SpaceX pousuit avec les travaux sur un véhicule appelé Starship. Le quatrième essai en vol à haute altitude de Starship a eu lieu au Texas au terme du premier trimestre de l’année précédente. L’objectif est de faire atterrir les humains sur Mars dans 10 ans selon ce qu’explique Elon Musk : « Je suis évidemment préoccupé par le développement de la technologie qui peut permettre à beaucoup de gens d'aller sur Mars et de rendre la vie multiplanétaire, d'avoir une base sur la Lune, une ville sur Mars. » Le contexte dans lequel l’annonce de la communauté LibreOffice se veut donc clair. Elle voudrait donc ne pas être en reste étant donné que les univers fictifs inspirés d’autres planètes et astres devraient dans quelques années changer de statut et passer au réel.Donc si dans l’avenir un groupe de volontaires veut procéder à la traduction d’une application en Klingon ou d’une autre « langue de l’espace », pourquoi pas ? LibreOffice pourra aider à atteindre cet objectif. Le Klingon dispose de son propre alphabet et les activités de passage d’une langue de la Terre au Klingon pourraient révéler des problèmes de prise en charge de jeux de caractères rares et ainsi ajouter à l’expérience de tiers de la filière programmation lancés dans un tel projet. Sur Terre, des projets dans le genre sont susceptibles de concerner une niche faite d’un millier d’individus – fans de Star Trek – capables de capter des mots en Klingon et d’en donner la signification. Toujours dans les chiffres, on estime dans la fourchette de 20 à 30, le nombre de tiers à l’échelle mondiale capable de s’exprimer de façon courante en Klingon.Le deuxième objectif de l’initiative après celui de la « conquête de l’espace » consiste en la préservation des langues natives. C’est la raison pour laquelle la communauté LibreOffice annonce également la prise en charge de l’interslave. C’ est une langue naturaliste dont le but principal est une compréhension immédiate par tous les locuteurs d'une langue slave plutôt qu’un apprentissage facile. Elle a été créée en 2006 par un groupe de linguistes de plusieurs pays pour faciliter la communication entre les nations slaves. 400 millions d’individus les parlent et donc sont visées par la possibilité de pouvoir les coucher par écrit en utilisant la suite bureautique LibreOffice. L’interslave vient allonger une liste de 51 langues natives prises en charge par LibreOffice.Source : TDF Avez-vous entendu parler de la langue dénommée Klingon ? Que savez-vous de l’interslave ? Avez-vous le sentiment que l’équipe LibreOffice aurait pu se pencher sur des chantiers de votre point de vue plus prioritaire ? Si oui, lesquels ?Quelle est l’utilité de la prise en charge de ces langues dans LibreOffice pour la sphère du développement de logiciels ?