Certains mots ou identifiants doivent toujours avoir une couleur spécifique.

La même chose devrait avoir la même couleur partout.

Ne pas générer de couleurs difficiles à distinguer.

Dire ce qui va se produire avant que l'utilisateur ne clique dessus.

Demander avant de supprimer.

Proposer un ordre des boutons / labels cohérents.

Mise en majuscule cohérente.

Désactivation des boutons pendant les opérations lentes.

Il y a des choses dans cette liste qui sont tellement du bon sens et qui se doivent d'être dans un logiciel que je reste mitigé...En vrac, le genre de fonctionnalité que je ne me verrai même pas oublier :Et au final cela ne coûte quasiment rien dans la majorité des cas...Après il y a quand même du troll la liste...