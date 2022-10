Mais quelle mouche a bien pu piquer la filiale japonaise de Google ? Elle a publié ses plans pour le Gboard Bar, un clavier QWERTY de 1,65 m.La motivation ? Elle est plutôt floue. L'équipe indique : « jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés uniquement sur le "key" de "keyboard". Nous sommes arrivés à une phase où nous devrions regarder ce qui se trouve à côté de "key" ».Et d'avancer que « Le nouveau développement était un clavier plus simple et plus droit avec une seule rangée de touches, la version Gboard Bar. Ce clavier a une rangée de touches sur un clavier typique sous la forme d'une barre. Au total, 17 "board" (16 "board" pour le montage des touches 1 "board" de commande) sont connectés en ligne droite. ».Comme l'a expliqué la grande enseigne de la recherche, le clavier a des touches disposées en ligne droite « pour que vous n'ayez pas à regarder autour de vous ». Le pire c'est que les lettres ne sont même pas disposées dans l'ordre alphabétique, reste à voir si cette disposition peut aider ou non à localiser les touches plus rapidement, sachant que ce Gboard Bar est même plus long que la largeur de la plupart des bureaux. A en croire un employé de Google, cela semble ne pas être un problème : « La longueur totale dépasse 1650 mm. La largeur n'est que de 0,064 m, ce qui le rend pratique sur le bureau où les documents sont empilés ».En tant que personne qui passez beaucoup de temps à utiliser un clavier pour le travail et/ou pour les loisirs, vous pouvez toujours vous demander en quoi ce fameux Gboad Bar serait une bonne idée.Toutefois, bien que la vidéo et l'annonce qui l'accompagne semblent sincères au début, elles ne sont clairement pas destinées à être prises au sérieux, bien que le Japon soit un endroit étrange et merveilleux avec de nombreux goûts idiosyncratiques, y compris dans les claviers.« Le prototype mesurait environ 2 400 mm [240 cm] de long, mais nous avons réussi à le rendre plus compact », ajoute la narratrice.« Avec ce clavier, il est très pratique de savoir immédiatement que la 16lettre à partir de la gauche est 'G' », explique un utilisateur.« Je m'en souviens par la longueur. Par exemple, à 23*cm de la gauche, il y a un "S" », indique un autre, en sortant utilement un ruban à mesurer pour démontrer la commodité.La vidéo va jusqu'à affirmer que la programmation par paires sur un tel appareil double la vitesse de développement, bien qu'il serait intéressant de voir combien de temps il faut à quelques développeurs se servant du même Gboard Bar pour demander à ne plus bosser ensemble.D'autres cas d'utilisation suggérés incluent la marche sur la corde raide, atteindre les interrupteurs, récupérer quelque chose sous le canapé mais aussi mesurer une hauteur. Pratique non ? Google dit que vous pouvez même installer un module de correction de bogues, qui est un filet attaché à la fin.Vous l'aurez donc compris (si cela n'était pas clair depuis le début) : Google Japon n'a pas réellement investi dans un concept « novateur » du clavier, même si le projet est disponible sur GitHub (oui oui) afin que toute personne disposant d'une imprimante 3D et d'un peu de savoir-faire en matière de circuits puisse produire la monstruosité par elle-même.Si vous vous sentez si enclin à le faire, n'oubliez pas de partager votre retour d'expérience et de nous indiquer comment vous avez utilisé votre Gboard Bar.Le design « Bar version » fait suite à un clavier présenté comme une tasse (vidéo ci-dessous). Les itérations précédentes sont toutes sorties le 1avril, et cette dernière chose est datée d'octobre 2022. Nous avons hâte de voir le prochain projet de ce qui est clairement l'unité la plus innovante de Google. Beaucoup d'argent, du temps libre et une imagination débordante, merci Google Japon.Pour ou contre le Gboard Bar ?Aimeriez-vous le tester ? Peut-être en version AZERTY ?Idéal pour les développeurs travaillant en binôme ?Les bureaux devraient-ils être sur mesure pour pouvoir poser tranquillement les Gboard Bar ?Avec toutes les applications possibles de ce clavier, devrait-il être une norme au travail, au moins pour les professionnels de l'informatique ?Entre le Gboar Bar et le clavier sous forme de tasse, lequel a votre préférence ?