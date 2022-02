C’est le résultat des compétences en bricolage de l’intéressé. L’ensemble serait l’équivalent d’environ 900 power bank de taille normale. Il est équipé de soixante prises et devrait pouvoir recharger 5000 smartphones équipés chacun de batteries de 3000 mAh. Les batteries, les ordinateurs portables et les vélos électriques ne sont pas en reste et peuvent en principe recevoir du jus de la batterie de secours de Geng. En tout cas, le résultat n’a pas manqué d’impressionner ses amis.Handy Geng a emmené sa batterie de secours jusqu'au bord d'une rivière. Il a pu faire tourner une machine à laver tout en regardant la télévision et cuisiner avec une casserole électrique. C'était comme à la maison et tout cela grâce à sa batterie de taille gigantesque qu'il a dû traîner jusqu'à la rivière (avec la télévision et la machine à laver).« Avec ce power bank, vous n'avez plus à vous soucier de l'absence d'électricité lorsque vous êtes à l'extérieur. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'une panne de courant », commente-t-il.Par contre, un souci majeur fait surface lors d’une utilisation en extérieur et se trouve être lié à l’aspect mobilité du dispositif qui reste questionnable : la nécessité de trouver une borne de recharge. Néanmoins, ue fois que la charge est effectuée l’ensemble paraît digne de réclamer le statut de station d’énergie personnelle.Dispositif utile ou truc de youtubeur à la recherche de vues et des likes ?Avez-vous déjà envisagé de vous lancer dans une entreprise similaire ? Connaissez-vous des tiers qui ont pensé à un dispositif similaire ?Comment parvient-on à mettre sur pied un power bank avec une capacité similaire (27 millions de mAh) sans déboucher sur un mastodonte ?