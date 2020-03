Trolldi : qu'est-ce qui pourrait vous inciter à envisager sérieusement de changer de boulot ? Partagez votre expérience 0PARTAGES 3 0 Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à envisager sérieusement de changer de boulot ? « Thierry, tu n’as toujours pas fini la petite tâche sur laquelle tu travailles depuis lundi ? Vous êtes tous des fainéants, vous les devs, payés à ne rien faire ». De tels propos suffisent-ils à vous donner des sueurs froides le dimanche lorsque le lundi approche à grands pas ? Dans ces conditions, peut-être avez-vous sérieusement songé à quitter votre emploi ?



Les raisons qui peuvent motiver à se projeter ailleurs sont nombreuses et varient en fonction des personnes, des situations qu’elles traversent et d’autres éléments plus ou moins subjectifs. Si Thierry ne peut pas accepter que son supérieur s’adresse à lui d’une certaine manière, Pierre pourrait fermer les yeux en se rappelant du salaire.



Françoise pourrait s’ennuyer au boulot, elle qui est pourtant avide de défis et qui éprouve une joie immense lorsqu’elle résout un problème technique sur une fonction Java. Alors à faire en boucle les mêmes choses dans son langage de programmation de prédilection, elle finit par se demander ce qu’elle fait là.



Paul regarde ses amis dépenser pendant les virées le weekend, il ne comprend pas comment ils peuvent se le permettre. Puis un jour, il ose poser la question tabou : « combien vous gagnez ? ». La réponse lui permet de réaliser une chose : il pourrait être mieux payé ailleurs ? En plus il a gagné de l’expérience professionnelle, a appris un nouveau langage et un framework, très vite il met à jour son CV.



Pour Eric, qui a déjà passé plusieurs années dans la même boîte sans que ne lui soit proposée une promotion, il est hors de question de rester là. Il voudrait un peu plus de responsabilités, après tout il a montré qu’il est un travailleur acharné, qu’il aime l’entreprise et les clients sont souvent satisfaits de son travail. Mais sa hiérarchie n’a toujours pas décidé qu’il était temps pour lui d’expérimenter un nouveau poste.





Thibault s’est marié il y a quelque temps. Le couple a déjà un fils. Il devient de plus en plus difficile pour lui de jongler entre les horaires contraignants et sa petite vie de famille. Il se dit qu’il aimerait bien faire une reconversion, après tout, il s’était promis de ne pas être développeur toute sa vie professionnelle durant.



Jonathan a réalisé quelque chose d'étrange dans son entreprise ; les collègues qui se montrent super amicaux, prêts à lui faire plein de compliments et à casser du sucre sur le dos des patrons. Pourtant, à la moindre occasion, les mêmes personnes qui semblaient un minimum proches de lui n'ont pas hésité à lui faire du tort auprès de la hiérarchie, racontant combien il ne s'intègre pas, qu'il veut se la jouer loup solitaire, mais surtout qu'il dit n'importe quoi sur les responsables. Il en allait de même lorsqu'un projet était remis en retard ou comportait des erreurs, c'est lui le petit nouveau qui portait le chapeau. Étrangement, aucun de ses collègues n'avait dit du mal de lui : « ça doit être Florian qui a dû raconter ça, ça ne m'étonnerait pas ». À force de vivre ce genre de scènes, Jonathan se méfie désormais de tout le monde et songe aller où l'environnement sera moins hostile.



Et vous ?



Qu'est-ce qui pourrait vous faire envisager sérieusement de changer de boulot ?

Avez-vous déjà vécu une telle situation ?

Si oui, qu'avez-vous fait ?

Toute les raison si dessus sont de bonne raison de quitter son emploi . 0 0 C'est pas vraiment un troldidi plutôt un vrais sujet de conversation intéressant .Toute les raison si dessus sont de bonne raison de quitter son emploi .

