Sony a dévoilé les deux éditions de sa PlayStation 5, sa prochaine console de jeu qui est en développement depuis 2015. Comme Microsoft avec sa future X Box, le constructeur avait affiché petit à petit les caractéristiques de sa nouvelle console. Mais ce n’est finalement que depuis quelques heures que le public a pu voir le design radicalement différent de celui de la PlayStation 4.L’appréciation de ce design est bien entendu subjective, mais la twittosphère en a déjà fait un sujet de plaisanterie. Voici quelques-uns des montages de mèmes qui ont circulé.Nous avons la PS5 en tant que routeur :La PS5 en tant que desktop :La PS5 comme un bâtiment moderne :Rappelons que, tout comme la Xbox Series X, la PS5 peut être placée verticalement ou horizontalement sous un téléviseur ou un moniteur. Sony a construit un support qui fonctionne pour l'une ou l'autre orientation, et la société utilise ce qui ressemble à un support légèrement différent pour l'édition numérique de la PS5. Le haut de l'unité PS5 semble également comprendre des évents pour la dissipation de la chaleur, avec des ports USB-A et USB-C à l'avant.La manette quant à elle dispose de nouvelles fonctionnalités telles que les « déclencheurs adaptatifs » au niveau des boutons L2 / R2 qui offrent différents niveaux de résistance pour qu’une expérience de tir, de tir à l’arc ou de conduite sur la console de jeu se rapproche plus de la réalité ou varie en fonction du gameplay (état de la route, type de voiture ou d’arme utilisée, tension appliquée à la corde d’un arc...). Ce nouveau contrôleur serait doté d’une rétroaction haptique plus sophistiquée, d’un connecteur USB-C et d’une batterie avec une plus grande durée de vie.Sony a également créé un certain nombre d'accessoires pour la PS5, notamment une station de charge DualSense, une double caméra HD, un casque sans fil à réduction de bruit supportant l’audio en 3D et une mini-télécommande avec micro intégré s’inspirant de l’Apple TV pour une navigation simplifiée sur son écran. Sony n'a pas encore annoncé de prix pour aucun de ses accessoires, ni s'ils seront tous lancés aux côtés des nouvelles consoles PS5.Sources : Alex Que pensez-vous du design de la PS5 ?Quels sont les mèmes que vous avez trouvés les plus drôles ?