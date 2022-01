SpaceX transmet déjà l'Internet par satellite Starlink à plus de 140 000 clients dans 20 pays. La société se concentre principalement sur le service aux communautés rurales et éloignées du monde entier où Internet n'est pas fiable ou totalement indisponible. SpaceX exploite environ 1 944 satellites en orbite terrestre basse qui transmettent directement des données Internet aux terminaux des utilisateurs des clients. Dans l'ensemble, la société prévoit de lancer plus de 12 000 satellites pour fournir un service Internet robuste à l'échelle mondiale.Le soir du Nouvel An, un utilisateur de Starlink a partagé une jolie photo de cinq chats sur une antenne parabolique Starlink. « Starlink fonctionne très bien jusqu'à ce que les chats découvrent que le plat dégage un peu de chaleur par temps froid », peut-on lire sur le Tweet. SpaceX a déployé le «*mode de fonte des neiges*» sur l'antenne utilisateur Starlink en 2020, la fonctionnalité permet à l'antenne parabolique de détecter la température et elle «*produit une chaleur supplémentaire pour palier l'atténuation du signal causée par l'accumulation de neige sur le terminal utilisateur*», a expliqué le représentant de l'entreprise. Les utilisateurs de Starlink ont ​​partagé via les réseaux sociaux que l'antenne parabolique fait un excellent travail pour faire fondre la neige et, apparemment, aussi pour garder les chats au chaud !La constellation Starlink de Musk a, semble-t-il, commencé à gêner d'autres projets en cours de développement dans l'espace, comme le décrit une plainte de la Chine datant du 6 décembre auprès des Nations unies.Dans la plainte, la Chine argue qu'elle a dû effectuer deux manœuvres d'évitement de sa station spatiale pour éviter des collisions potentielles avec deux des satellites Starlink distincts. La Chine détaille deux cas, le 1er juillet 2020 et le 21 octobre 2021, où elle a dû manœuvrer le module central de sa station spatiale, appelé Tianhe, pour l'éloigner des deux satellites Starlink. Les trois astronautes chinois qui vivent actuellement sur Tianhe y sont arrivés quelques jours avant la manœuvre d'octobre. « Pour des raisons de sécurité, la station spatiale chinoise a mis en œuvre un contrôle préventif d'évitement des collisions », a déclaré la Chine.Dans la même période, le chef de l’Agence spatiale européenne (ESA) s’est inquiété du fait que le milliardaire à la tête de SpaceX soit celui qui « fasse les règles » en matière d’espace, à défaut d’une coordination internationale sur le sujet. Aschbacher a averti que la précipitation de Musk à lancer des milliers de satellites de communication laisserait moins de fréquences radio et de créneaux orbitaux disponibles pour tout le monde.Il a déjà été signalé que des satellites ont dû s'écarter de la trajectoire des véhicules Starlink pour éviter les collisions. Cependant, SpaceX affirme que ses satellites Starlink disposent de leur propre logiciel autonome d'évitement des collisions, qui leur permet de s'écarter d'eux-mêmes s'ils soupçonnent qu'ils pourraient se rapprocher d'un autre véhicule ou d'un débris. Par ailleurs, les pays sont également parfois responsables de certaines des manœuvres d'évitement des collisions de la Station spatiale internationale. Par exemple, en 2007, la Chine a détruit l'un de ses propres satellites lors d'un test antisatellite, créant des milliers de débris.Pour Elon Musk il pourrait y avoir de la place pour « des dizaines de milliards » de vaisseaux spatiaux en orbite proche de la Terre. « L'espace est tout simplement extrêmement énorme et les satellites sont très petits », a déclaré Musk. « Ce n'est pas une situation dans laquelle nous bloquons efficacement les autres de quelque manière que ce soit. Nous n'avons empêché personne de faire quoi que ce soit, et nous ne nous attendons pas à le faire ».Rejetant les suggestions selon lesquelles il « évinçait » les futurs concurrents des satellites, Musk a estimé qu'il y a une grande marge de manœuvre. Pour illustrer ses propos, il a comparé le nombre de satellites en orbite terrestre basse aux 2 milliards de voitures et de camions qui seraient en circulation sur Terre. Chaque « coquille » orbitale autour de la Terre est plus grande que la surface de la planète, a-t-il dit, avec une coquille supplémentaire tous les 10 mètres environ plus loin dans l'espace.« Cela impliquerait qu'il y a de la place pour des dizaines de milliards de satellites », a-t-il déclaré. « Quelques milliers de satellites, ce n'est rien. C'est comme des milliers de voitures sur Terre, ce n'est rien ».Certains experts ont contesté l'affirmation de Musk selon laquelle les satellites en orbite terrestre basse pourraient correspondre en toute sécurité à la densité des voitures et des camions sur Terre.Source : twitter Un argument de plus pour les commerciaux de Starlink ?