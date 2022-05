la technologie ;

la finance ;

la construction ;

les soins de santé ;

l'hospitalité ;

les médias et la commercialisation ;

les biens de consommation ;

le consulting ;

le non lucratif ;

le divertissement ;

l'automobile ;

l'immobilier.

Même les professionnels de l'informatique ont du mal avec la sécurité des mots de passe

Comment adopter des habitudes de mot de passe sûres ?

utilisez des mots de passe complexes et mettez-les à jour régulièrement : nos recherches montrent que les employés utilisent des mots de passe incroyablement faibles, tels que « mot de passe » ou « 123456 ». De plus, environ 20 % des mots de passe sont le nom exact de l'entreprise dans laquelle travaille la victime ou une variante de celle-ci. Cela rend les attaques par force brute de mot de passe très efficaces. Les experts en sécurité conviennent qu'un mot de passe fort contient au moins 12 caractères, des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles spéciaux. Pour créer rapidement et facilement un mot de passe complexe et fort, essayez d'utiliser notre générateur de mots de passe. Mais gardez à l'esprit qu'en raison des fréquentes violations de données, qui exposent souvent les mots de passe, il est essentiel de ne pas réutiliser vos mots de passe et de les programmer pour des mises à jour régulières.

adopter un gestionnaire de mots de passe pour une utilisation à l'échelle de l'entreprise est votre meilleur pari pour assurer la sécurité de vos comptes professionnels. Une solution de gestion des mots de passe offre un moyen sécurisé de stocker, partager et gérer les mots de passe en un seul endroit. De plus, les gestionnaires de mots de passe offrent souvent un moyen de sécuriser d'autres informations sensibles, telles que les cartes de crédit, les notes sécurisées et les informations personnelles. La plupart offrent également des outils et des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Par exemple, un générateur de mot de passe, un scanner de violation de données et un outil de santé de mot de passe sont parmi les plus courants. utilisez l'authentification multifacteur ou une authentification unique : L'authentification multifacteur (MFA) est une méthode d'authentification qui oblige l'utilisateur à fournir au moins deux facteurs de vérification pour accéder à un compte en ligne ou à une application. MFA est un composant essentiel pour garantir une sécurité en ligne solide. Le principal avantage de MFA est qu'il améliore la sécurité de votre organisation en exigeant que vos utilisateurs s'identifient par plus qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'utilisation de la vérification MFA permet aux entreprises de se sentir plus confiantes dans leur sécurité contre les activités cybercriminelles.



Une autre bonne idée consiste à tirer parti de l'authentification unique et de la synchronisation des mots de passe. Avec une authentification unique, les employés sont moins susceptibles de revenir à de mauvaises pratiques de mot de passe, comme créer des mots de passe communs ou les écrire.

Combien de fois êtes-vous tombé sur un article ou une mise à jour vous demandant de changer votre mot de passe médiocre ? Quel est le nombre approximatif de réseaux sociaux, sites comme applications, sur lesquels vous êtes inscrits et où vous utilisez le nom de votre animal de compagnie ou votre date de naissance comme identifiant de sécurité ? Ne vous inquiétez pas, car vous n'êtes pas différent des cadres supérieurs.Personne ne veut vraiment avoir à trouver une combinaison unique de lettres et de chiffres chaque fois qu'il s'inscrit à un service/site Web. C'est certainement un problème s'il faut les retenir et les mots de passe complexes ne sont pas faciles à retenir. L'utilisateur lambda n'est pas le seul à être empêtré dans la situation ; même les PDG de haut rang sont avertis par leurs services informatiques de la nécessité de modifier leurs informations d'identification de sécurité. Étonnamment, le mot de passe le plus courant parmi ces personnalités de haut rang est "123456" ! Les risques de sécurité qui accompagnent ces suppositions faciles sont énormes, pourtant, se pose une question : pourquoi pratiquons-nous de mauvaises habitudes en matière de mot de passe ?Les recherches menées par Nordpass et des chercheurs indépendants se sont penchés sur cette question. Ils voulaient un regard exclusif sur les mauvaises habitudes de mot de passe pratiquées par les PDG. Dans cette optique, ils ont analysé 290 millions de violations de données à travers le monde ! Ce n'était pas une tâche facile, car chaque violation devait être retracée jusqu'à sa source d'origine.L'analyse des violations de données et leur regroupement ont donné des résultats positifs ; elle a fourni des informations sur les raisons pour lesquelles il était si facile de pirater et de deviner les mots de passe. Les résultats ont été réduits à une chaîne de lettres et de chiffres répétés dans une séquence. Étonnamment, le mot de passe "123456" a été utilisé plus d'un million de fois malgré les avertissements émis par certains systèmes au fur et à mesure que vous le saisissez. Le mot "password" (littéralement "mot de passe") était le deuxième identifiant de sécurité le plus utilisé et a été utilisé plus de 700 000 fois ! Les séquences de nombres telles que "12345" et "11111" sont également très populaires. Il est tentant d'utiliser un justificatif de sécurité facilement mémorisable. Cependant, cela comporte le risque que votre compte soit exposé et mis à haut risque !La France et le Royaume-Uni ont été les deux pays parmi les plus touchés par les violations de données. Les recherches ont montré que plus de 200 millions de mots de passe ont été piratés en France, tandis que le nombre au Royaume-Uni s'élève à 600 millions.Les recherches montrent que de nombreux dirigeants d'entreprise de haut rang préfèrent utiliser des noms comme mots de passe. Parmi les mots de passe sur le thème du nom les plus populaires figurent : Tiffany, (100 534), Charlie (33 699), Michael (10 647) et Jordan (10 472). Outre les noms, les chefs d'entreprise ont montré leur amour pour les animaux et les créatures mythiques en matière de mots de passe. Dragon (11 926) et monkey (11 675) ont été classés parmi les mots de passe les plus populaires sur le thème des animaux utilisés par les cadres supérieurs.Les secteurs qui étaient les plus concernés sont :On pourrait penser que, parmi toutes les personnes dans le monde, celles qui travaillent dans le secteur de l'informatique et de la technologie seraient le meilleur exemple d'une excellente hygiène des mots de passe. Eh bien, vous seriez surpris d'apprendre que même les personnes les plus en contact avec la technologie numérique ont parfois du mal avec la sécurité des mots de passe, tout comme les simples mortels.Tout comme le fait qu'il n'y a pas deux entreprises TIC identiques, un parallèle peut être établi avec les professionnels du secteur ; certains peuvent exceller en matière de sécurité tandis que d'autres pas tellement. Un rapport dumet en lumière la manière dont l'industrie dans son ensemble traite la sécurité des mots de passe.L'une des révélations surprenantes dévoilées par le rapport était que la réutilisation des mots de passe était assez courante chez les professionnels de l'informatique. Le rapport indique que 50 % des professionnels de l'informatique interrogés ont réutilisé des mots de passe sur des comptes liés au travail, et 49 % d'entre eux ont partagé des mots de passe avec un collègue. Il s'agit d'un signal d'alarme évident, mais encore plus préoccupant est le fait que 42 % des professionnels de l'informatique ont déclaré que leur organisation s'appuie sur des notes autocollantes pour gérer les mots de passe.Nordpass a émis quelques suggestions afin d'améliorer vos informations d'identification de sécurité et de les rendre plus difficiles à déchiffrer. Un générateur de mot de passe est une option incontournable ! Il proposera une chaîne unique de lettres, de chiffres et de symboles plus difficiles à deviner. Même si un ordinateur a trouvé un mot de passe unique, il faudra plusieurs années avant qu'il puisse deviner cette même combinaison. Voici les conseils de Nordpass :Source : NordPass Êtes-vous surpris de voir que les cadres supérieurs utilisent encore des mots de passe comme "123456" ?Pouvez-vous nous raconter une anecdote sur une situation impliquant mot de passe et cadre dans votre entreprise ?Vous est-il déjà arrivé d'utiliser ce type de mot de passe (séquences de chiffres, date d'anniversaire, prénom, lieu de naissance, etc.) ? De reprendre vos mots de passe (ou vous servir des dérivés) ? Pour quels types de sites ?Que recommandez-vous comme bonne hygiène de mots de passe ?Apple, Google et Microsoft ont annoncé leur intention de supprimer les mots de passe et simplifier les connexions. Une initiative qui va permettre de réduire les statistiques avec des mots de passe en "123456" ?