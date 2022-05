Trolldi : travailler sur un ordinateur tout en étant confortablement allongé avec un support fait maison au-dessus du lit

Travailler sur un ordinateur allongé. Cette position s'est avérée largement confortable pour Stephen Hewitt en plus d'une centaine d'heures d'utilisation. Le clavier est supporté par le haut, de sorte qu'il est facile et rapide de descendre du lit par en dessous. Le tapis de souris est le bois horizontal blanc que l'on voit ici qui dépasse derrière le clavier. Le moniteur, reposant sur des rails parallèles, peut être placé à n'importe quelle position le long de ceux-ci en le tendant vers le haut et en le faisant glisser.

Clavier



Stephen Hewitt travaillant sur un ordinateur allongé confortablement, avec mesures des distances choisies au clavier et moniteur depuis le matelas et la tête de lit. Cette disposition a été dérivée d'essais et d'erreurs personnels et la valeur optimale d'au moins certaines de ces distances dépend peut-être de l'individu et de la taille du moniteur. En particulier, la hauteur du clavier au-dessus du matelas doit certainement être adaptée à la longueur des avant-bras, afin que le poids des bras puisse être supporté par les coudes sur le matelas.

Souris



Une souris, un clavier et un moniteur agencés pour travailler sur un ordinateur tout en étant allongé.

Moniteur



Se lever pour utiliser la souris. Vous pouvez utiliser votre main comme un crochet soutenant votre bras, votre main elle-même transférant le poids sur le bord du tapis de souris.

Stephen Hewitt a tenté de trouver un arrangement de clavier, souris et moniteur pour pouvoir resté allongé confortablement tout en utilisant un ordinateur. Il a décrit l'arrangement et rapporte les expériences d'utilisation. Bien entendu, il n'était pas question pour lui de s'interroger sur des motivations générales qui pourraient pousser un individu à travailler allongé.La disposition est illustrée ci-dessous et les trois sections suivantes résument les points essentiels concernant le clavier, la souris et le moniteur.Le clavier est vertical et est suspendu par le haut.Dans cette disposition, le poids de vos bras est supporté par vos coudes reposant sur le matelas. Ceci est important car devoir lever les bras pour taper est inconfortable et impossible pendant plus d'une minute ou deux.Poser vos coudes sur le matelas signifie que la hauteur du clavier au-dessus du matelas doit être ajustée afin que vos doigts atteignent la bonne rangée de touches.En ce qui concerne le fait de s'allonger sous le clavier, Stephen Hewitt a trouvé qu'il est important de pouvoir monter et descendre facilement du lit : « Il y a souvent quelque chose dont j'ai besoin, comme le téléphone ou un document papier ou une raison sans rapport avec le travail qui m'oblige à me lever. Avec le clavier soutenu uniquement par le haut et sans obstruction le long du côté sortie du lit, il est possible de descendre du lit rapidement et facilement ».La souris est illustrée à la figure ci-dessous. Le tapis de souris est une surface horizontale derrière le clavier vertical et affleurant le haut de celui-ci. Le dos du tapis de souris peut être vu sur la première figure comme un bloc de bois blanc dépassant derrière le clavier.« Lorsque j'ai essayé la souris dans cette position pour la première fois, je pensais qu'elle serait probablement inutilisable car je devrais lever le bras droit et supporter son poids. J'avais déjà trouvé que tenir les bras levés était intolérable pour la dactylographie. Mais la position de la souris s'est avérée confortable pour moi pour toute mon utilisation normale de l'ordinateur. La principale raison en est que l'emplacement de la souris sur une surface horizontale signifie que je peux poser mon pouce sur la boule et une partie de la paume de ma main droite sur le bord de cette surface horizontale. Le poids de mon bras peut alors pendre de ma main comme à un crochet. Bien que ce ne soit pas complètement confortable, je peux laisser ma main sur la souris pendant des minutes sans que cela pose de problème. Je ne voudrais pas le faire pendant de plus longues périodes, et quelques fois quand je savais que j'allais utiliser uniquement la souris et non le clavier, j'ai amené la souris sur le lit ».La souris est physiquement proche de sa main droite, probablement plus proche que sur un bureau horizontal : « Je ne peux pas voir la souris même lorsque je l'utilise, mais ma main la trouve toujours immédiatement. Cela signifie que je n'ai même pas besoin de regarder vers la souris quand je la prends ».L'écran est presque horizontal. Il peut être directement au-dessus de la tête et sa position peut facilement être modifiée car il repose sur des rails de 1 m de long et Stephen Hewitt peut le lever et le faire glisser facilement vers la tête ou le pied du lit pendant qu'il travaille.Cependant, il indique qu'il y a eu des jours où à un moment donné, en utilisant cet arrangement, il a eu mal à l'arrière du cou, même s'il précise que ce n'est pas souvent arrivé. La solution : ajuster l'oreiller de sorte que la tête soit inclinée plus en avant (même si Stephen Hewitt reconnaît que cet effet peut lui être personnel). Par exemple, il a ressenti un inconfort similaire en s'asseyant près de l'avant dans les cinémas où il faut lever légèrement les yeux pour voir l'écran et il a préféré s'asseoir plus en arrière et plus haut.Le moniteur peut être soulevé de ses rails et posé sur un bureau. Stephen Hewitt a acheté un câble d'extension vidéo et un câble secteur et il a parfois soulevé le moniteur des rails et l'a remis sur le bureau à proximité et il a continué à travailler sans même fermer une application. Cela dépend évidemment de la proximité de l'ordinateur entre le bureau et le lit.Source : Stephen Hewitt Avez-vous déjà essayé de travailler sur un ordinateur en position couché ?Que pensez-vous de l'expérience proposée par Stephen Hewitt ?Seriez-vous tenté de faire des modifications physiques pour pouvoir travailler dans une position autre qu'assise ?Avez-vous une anecdote à partager sur une position que vous avez adopté en travaillant de chez vous ?