de ces heures de travail perdues en un an seulement était de 3,7 billions de dollars (1 billion représentant 1 000 milliards) en revenus du travail perdus. Avec le déploiement des vaccins COVID-19, les entreprises et les secteurs manufacturiers ont progressivement rouvert. Cependant, une fois la pandémie terminée, plusieurs emplois perdus pourraient ne jamais revenir aux êtres humains.Avec des machines intelligentes à l'horizon et avec un accent industriel sur l'amélioration de la productivité et la réduction des coûts dans l'ère post-pandémique, l'intelligence artificielle (IA) et les robots autonomes sont destinés à remporter cette offre du futur marché du travail.Le Forum économique mondial a déjà prédit que les machines intelligentes prendront plus de 85 millions d'emplois d'ici 2025. Nous pourrions voir des images encore plus effrayantes de pertes d'emplois humains d'ici une décennie, selon lui. « D'ici 2025, l'automatisation et une nouvelle répartition du travail entre les humains et les machines perturberont 85 millions d'emplois dans le monde entier dans les moyennes et grandes entreprises de 15 secteurs et 26 économies. Les rôles dans des domaines tels que la saisie de données, la comptabilité et le soutien administratif sont de moins en moins demandés à mesure que l'automatisation et la numérisation sur le lieu de travail se développent. Plus de 80 % des chefs d'entreprise accélèrent les projets de numérisation des processus de travail et de déploiement de nouvelles technologies. Cinquante pour cent des employeurs prévoient d’accélérer l'automatisation de certains rôles dans leur entreprise. Contrairement aux années précédentes, la création de postes est en train de ralentir tandis que la destruction d'emplois s'accélère ».Nous pouvons aussi citer les prouesses dans les IA génératives, comme DALL-E et ChatGPT. La première permet de générer des images à partir d'une commande textuelle. La deuxième permet de générer du texte (voire même des lignes de code). Les IA génératives suscitent déjà la controverse dans plusieurs cercles (artistes, écoles santé mentale , etc.). Le média Cnet teste d'ailleurs ChatGPT depuis novembre pour générer une vague d'articles explicatifs financiers « ChatGPT a vraiment captivé l'imagination du public d'une manière extrêmement convaincante, mais je pense que dans quelques mois, ChatGPT sera simplement considéré comme un autre outil alimenté par cette nouvelle forme d'IA, connue sous le nom d'IA générative », a déclaré Nina Schick, conférencière en IA, dans une interview avec Yahoo Finance.Il est important de comprendre ce qu'est exactement l'IA générative - et ce qu'elle n'est pas.« Ce que l'IA générative peut faire, essentiellement, c'est créer de nouvelles choses qui auraient jusqu'à présent été considérées comme uniques à l'intelligence ou à la créativité humaine », a-t-elle déclaré. « L'IA générative peut créer sur tous les médias, donc du texte, de la vidéo, de l'audio, des images - chaque support numérique peut être alimenté par l'IA générative. Donc, je pense que ces valorisations que vous voyez pour OpenAI vont en fait augmenter et nous allons commencer à voir encore plus d'entreprises d'IA génératives qui ont des applications universelles dans de nombreux secteurs en 2023 ».Tout cela est encore vraiment nouveau, car les applications pour l'IA générative « ne sont vraiment apparues au premier plan qu'au cours des 24 à 6 derniers mois », a ajouté Schick. L'espace de l'IA générative devrait devenir beaucoup plus compétitif l'année prochaine, a déclaré Schick, qui s'attend à voir des entreprises comme Google, Microsoft et Apple faire « beaucoup plus » dans cet espace.Des employeurs ont fait appel à des systèmes de recrutement s'appuyant sur l'intelligence artificiell e. Conçu par la société de technologie de recrutement HireVue, le système utilise des caméras d’ordinateur ou de téléphone portable des candidats pour analyser leurs mouvements faciaux, leur choix de mots et leur voix avant de les classer par rapport à d’autres candidats sur la base d’un score « d’employabilité » généré automatiquement.Selon le Washington Post, les « évaluations appuyées par l'IA » de HireVue sont devenues si omniprésentes dans certains secteurs, notamment l'hôtellerie et la finance, que les universités s'efforcent de former les étudiants à la recherche des meilleurs résultats. Plus de 100 employeurs utilisent désormais le système, y compris Hilton, Unilever et Goldman Sachs, et plus d'un million de demandeurs d'emploi ont été analysés.McDonald's a commencé à tester son tout premier restaurant robotisé au Texas, suscitant à la fois débat et intrigue. À Fort Worth, au Texas, la succursale est entièrement automatisée et ne nécessite aucun contact humain pour récupérer votre commande et vous donner votre repas. Les clients peuvent utiliser des écrans pour commander et vont récupérer la commande grâce à une machine.Dans notre monde dystopique, trolldi oblige, supposons que l'IA prenne en charge tous les emplois, de chauffeur de taxi (coucou Tesla et son Autopilot / Full Self-Driving) à spécialiste en cybersécurité en passant par PDG d'une grande boîte comme Meta (Mark Zuckerberg pourrait bien être remplacé par son avatar sur son métavers non ?). Quelles en seraient alors les implications ?L'IA est-elle, selon vous un véritable destructeur d'emplois ? Pourquoi ?Fin 2013, une étude universitaire d’Oxford a prédit que 47 pour cent des emplois américains sont à « haut risque » d’être automatisés au cours des 20 prochaines année. Nous en sommes déjà à la moitié, s'il fallait dresser un bilan, l'évolution du monde du travail va-t-il dans le sens de l'étude d'Oxford ?Si les IA prenaient en charge tous les emplois, que feraient les humains ?L'argent aurait-il encore une valeur ?Comment le revenu universel interviendrait-il ? D'ailleurs qui le payerait si les humains venaient à ne plus travailler ?Les humains seraient-ils simplement assis et vivraient au paradis tandis que les robots IA leur fourniraient tout ce qu'ils veulent et dont ils ont besoin ?