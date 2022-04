La scène digne d’un film futuriste a, avant toute réflexion profonde en la matière, arraché le sourire aux piétons aux alentours ainsi qu’aux agents de police.« Notre véhicule autonome a cédé le passage au véhicule de police, puis s'est arrêté à l'endroit le plus sûr le plus proche pour le contrôle routier, comme prévu. Un agent a contacté le personnel de Cruise et aucune contravention n'a été émise », indique Cruise l’entreprise derrière ledit véhicule autonome.En d’autres termes, il semble que le véhicule respecte le code de la route dans ses moindres détails. Dans la vidéo, l’on peut voir que la police a interpellé le véhicule à la hauteur d’un feu de signalisation. Si un policier devait arrêter une personne normale dans cette situation, elle attendrait au même endroit, mais du point de vue du code de la route, ce n'est pas correct, il faudrait attendre le feu vert et s'arrêter dans un endroit plus sûr et c'est ce que la voiture a effectué comme manœuvre.« Nous travaillons en étroite collaboration avec le département de la police de San Francisco (SFPD) sur la manière d'interagir avec nos véhicules, y compris un numéro de téléphone dédié qu'ils peuvent appeler dans des situations comme celle-ci », a ajouté Cruise.L’incident survient dans un contexte où les lois de certains pays exemptent les utilisateurs de véhicules autonomes de responsabilité en cas de collisions . C’est le cas du Royaume-Uni qui a introduit des changements y relatifs à son Code de la route. Les compagnies d'assurance plutôt que les particuliers seront responsables des réclamations si les véhicules sont impliqués dans des collisions, selon une sortie du ministère des Transports britannique (DfT). Toutefois, la mise à jour du code indiquera clairement que les automobilistes doivent être prêts à reprendre le contrôle de leur véhicule en cas de besoin. Le ministère des Transports a également l'intention d'autoriser les conducteurs à regarder des programmes télévisés et des films sur des écrans intégrés lorsqu'ils utilisent des véhicules à conduite autonome, mais l'utilisation d'un téléphone portable restera illégale. Ces directives sont une mesure provisoire prise par le gouvernement britannique pour soutenir le déploiement rapide des véhicules à conduite autonome. Actuellement, aucun véhicule n'a été approuvé pour la conduite autonome sur les routes britanniques, mais les premiers modèles pourraient recevoir le feu vert dans le courant de l'année.Les véhicules autonomes : bonne ou mauvaise idée ?Que se serait-il passé si le véhicule était parti du lieu de contrôle ? Qui aurait-on tenu pour responsable ?