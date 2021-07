Octobre 2019 : Le bilan de travailler pour Google pèse sur Cornet



Google+, le réseau social appartenant à Google que l'entreprise éponyme s'est résolue à fermer en octobre 2018 suite à une faille de sécurité.

App Maker, son outil de développement d'applications low-code de G Suite. La société a annoncé que le service est entré dans une phase de désactivation progressive qui a débuté en janvier 2020 et s'est arrêté de fonctionner totalement en janvier 2021.



Juin 2019 : Google a nié avoir exercé des représailles contre des employés pour avoir organisé et déposé des plaintes sur le lieu de travail.

L'ancien ingénieur de Google, Manu Cornet, décrit son passage chez Google en deux phases. Tout d'abord, il y a eu des « problèmes au pays des merveilles ». Ensuite, il y a eu la « désillusion ».Ces deux descriptions sont en fait les sous-titres des deux volumes de bandes dessinées de Cornet qu'il a publiés sur son ancien employeur, qu'il appelait Goomics. Bien que Cornet soit ingénieur, il a également passé 11 de ses 14 années chez Google à dessiner des bandes dessinées sur les employés, les bizarreries, la culture et, finalement, les problèmes sociétaux et éthiques plus larges auxquels l'entreprise et ses travailleurs sont confrontés. Certains de ces sujets comprenaient les contrats de Google avec des agences gouvernementales comme ICE, la création de Dragonfly, une version censurée de son moteur de recherche à l'intention de la Chine conforme aux lois locales sur la censure , etc.La chronique de ces problèmes a permis à Cornet de réfléchir à sa place chez Google et l'a incité à faire un changement. Cornet a récemment démissionné et a pris un nouvel emploi (chez Twitter, une entreprise avec laquelle il dit avoir moins de scrupules éthiques). « Au fil des années, il y avait de plus en plus de matières à réflexion sur l'éthique de ce que l'entreprise faisait à un niveau supérieur », a déclaré Cornet. « Je devais regarder la situation dans son ensemble et penser que je serais peut-être mieux ailleurs ».Tandis qu'il était un employé, Cornet a publié ses bandes dessinées sur le babillard des mèmes de l'entreprise, et certains de ses anciens collègues se sont abonnés pour recevoir ses bandes dessinées dans leur boîte mail. Et son lectorat s'est agrandi : selon lui, sa base d'abonnés est passée à environ 13 ou 14 000. À un moment donné, l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a même fait apposer une impression d'une des bandes dessinées de Cornet sur la porte de son bureau.Maintenant que Cornet a quitté Google, il a mis ses archives de Goomics à la disposition du public en ligne gratuitement et dans deux volumes de livres. Considéré comme un corpus d'œuvres, il raconte « l'histoire d'une entreprise technologique », comme l'a dit Cornet : « l'évolution d'une entreprise colorée et “sans mal” une vision idéaliste de Google qui n'était pas très éloignée de la réalité » à « une entreprise comme les autres ».« Peut-être que nous étions juste un peu naïfs », a déclaré Cornet.Cornet s'est décrit comme le « bouffon de la cour ». Ses bandes dessinées ont commencé à se moquer du droit au travail et de la culture de la Silicon Valley. Début 2010, la critique la plus courante des entreprises technologiques concernait les dosettes de sieste et les collations gratuites ?« Au début, c'était plus léger parce que c'était plus naturel d'être léger, c'était tellement un pays des merveilles, c'était comme Disneyland avec tout ce qui est coloré et gratuit et l'entreprise était là pour faire de bonnes choses pour le monde », a déclaré Cornet.Il y avait aussi beaucoup de blagues internes sur les processus de l'entreprise et les problèmes rencontrés par les ingénieurs. Un thème qui s'est poursuivi jusqu'à la fin concernait le cimetière de Google des produits et des logos tués. Nous pouvons par exemple parler de :En novembre 2019, 109 services avaient déjà été envoyés au cimetière par l'entreprise depuis 2006 Cornet a gagné en notoriété à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de Google en comparant Google à ses concurrents. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a utilisé l'une des bandes dessinées de Cornet sur les organigrammes des entreprises technologiques comme introduction à son livre sur les changements chez Microsoft.La bande dessinée que Schmidt a mise à sa porte a comparé les méthodes des PDG de la technologie pour s'excuser (et a dépeint Schmidt sous un jour favorable).Au cours des dernières années, le contenu et le ton ont commencé à changer. Finalement, les critiques de Cornet ont porté sur des sujets tels que les contrats de Google avec la Chine et l'armée américaine, ou ses bénéfices en flèche. Beaucoup critiquent en particulier le PDG de Google, Sundar Pichai.Cornet ne peut pas identifier un tournant exact pour le changement, mais dit que les débrayages de Google en 2018 qui ont protesté contre le sexisme sur le lieu de travail étaient un « point d'inflexion ». C'est aussi le moment où les employés de l'industrie technologique sont devenus des critiques plus virulents de leurs employeurs.« Je ne pense pas que j'aurais même pu trouver des sujets aussi sombres il y a 10 ans », a déclaré Cornet.Alors que les bandes dessinées de Cornet comprenaient de nombreuses critiques, il a également constaté qu'elles étaient parfois un moyen d'avoir un impact positif au sein de l'entreprise. Après que l'employé de Google, James Damore , ait fait circuler son mémo qui comprenait de nombreuses déclarations sexistes sur les « capacités naturelles » des ingénieurs femmes par rapport aux hommes, Cornet a réfléchi à la manière de réagir.Il ne voulait pas « surenchérir » en s'attaquant directement au mémo, mais il avait de l'empathie pour les femmes de l'entreprise qui pouvaient avoir été blessées par ces propos. Il s'est mis à faire des portraits de 100 femmes ingénieures (avec le consentement des sujets), et a publié une compilation des portraits avec le titre « Women in Tech: Rocking Google Since 1998 ».Sources : Goomics Que pensez-vous de cette forme d'expression ?Que pensez-vous des bandes dessinées de Cornet et de l'évolution de sa perspective tandis qu'il était chez Google ? De sa perspective vis-à-vis de la concurrence (par exemple, sur la façon dont les PDG s'excusaient lorsqu'il y avait des erreurs ) ?S'il vous était demandé de décrire votre passage dans une structure (en prose, en dessin, ou sous n'importe quelle autre forme), comment raconteriez-vous votre histoire ?