Vous êtes mécontents ? Pas de souci, remplissez le formulaire pour demander un remboursement

Envoyé par utilisateur mécontent Envoyé par Ouais ouais ouais, Notepad++ est ok, mais sincèrement j'en ai marre. Tu ne reçois aucun compliment de ma part. Désolé mon pote.



Je l'ai utilisé pendant des années et je ne peux toujours pas comprendre tes paramètres ridicules pour User Defined Languages, Styles, Global Overrides et tout le reste. C'est juste une connerie. Tout ce que je voudrais c'est un fond verdâtre, du texte en noir et, lorsque je voudrais sélectionner du texte, je voudrais pouvoir le voir surligné. Je ne comprends PAS pourquoi toute la ligne vire au fond blanc lorsque je déplace le curseur. Ça n'a aucun sens.



Je vais arrêter d'essayer de comprendre votre pensée. Vous avez transformé ce qui était auparavant un bon éditeur en un énorme détritus. Peut-être devriez-vous faire une recherche Google et y repenser un moment (venant de quelqu'un qui méprise Google).



Qu'est-ce que c'est d'ailleurs "global override"... et ces styles "folding"... et ces "tokens" ? Mdr

Envoyé par réponse de Don qui est profondément affligé Envoyé par Salut Tom,



Je suis terriblement désolé concernant votre horrible expérience utilisateur durant toutes ces années.



Vous avez raison d'être en colère à propos de ces paramètres ridicules - Notepad ++ doit être compréhensible par tous, y compris les personnes les plus obtuses.



Aussi, s'il vous plaît, veuillez m'envoyer vos reçus d'achats de Notepad ++, je vais procéder au remboursement.



Bien à vous,



Don

Nouveautés et améliorations

La nouvelle option permet de n'afficher qu'une seule entrée par ligne trouvée dans le résultat de la recherche.

Affichage EOL (CRLF) personnalisable (via la section Édition de la boîte de dialogue Préférences).

Nouveaux raccourcis de gestion de documents sur le côté droit du menu (2 autres raccourcis "plus" (nouveau fichier) et "flèche").

Notepad++ v8.4.3, la dernière mise à jour du populaire éditeur Notepad++, est disponible en téléchargement. Développé en C++, Notepad++ est un éditeur de code open source et libre qui intègre la coloration syntaxique de code source pour les langages et fichiers C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, makefile, art ASCII, doxygen, .bat, MS fichier ini, ASP, Visual Basic/VBScript, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, R, MATLAB, Lua, TCL, Assembleur, Ruby, Lisp, Scheme, Properties, Diff, Smalltalk, PostScript et VHDL ainsi que pour tout autre langage informatique, car ce logiciel propose la possibilité de créer ses propres colorations syntaxiques pour un langage quelconque.Ce logiciel, fondé sur la composante Scintilla (un composant d'édition de code open source), a pour but de fournir un éditeur léger (aussi bien au niveau de la taille du code compilé que des ressources occupées durant l’exécution) et efficace. Il est également une alternative au bloc-notes de Windows (d’où le nom). Le projet est sous licence GPL version 2.Pour mémoire, Scintilla a beaucoup de fonctionnalités pour rendre l'édition de code source plus facile avec, par exemple, la coloration syntaxique. La méthode de coloration permet l'utilisation de différentes couleurs, styles et couleurs d'arrière-plan. Le composant gère les numéros de ligne dans la marge, ainsi que les marqueurs de ligne tels que les points d'arrêt qui arrêtent l'exécution du débogueur. D'autres composants peuvent être utilisés tels que l'autocomplétion et le pliage de code qui permet à l'utilisateur de révéler ou cacher des blocs de texte.Au sujet de la mise à jour, Don Ho, le créateur de Notepad ++, a partagé son expérience sur le retour d'un utilisateur :« Récemment j'ai eu un retour d'un utilisateur, qui souffrait de Notepad++ depuis plusieurs années :« Me sentant désolé et coupable, je lui ai répondu avec toute ma compassion » :« J'ai soulagé ma mauvaise conscience vis-à-vis de Tom. Mais ensuite, je pense aux autres utilisateurs de Notepad ++ qui souffrent.« L'édition des utilisateurs mécontents est dédiée à ces utilisateurs. Tous les utilisateurs insatisfaits de Notepad++ recevront un remboursement, il suffit d'imprimer et de remplir le formulaire de demande de remboursement suivant :« Dès que le formulaire est rempli, vous récupérez immédiatement votre argent ».Dans la version 8.4.3, trois fonctionnalités principales ont été ajoutées*:Il y a aussi des corrections de plantage, des corrections de bogues et de nombreuses améliorations qui sont apportées dans cette version.Source : Notepad ++ Que pensez-vous de la réaction de Don Ho ? Pour ou contre l'ironie et la boutade poussées à ce niveau envers les utilisateurs ? Pourquoi ?Êtes-vous tenté de remplir le formulaire de remboursement pour jouer le jeu ?