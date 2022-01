En effet, dans le cadre de l'audit de Pray.com, le chercheur en protection de la vie privée Zach Edwards a accédé à un épisode de podcast dans l'application avec l’intitulé "Q&A : Dating, Porn, Sex, & Divorce". Il a ainsi fait la découverte de ce que l'appli partage les détails du contenu consulté avec Facebook et deux autres sociétés : LeadsRX et Branch.io. Ce sont des entreprises qui déterminent quelles publicités amènent les gens à faire des achats. Le fait de partager la visite d'Edwards sur ce podcast particulier est de nature à permettre à Pray.com de déterminer ensuite si son intérêt pour l'épisode l'a conduit à consommer d'autres contenus ou à acheter quelque chose. La plateforme (Pray.com) n'a pas contesté le fait qu'elle envoie des données sur l'engagement des utilisateurs avec un contenu spécifique à ce type de sociétés.Cette pratique semble être conforme à la politique de confidentialité de Pray.com qui indique qu'elle partage les informations relatives aux utilisateurs avec des "fournisseurs tiers", notamment des "outils de publicité, de vente et de marketing". C’est en droite ligne avec ces différents constats que le chercheur prévient : « Si quelqu'un veut se mettre entre vous, vos prières et le dieu que vous vénérez avec un produit numérique complexe, soyez sceptique quant à ses motivations. »Des sociétés comme Hallow, Bible Gateway et Glorify allongent la liste de ces entreprises qui ont fait une vache à lait des données tirées de la foi de tiers qui utilisent leurs applications. Le tableau est tel que les utilisateurs doivent garder à l’esprit que tout (ou presque) ce qu’ils disent ou font sur des plateformes publiques comme les réseaux sociaux - ainsi que dans des sphères privées comme les applications de prière – peut être considéré comme « propriété » des grandes entreprises technologiques. De ce fait, elles sont souvent techniquement autorisées à en faire ce qu'elles veulent, y compris à les vendre aux plus offrants. Les complexes conditions d’utilisation dont on néglige la plupart du temps la lecture du fait de leur longueur posent les bases de ce commerce dans le « temple du Seigneur. »C’est ce qu’on peut tirer du sacré qui importe. En effet, Facebook propose, depuis la mi-parcours de l’année précédente , un outil dit « de prière » à l’intention des églises, des mosquées, les synagogues et autres. Ce dernier est utile pour demander à des membres de groupes privés des prières sur des sujets spécifiques. Des participants répondent en cliquant sur un bouton avec la mention « j’ai prié. » Ces derniers voient ensuite leurs noms d’utilisateurs paraître dans un listing visible de l’utilisateur qui formule la demande de prière.Les soucis avec l’outil débutent lorsqu’on se rend compte que le réseau social s’en sert comme mur de monétisation de la « parole de Dieu. » L'Église de Dieu en Christ, une dénomination pentecôtiste afro-américaine, a par exemple reçu un accès anticipé à plusieurs des fonctions de monétisation de Facebook, leur offrant de nouvelles sources de revenus : des abonnements où les utilisateurs paient, par exemple, 9,99 dollars par mois et reçoivent du contenu exclusif, comme des messages de l'évêque. De plus, un autre outil permet aux fidèles qui regardent les services en ligne d'envoyer des dons en temps réel. Les dirigeants se sont prononcés contre une troisième fonctionnalité : les publicités pendant les flux vidéo.Hallow (pour revenir sur ce seul cas) est une application catholique de prière et de méditation. Elle revendique plus d’un million de téléchargements. Elle a levé plus de 52 millions de dollars d’investissements. C’est dire quels sont les enjeux financiers dans cette filière de monétisation des données tirées de la foi.Sources : Twitter, CGU pray.com Que pensez-vous du fait de voir des investisseurs vendre les prières d’utilisateurs de leurs applications pour se faire de l’argent ?Ce tableau n’est-il pas simplement une redite d’initiatives similaires dans la sphère de la foi ?