Trolldi : les demandes d'indemnisation font un bond de 31 % car de plus en plus de joueurs utilisant des casques de réalité virtuelle s'écrasent contre des meubles

La compagnie d’assurance britannique Aviva rapporte que la tendance des gamers à s'écraser contre des meubles alors qu’ils se trouvent dans le métavers a provoqué un bond de 31 % des demandes d'indemnisation du contenu des habitations impliquant des casques de réalité virtuelle l'année dernière. Cela fait une augmentation de 68 % depuis 2016, ajoute Aviva.La compagnie déclare que la réclamation moyenne liée à la réalité virtuelle pour des dommages accidentels en 2021 était d'environ 650 livres : téléviseur cassé après l’apparition d’un zombie dans le jeu qui effraie le joueur, ornements d’intérieur brisés par des enfants après avoir effectué des mouvements de balayage en étant dans l’univers virtuel, etc. Elle déclare avoir versé des indemnités pour certains des cas dont elle fait mention pour l’année 2021. Aviva indique que de nombreuses personnes ont reçu des casques de réalité à Noël et s’attend donc à voir d’autres demandes d’indemnisation faire l’objet de dépôt.Quelle est votre expérience avec les casques de réalité virtuelle et le métavers ? Est-elle à l’origine de dégâts matériels qui vous ont amené à déposer une demande d’indemnisation ?